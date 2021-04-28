Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2021

Примера. 33-й тур

29 апреля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 20:00 "Гранада"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO

Поражение "Атлетико" в Бильбао подарило "Барселоне" шанс впервые с осени возглавить таблицу Примеры. Команда Рональда Кумана сильно устала в Сан-Себастьяне в субботу, но такую возможность упускать права не имеет.

"Гранада", конечно, будет против - она еще сохраняет кое-какие шансы на выход в еврокубки и обязательно упрется. Другое дело, что "Камп Ноу" - плохое место для "Насридов"; они здесь еще ни разу не побеждали в 21 веке.

"Барселона"

Очень мощный второй круг выдают каталонцы в чемпионате, даже несмотря на поражение в Эль Класико. Вдумайтесь только: команда Рональда Кумана выиграла 15 из 17 последних матчей в Ла Лиге, попутно разбив "Атлетик" в финале Кубка - 4:0.

На выходных "Барсе", правда, пришлось помучиться с "Реал Сосьедадом", но отличная игра Антуана Гризманна таки заставила басков капитулировать. До этого с "Хетафе" (5:2) на высоте был уже Лео Месси, выдавший 2+1. При этом в защите "Барса" регулярно привозит, но ее атака настолько хороша, что компенсирует ляпы Ленгле, Мингесы, Араужо и компании. 76 голов в 32 турах - это очень круто.

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В этом смысле "Гранада" - удобный соперник для каталонцев, ведь "Насриды" в среднем пропускают более 1,5 гола за 90 минут. Месси такие команды на "Камп Ноу" обычно разбирает на запчасти, но на сей раз Лео может помешать накопившаяся усталость - еще в Сан-Себастьяне он не выглядел свежим. В любом случае, это будет противостояние атак, а не оборон.

"Гранада"

Напор и смелость команды Диего Мартинеса заставляют ей симпатизировать, но последний месяц показал, что "Гранаде" недостает класса, дабы конкурировать с грандами. Что "МЮ" в Лиге Европы, что "Севилье" в Ла Лиге "Насриды" проиграли без шансов.

Не смотрите на счет матча с "Нервионом" - на деле, Сольдадо отквитал один мяч лишь в добавленное время после случайного пенальти. В остальном "Севилья" умело контролировала игру и не подпускала "Гранаду" даже близко к ничьей. Центр поля в составе Ракитича, Гомеса и Фернандо сыграл в этом определяющую роль.

Полузащитники "Барсы" еще мастеровитее и опаснее, и это ставит "Гранаду" в крайне непростое положение. По идее, ей нужно сыграть от обороны, но ее нет: в 16 выездных матчах текущего чемпионата "Насриды" лишь дважды не пропустили, последний раз - в декабре прошлого года с "Эльче" (1:0). Надо ли говорить, что с мчащимися к титулу каталонцами "Гранаде" придется намного сложнее?

"Барселона" - "Гранада": статистика личных встреч

В первом круге текущего чемпионата "Кулес" уничтожили "Гранаду" на ее поле, победив 4:0 - Гризманн и Месси оформили по дублю. Также в феврале команды встречались в Кубке короля, и там каталонцам уже понадобилось дополнительное время, чтобы таки перестрелять соперника - 5:3.

Ну а вообще "Гранада" с "Барсой" играет слабо: две победы и восемь поражений в десяти последних матчей (к слову, обе победы - домашние).

GAL OF THE DAY

Xavi pic.twitter.com/CA9ojvNZTC — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 28, 2021

"Барселона" - "Гранада": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Гранады"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

AS пишет, что Куман настроен дать отдохнуть части игроков основы, поэтому Альба, де Йонг, Бускетс и Педри начнут матч со скамейки запасных. Вдобавок все еще травмированы Брейтуэйт, Фати и Коутиньо.

У "Гранады" дисквалифицированы Пуэртас и Монторо, и еще полный лазарет травмированных - там и Луис Милья, и Домингуш Дуарте, и Карлос Нева, и Херман Санчес, и Хесус Вальехо, и даже вратарь Руи Силва.

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Араужо - Серхи Роберто, Мориба, Пьянич - Месси, Дембеле, Гризманн

"Гранада": Эскандель - Фулькье, Виктор Диас, Неуэн Перес, Кини - Гоналон, Эррера - Кенеди, Феде Вико, Мачис - Сольдадо

"Барселона" - "Гранада": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Гранада": прогноз от UA-Football

Обе команды отлично атакуют и плохо обороняются, от этого их последние матчи очень результативны. Рискнем предположить, что и завтра зрители увидят спектакль с частыми взятиями ворот. Выберем ставку ТБ 3,5 - ее букмекеры предлагают с коэффициентами в диапазоне 1,8 - 2,0.