Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 1 мая

Примера. 34-й тур

1 мая. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 22:00 "Осасуна"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO

Чемпионская гонка в Испании закручивается так лихо, что делать любые прогнозы становится неразумно. Вот кто мог предвидеть, что "Атлетико" проиграет "Львам" из Бильбао, до этого не побеждавшим в чемпионате полтора месяца, а "Барса" впервые за 20 лет уступит дома "Гранаде"?

"Осасуна", к слову, тоже не побеждает "Реал" с 2011-го, так что если тенденция сохранится, Мадрид не ждет ничего хорошего. Команда Зинедина Зидана наверняка это понимает, но хватит ли ей сил на басков после тяжелейшего полуфинала ЛЧ с "Челси"?

"Реал"

"Реал" окончательно превратился в типичную "низовую" команду: в 4 из 5 последних поединков "Сливочных" заходила ставка ТМ 2,5. Более того, сразу три матча на этом отрезке - с "Ливерпулем", "Хетафе" и "Бетисом" команда Зидана свела вничью 0:0.

Карим Бензема, кажется, единственный в Мадриде, кто еще не забыл, как забивать. Неделю назад француз принес своим победу в Кадисе, а после спас ничью с "Челси". Но даже такому монстру нужна поддержка, которой не видно. Винисиус и Родриго не радуют стабильностью, Азар не бежит после очередной травмы; полузащитники, как и сам Бензема, устали от плотного графика при отсутствии замен.

Вот и завтра кому-то из трио хавбеков Модрич - Кроос - Каземиро придется выйти в старте, хотя после тяжелой и неприятной для Мадрида игры с "Челси" прошло лишь трое суток. Да, конкуренты синхронно проиграли, но если Зидан не найдет у своих скрытые резервы, а "Осасуна" упрется, то это может ничего "Реалу" не дать.

Teams that have taken the most points in the second round of games in LaLiga this season:



Barcelona* - 34

Sevilla - 34

Real Madrid - 31

Atlético Madrid - 25

Real Betis - 24

Osasuna - 24



Played one game less than the rest* - via @atletico_stats — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) April 27, 2021

"Осасуна"

Есть большая разница между командой, готовящейся к матчу семь дней и командой, у которой лишь три дня на подготовку. В этом смысле у "Осасуны" завтра будет некоторое преимущество.

Баски показывали хороший футбол в апреле, выиграв подряд три матча у "Вильярреала" (2:1), "Эльче" (2:0) и "Валенсии" (3:1), прежде чем уступили в Виго (1:2). Впрочем, игра с "Сельтой" тоже не была безнадежной для команды Аррасате - в концовке ей банально не повезло. У "Осасуны" здорово работают фланги, и она опасна при стандартах. Главный же бич басков - нестабильность. В текущем сезоне они выиграли 10 матчей, столько же свели вничью и 13 проиграли.

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Сложно сказать, какая именно версия "Осасуны" выйдет на "Ди Стефано". Исторически памплонцы плохо играют в Мадриде, но у "Реала" столько своих проблем, что сенсация выглядит реальнее, чем обычно во встречах этих команд.

"Реал" - "Осасуна": статистика личных встреч

В первом круге текущего чемпионата "Осасуна" засушила "Реал" в Памплоне - 0:0 при поразительно скучной игре. Эта ничья прервала серию из семи подряд побед "Сливочных" в противостояниях с памплонцами.

Последняя же победа "Осасуны" над "Реалом" датируется аж 2011 годом - тогда баски победили дома 1:0.

"Реал" - "Осасуна": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" все еще очень много травмированных - в лазарете пребывают Рамос, Васкес, Менди, Карвахаль, а Феде Вальверде все еще не оправился после коронавируса. Всех пятерых даже нет в заявке на матч.

У "Осасуны" вне игры только вратарь Рубен Мартинес и опорник Иньиго Перес - потери, прямо скажем, абсолютно терпимые.

"Реал": Куртуа - Начо, Эдер Милитао, Варан - Одриосола, Каземиро, Бланко, Марсело - Родриго, Бензема, Аррибас

"Осасуна": Эррера - Рамальо, Унаи Гарсия, Ронкалья, Ману Санчес - Барха, Монкайола, Брашанац, Роберто Торрес - Будимир, Хони

"Реал" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Осасуна": прогноз от UA-Football

"Реал" поставил на поток "низовые" матчи, да и "Осасуна" забивает меньше гола за 90 минут (31 мяч в 33 турах). Рискнем предположить, что их очный поединок тоже не подарит много голов. Выберем ставку ТМ 2,5 - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 2,0-2,3.