Барселона - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.04.2021

Ситуация наверху таблицы Примеры накаляется. После того, как "Севилья" и "Реал" выиграли свои матчи, а "Барселона" пропустила уик-энд из-за Кубка короля, каталонцы откатились в таблице на четвертое место. Понятно, что у них есть матчи в запасе, но все-таки это создает давление.

Не меньше нервничает и "Хетафе", который после трех подряд финишей в верхней части таблицы уже и забыл, как это - бороться за выживание. Прямо сейчас команда Пепе Бордаласа еще не стоит на вылет, но зона риска в четырех очках, и шутить с этим не приходится.

Сине-гранатовые выиграли 6 подряд матчей чемпионата перед тем, как проиграли "Реалу" 2 недели назад в Класико - 1:2. Тем не менее, то поражение не выбило команду из колеи, и уже в минувший уик-энд Месси и компания растоптали "Атлетик" в финале Кубка короля - 4:0.

Это все доказывает один простой тезис: "Барса" хороша, если соперник оставляет бреши в защите. "Реал" 70 минут их не оставлял - и этого ему хватило для победы. Вдоволь помучил блаугранас и "автобусный" "Вальядолид" - там лишь на 91-й минуте выручил Дембеле. И это важный нюанс перед встречей против "Хетафе", чья тактика стара как мир: сами не играем и другим не даем.

"Барса" не любит таких соперников, матчи с ними ей тяжело даются. Но отступать некуда, и без того уже четвертое место, так что каталонцы выложатся на 130%. Заодно и посмотрим, чего у них больше после финала - эмоционального подъема или же физической усталости? Спрогнозировать это сейчас невозможно.

Клуб из мадридского пригорода на выходных чудом не одолел "Реал", сыграв вничью 0:0. "Хетафе" играл лучше, атаковал острее, но вскрылась давняя проблема - отсутствие забивных форвардов. В текущем сезоне синие забили лишь 22 гола в 31 туре - это худший показатель в Примере наряду с безнадежным аутсайдером "Эйбаром".

Разумеется, столь бедная атака и на результаты влияет. В последних 13 турах у "Хетафе" лишь одна победа, добытая в конце февраля над "Валенсией". В остальном - нерезультативные ничьи да поражения. В последних 5 турах команда Пепе Бордаласа суммарно забила 1 гол, а пропустила 2, представляете?

"Барселоне" не позавидуешь - вскрывать такой автобус крайне сложно. Но на сей раз каталонцам, кажется, помог его извечный соперник. "Хетафе" так активно наседал на ворота "Реала" на выходных, что очевидно измотался. Это может сыграть свою роль завтра на "Камп Ноу", где и поле самое широкое в Испании, и за Месси нужен глаз да глаз.

