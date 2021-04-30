Эльче - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 1 мая

Примера. 34-й тур

1 мая. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" 17:15 "Атлетико"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO

Сенсационное поражение "Барселоны" от "Гранады" (1:2) на неделе сохранило для "Атлетико" лидерство в таблице. Как и раньше, "Матрасникам" достаточно выигрывать свои матчи - и титул у них в кармане.

Есть только одна загвоздка: после "Эльче" "Атлетико" предстоит игра именно против "Барселоны", в которой, вероятно, все и решится. Пока же команде Диего Симеоне категорично не рекомендуется опять терять очки, а то второго подарка от каталонцев можно и не дождаться.

"Эльче"

Нет никого опаснее для топов на финише сезона, чем коллективы, борющиеся за выживание. "Эльче" - яркий пример такой команды. Весь сезон клуб со средиземноморского побережья играл абы как, но в последних турах прибавил в дисциплине и жесткости, благодаря чему набрал 4 очка в двух матчах.

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Команда Франа Эскрибы проиграла 8 из 10 последних выездных матчей, а вот на своем поле вполне может создавать проблемы. "Севилья" уже убедилась в этом в марте, проиграв 1:2. Результативная игра - не конек "Эльче"; он забивает меньше гола за 90 минут и 4 из 5 последних встреч завершил с ТМ 2,5. "Атлетико" на "Мануэль Мартинес Валеро" не ждет ничего хорошего, если команда Диего Симеоне не прибавит в агрессии и напоре по сравнению с тем, что мы видели от нее неделю назад в Бильбао.

"Атлетико"

…А там, надо сказать, был провал. Баски переигрывали "Матрасников" на протяжении большей части поединка, выстрадав победу в концовке типично "симеоновским" способом - после подачи с углового. То поражение едва не перечеркнуло две спокойные победы "Атлетико" над аутсайдерами "Уэской" (2:0) и "Эйбаром" (5:0), добытые ранее.

Думается, осечка "Барсы" подняла боевой дух "Матрасников". Долгое время казалось, что "Кулес" вообще неуязвимы для всех, кроме "Реала". "Гранада" доказала, что это не так. На таком эмоциональном фоне "Атлетико" обязан выдать свой лучший футбол в Эльче. Тем более, у "Матрасников" была целая неделя, чтобы хорошенько отдохнуть и подготовиться.

Atletico Madrid's last 5 matches in their race for the La Liga ???????? title -



▪️ Elche [away]

▪️ Barcelona [away]

▪️ Real Sociedad [home]

▪️ Osasuna [home]

▪️ Valladolid [away] pic.twitter.com/RpQapYf40C — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) April 30, 2021

"Эльче" - "Атлетико": статистика личных встреч

Здесь для "Эльче" нет хороших новостей. В первом круге текущего чемпионата "Матрасники" легко победили 3:1 благодаря дублю Луиса Суареса.

В целом же "Атлетико" выиграл 6 из 7 последних встреч с "Эльче", а последний раз проигрывал зелено-полосатым в далеком 2002 году.

"Эльче" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Эльче"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Атлетико" потеря всего одна - из-за травмы на неопределенный срок выбыл левый защитник Ренан Лоди.

В то же время у "Эльче" точно пропустят встречу фланговый защитник Хуан Мохика и форвард Гвидо Каррильо.

"Эльче": Гассанига - Паласиос, Кальво, Верду, Хосема - Моренте, Гути, Марконе, Фидель - Бойе, Пьятти

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Коке, Эррера, Карраско, Льоренте - Суарес, Корреа

"Эльче" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Эльче" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

"Атлетико" последнее время часто терял очки, но только в матчах с качественными и сильными командами - "Бетисом", "Севильей", "Атлетиком". С аутсайдерами парни Диего Симеоне справляются вполне спокойно.

Выберем вариант с победой "Матрасников" через ТМ 3,5 - букмекеры предлагают такую ставку с коэффициентами 1,85 - 1,95.