Эльче - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 1 мая

Сенсационное поражение "Барселоны" от "Гранады" (1:2) на неделе сохранило для "Атлетико" лидерство в таблице. Как и раньше, "Матрасникам" достаточно выигрывать свои матчи - и титул у них в кармане.

Есть только одна загвоздка: после "Эльче" "Атлетико" предстоит игра именно против "Барселоны", в которой, вероятно, все и решится. Пока же команде Диего Симеоне категорично не рекомендуется опять терять очки, а то второго подарка от каталонцев можно и не дождаться.

Нет никого опаснее для топов на финише сезона, чем коллективы, борющиеся за выживание. "Эльче" - яркий пример такой команды. Весь сезон клуб со средиземноморского побережья играл абы как, но в последних турах прибавил в дисциплине и жесткости, благодаря чему набрал 4 очка в двух матчах.

Команда Франа Эскрибы проиграла 8 из 10 последних выездных матчей, а вот на своем поле вполне может создавать проблемы. "Севилья" уже убедилась в этом в марте, проиграв 1:2. Результативная игра - не конек "Эльче"; он забивает меньше гола за 90 минут и 4 из 5 последних встреч завершил с ТМ 2,5. "Атлетико" на "Мануэль Мартинес Валеро" не ждет ничего хорошего, если команда Диего Симеоне не прибавит в агрессии и напоре по сравнению с тем, что мы видели от нее неделю назад в Бильбао.

…А там, надо сказать, был провал. Баски переигрывали "Матрасников" на протяжении большей части поединка, выстрадав победу в концовке типично "симеоновским" способом - после подачи с углового. То поражение едва не перечеркнуло две спокойные победы "Атлетико" над аутсайдерами "Уэской" (2:0) и "Эйбаром" (5:0), добытые ранее.

Думается, осечка "Барсы" подняла боевой дух "Матрасников". Долгое время казалось, что "Кулес" вообще неуязвимы для всех, кроме "Реала". "Гранада" доказала, что это не так. На таком эмоциональном фоне "Атлетико" обязан выдать свой лучший футбол в Эльче. Тем более, у "Матрасников" была целая неделя, чтобы хорошенько отдохнуть и подготовиться.

Atletico Madrid's last 5 matches in their race for the La Liga ???????? title -



▪️ Elche [away]

▪️ Barcelona [away]

▪️ Real Sociedad [home]

▪️ Osasuna [home]

▪️ Valladolid [away] pic.twitter.com/RpQapYf40C