Кадис - Реал. Анонс и прогноз матч Примеры на 21.04.2021

Примера. 31-й тур

21 апреля. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" 23:00 "Реал"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO

Крайне интересно будет понаблюдать за эмоциональным состоянием игроков "Реала", после того, как Флорентино Перес без предварительных обсуждений определил их в Суперлигу. После обструкции от фанатов, маленьких клубов и Ла Лиги вполне могут и сдать нервы.

Вдобавок "Реал" устал, его лазарет полон, а соперник на ходу и верит в себя. Судя по всему, нас ждет по-настоящему боевой поединок, несмотря на, казалось бы, безнадежную вывеску.

"Кадис"

Команда Альваро Серверы проводит лучший отрезок в сезоне. В апреле "Кадис" впервые со старта чемпионата выиграл два матча подряд, да и в минувшем туре против "Сельты" не провалился, удержав нули на табло. Подъем южан начался еще в конце февраля с 1:1 против "Барселоны". С тех пор команда не провалила ни единого матча. Да, поражения бывали, но исключительно минимальные.

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Защита - главная сила "Кадиса". Зимой, правда, она сбоила, и тогда команда нахваталась много голов. А вот сейчас оборона снова на месте, и результаты поползли в гору, даже несмотря на низкую результативность - всего 27 голов в 31 туре.

Ну и еще нюанс - та самая Суперлига. Она явно добавила команде Серверы мотивации. Уже объявлено, что хозяева выйдут на поле в форме со словами: "Футбол для всех". Как и другие маленькие клубы, "Кадис" обиделся на топов за решение создать отдельную закрытую лигу, и завтра намерен мстить.

"Реал"

"Реал" на отличном ходу - команда Зинедина Зидана не проигрывает во всех турнирах с конца января, дошла до полуфинала ЛЧ и выиграла Эль Класико. Но есть и обратная сторона медали: эти результаты дались мадридцам дорогой ценой.

На выходных против "Хетафе" "Сливочные" не играли, а мучились, и только подвиги Куртуа да еще странноватое судейство не позволили "Реалу" проиграть. Лазарет команды полон, и даже те, кто формально здоров, еле передвигают ноги. По этой причине в Кадис даже не полетели Модрич, Вальверде и Кроос.

Понятно, что равноценно заменить таких монстров нельзя. Зидану придется придумывать что-то новое; может, даже менять схему или ставить игроков на нетипичные для них позиции. И все это под огромным давлением общественности из-за той-таки Суперлиги. Да, у "Реала" все еще лучший гостевой рекорд в Примере - всего 1 поражение в 16 матчах. Но здесь и сейчас "Сливочные" уязвимы.

“Real Madrid are in £900 million debt.”



Florentino Perez is not trying to save football, he is trying to save his own club.



Jail him up. pic.twitter.com/shP7He0DDH — PurelyFootball (@PurelyFootball) April 20, 2021

"Кадис" - "Реал": статистика личных встреч

Команды встречались между собой редко, да метко. Чего стоит хотя бы кубковое противостояние в 2015 году, когда "Реал" выиграл, но вылетел из-за включения в заявку дисквалифицированного Дениса Черышева!

В текущем сезоне "Кадис" снова удивил "Реал", сенсационно победив на "Бернабеу" 1:0 с голом Антони Лосано. Это происходило примерно в то же время, когда "Сливочных" шокировал донецкий "Шахтер".

"Кадис" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Кадиса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Очень много новостей у "Реала". Тут все еще вне заявки травмированные Рамос, Азар, Менди и Васкес, плюс получили от Зидана отдых Вальверде, Кроос и Модрич. С другой стороны, в заявку вернулись выздоровевший от коронавируса Варан, отбывший дисквалификацию Каземиро и пропустивший два месяца из-за травмы Карвахаль. Marca пишет, что из этой троицы лишь Каземиро готов выходить с первых минут.

У "Кадиса" под большим вопросом Хуан Кала и Алейш Фернандес, а вот Альберто Переа точно не сыграет из-за мышечных проблем.

"Кадис": Ледесма - Карселен, Мауро Лопес, Фали Хименес, Эспино - Мальбашич, Хосе Мари, Йонссон, Искьердо - Негредо, Собрино

"Реал": Куртуа - Аррибас, Эдер Милитао, Начо, Марсело - Каземиро, Иско, Бланко - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Кадис" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Кадис" - "Реал": прогноз от UA-Football

"Кадис" последнее время хорош в обороне, а забивает стабильно мало; "Реал" же два последних матча сыграл 0:0, да и в целом по сезону крайне редко забивает больше двух мячей за матч.

Рискнем поставить на ТМ 2,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 2,0.