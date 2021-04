Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 1 мая

Чемпионская гонка в Испании закручивается так лихо, что делать любые прогнозы становится неразумно. Вот кто мог предвидеть, что "Атлетико" проиграет "Львам" из Бильбао, до этого не побеждавшим в чемпионате полтора месяца, а "Барса" впервые за 20 лет уступит дома "Гранаде"?

"Осасуна", к слову, тоже не побеждает "Реал" с 2011-го, так что если тенденция сохранится, Мадрид не ждет ничего хорошего. Команда Зинедина Зидана наверняка это понимает, но хватит ли ей сил на басков после тяжелейшего полуфинала ЛЧ с "Челси"?

"Реал" окончательно превратился в типичную "низовую" команду: в 4 из 5 последних поединков "Сливочных" заходила ставка ТМ 2,5. Более того, сразу три матча на этом отрезке - с "Ливерпулем", "Хетафе" и "Бетисом" команда Зидана свела вничью 0:0.

Карим Бензема, кажется, единственный в Мадриде, кто еще не забыл, как забивать. Неделю назад француз принес своим победу в Кадисе, а после спас ничью с "Челси". Но даже такому монстру нужна поддержка, которой не видно. Винисиус и Родриго не радуют стабильностью, Азар не бежит после очередной травмы; полузащитники, как и сам Бензема, устали от плотного графика при отсутствии замен.

Вот и завтра кому-то из трио хавбеков Модрич - Кроос - Каземиро придется выйти в старте, хотя после тяжелой и неприятной для Мадрида игры с "Челси" прошло лишь трое суток. Да, конкуренты синхронно проиграли, но если Зидан не найдет у своих скрытые резервы, а "Осасуна" упрется, то это может ничего "Реалу" не дать.

Teams that have taken the most points in the second round of games in LaLiga this season:



Barcelona* - 34

Sevilla - 34

Real Madrid - 31

Atlético Madrid - 25

Real Betis - 24

Osasuna - 24



Played one game less than the rest* - via @atletico_stats