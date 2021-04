Кадис - Реал. Анонс и прогноз матч Примеры на 21.04.2021

Примера. 31-й тур

21 апреля. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" 23:00 "Реал"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Крайне интересно будет понаблюдать за эмоциональным состоянием игроков "Реала", после того, как Флорентино Перес без предварительных обсуждений определил их в Суперлигу. После обструкции от фанатов, маленьких клубов и Ла Лиги вполне могут и сдать нервы.

Вдобавок "Реал" устал, его лазарет полон, а соперник на ходу и верит в себя. Судя по всему, нас ждет по-настоящему боевой поединок, несмотря на, казалось бы, безнадежную вывеску.

"Кадис"

Команда Альваро Серверы проводит лучший отрезок в сезоне. В апреле "Кадис" впервые со старта чемпионата выиграл два матча подряд, да и в минувшем туре против "Сельты" не провалился, удержав нули на табло. Подъем южан начался еще в конце февраля с 1:1 против "Барселоны". С тех пор команда не провалила ни единого матча. Да, поражения бывали, но исключительно минимальные.

Защита - главная сила "Кадиса". Зимой, правда, она сбоила, и тогда команда нахваталась много голов. А вот сейчас оборона снова на месте, и результаты поползли в гору, даже несмотря на низкую результативность - всего 27 голов в 31 туре.

Ну и еще нюанс - та самая Суперлига. Она явно добавила команде Серверы мотивации. Уже объявлено, что хозяева выйдут на поле в форме со словами: "Футбол для всех". Как и другие маленькие клубы, "Кадис" обиделся на топов за решение создать отдельную закрытую лигу, и завтра намерен мстить.

"Реал"

"Реал" на отличном ходу - команда Зинедина Зидана не проигрывает во всех турнирах с конца января, дошла до полуфинала ЛЧ и выиграла Эль Класико. Но есть и обратная сторона медали: эти результаты дались мадридцам дорогой ценой.

На выходных против "Хетафе" "Сливочные" не играли, а мучились, и только подвиги Куртуа да еще странноватое судейство не позволили "Реалу" проиграть. Лазарет команды полон, и даже те, кто формально здоров, еле передвигают ноги. По этой причине в Кадис даже не полетели Модрич, Вальверде и Кроос.

Понятно, что равноценно заменить таких монстров нельзя. Зидану придется придумывать что-то новое; может, даже менять схему или ставить игроков на нетипичные для них позиции. И все это под огромным давлением общественности из-за той-таки Суперлиги. Да, у "Реала" все еще лучший гостевой рекорд в Примере - всего 1 поражение в 16 матчах. Но здесь и сейчас "Сливочные" уязвимы.

“Real Madrid are in £900 million debt.”



Florentino Perez is not trying to save football, he is trying to save his own club.



Jail him up. pic.twitter.com/shP7He0DDH