Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2021

Примера. 32-й тур

25 апреля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 17:15 "Барселона"

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO

Вторая осечка "Реала" за неделю внезапно вернула "Барсу" в статус главного преследователя "Атлетико" в таблице. Да, каталонцы пока еще отстают от "Сливочных" на три очка, но у них два матча в запасе.

Один из них - на поле "Вильярреала", который здорово проводит сезон и даже добрался до полуфинала Лиги Европы, однако категорически плохо играет против "Барсы". 8 пропущенных голов в двух последних матчах - это тихий ужас. "Подводникам" вредит их желание играть с "Барсой" на встречных курсах и, кажется, пришла пора Унаи Эмери менять тактику, иначе его снова разобьют в пух и прах.

"Вильярреал"

"Подводники" борются за пятое место в Примере, но их главная история в этом сезоне разворачивается в другом турнире. Команда добралась до полуфинала ЛЕ, где через пару дней сыграет против "Арсенала". Для Унаи Эмери это будут особенные матчи, да и вообще Лига Европы - его турнир. Кто знает, не отойдет ли встреча с "Барсой" на второй план перед битвой с "Канонирами"?

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Такое вполне возможно. В последних турах "Подводники" не впечатляли. Да, был разгром "Леванте" (5:1), но еще более памятны осечки с "Осасуной" (1:2) и "Алавесом" (1:2). И та, и другая команды уступают "Вильярреалу" в классе, и иначе, чем потерей концентрации, эти поражения не объяснить.

Вернется ли концентрация с "Барсой" - тоже большой вопрос. Исторически каталонцы - самый неудобный соперник для "Подводников" в Примере, они не проигрывают в Вильярреале с 2007 года. Вдобавок у "Субмарины" плохая домашняя серия в чемпионате - лишь 2 победы в 10 последних встречах. Ничто не намекает на сенсацию, но отличная форма Жерара Морено - к слову, бывшего бомбардира ненавистного "Барсе" "Эспаньола" - может и спутать карты.

"Барселона"

"Барса" с декабря прошлого года выиграла в чемпионате все матчи, кроме двух. На этой неделе команда Рональда Кумана еще раз подтвердила свою боевую форму, разбив "Атлетик" в финале Кубка короля (4:0) и одолев "Хетафе" (5:2) в чемпионате.

Давненько "Барса" не забивала так много. Главная заслуга в этом, конечно, Лео Месси - именно его голы и передачи делают разницу. Также в отличной форме Альба и Дембеле, да и Френки де Йонг эффективен что в опорной зоне, что в центре защиты. А вот номинальные стопперы Ленгле, Араужо и Мингеса нестабильны, и в матче с "Хетафе" умудрились привезти себе два мяча при том, что соперник ни разу не пробил в створ ворот с игры.

В Вильярреале "Барса" будет атаковать, это точно. Осечка "Реала" поставила ее в положение, в котором достаточно просто выигрывать свои матчи - и титул в кармане. На выездах "Кулес" последнее время крутые - 9 побед в 10 играх.

"Вильярреал" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге текущего чемпионата "Барса" разнесла "Вильярреал" 4:0, а героем матча стал ныне травмированный Ансу Фати.

Как уже говорилось, каталонцы любят играть с "Подводниками" и не уступают им с далекого 2008 года, когда за "Желтую субмарину" еще играли Йон-Даль Томассон, Маркос Сенна и Робер Пирес. Но есть нюанс: на "Эстадио де ла Серамика" 3 из 5 последних встреч завершились вничью.

"Вильярреал" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Барсы" вернулись в строй на неделе резервный вратарь Нето и важный вингер Дембеле. Возможно, мы даже увидим Усмана завтра в основе. А вот Фати, Коутиньо, Брейтуэйта и Пьянича не будет - все они травмированы.

У "Вильярреала" потерь всего две, и они давно известны - опорник Висенте Иборра и фулбек Первиз Эступиньян продолжают восстановление после травм.

"Вильярреал": Асенхо - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Капу, Тригейрос - Мой Гомес, Алькасер, Морено

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Ленгле - Дест, де Йонг, Бускетс, Педри, Альба - Месси, Гризманн

"Вильярреал" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Вариантов видится два. Во-первых, прямая победа "Барсы" - мало того, что каталонцы класснее и здорово играют с "Подводниками", так им еще и больше надо. Коэффициенты на победу "Кулес" завтра колеблются в диапазоне 1,6-1,7.

Второй вариант - ставка "Обе забьют". Опять же, отталкиваемся от фаворита: пока у "Барсы" есть Месси, мяч сетку точно найдет; да и пока Ленгле с Мингесой в обороне - тоже. Коэффициенты тут почти те же - от 1,55 до 1,65.