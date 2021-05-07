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Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 8 мая

Испания
(2 голосов)

Почти золотой матч

Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 8 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 35-й тур
8 мая. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Атлетико"
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
Трансляция: MEGOGO

Наверное, решающий матч всего текущего чемпионата в Испании. "Атлетико" опережает "Барсу" и "Реал" лишь на 2 очка и ошибаться права не имеет. С другой стороны, клубы-преследователи и подавно пребывают под огромным давлением. Неделю назад с ним уже не справилась "Севилья" - проиграв 0:1 "Атлетику", она выбыла из гонки.

"Барселона", несомненно, в разы опытнее в таких делах, но у нее есть уязвимое место: боязнь больших матчей. Это тянется еще от позднего Вальверде, и ни Сетьен, ни Куман пока эту болезнь не излечили.

"Барселона"

Каталонцы близки к золотому дублю, но не показывают свой лучший футбол. Точнее, это случается редко. В основном их матчи напоминают битву между Месси и Гризманном с одной стороны и Ленгле с Мингесой - с другой. Неделю назад Лео ее изящно выиграл, оформив дубль в ворота "Валенсии". А вот до этого с "Гранадой" не получилось, и ужасная оборона взяла верх - 1:2.

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В 8 из 10 последних матчей "Барсы" проходила ставка обе забьют. На этом отрезке сдержать у "Кулес" вышло лишь скромный "Вальядолид" (1:0) и перегоревший перед финалом "Атлетик" (4:0). Когда же соперник с именем, то дело дрянь. В текущем сезоне "Барса" дважды проиграла "Реалу", без особых шансов вылетела из ЛЧ от "ПСЖ", там же была разгромлена "Ювентусом", да и "Атлетико" тоже в первом круге уступила - 0:1.

Добавьте к этому 6 домашних осечек из 17 в текущей Примере - и получим ситуацию, при которой команде Рональда Кумана надо прыгнуть выше головы, чтобы взять три очка. Да, у нее все еще самая результативная атака лиги (80 голов в 34 турах), но это едва ли не последний оставшийся козырь.

"Атлетико"

Если у "Барсы" лучшая атака, то у "Матрасников" предсказуемо лучшая защита - лишь 22 пропущенных мяча в 34 турах. Более того, команда Диего Симеоне еще и по забитым идет на втором месте, опережая "Реал", что во многом является заслугой экс-каталонца Луиса Суареса, наколотившего 19 голов. Очное противостояние Эль Пистолеро и Эль Лео обещает порадовать эстетов.

Касательно формы, то, как и "Барса", "Атлетико" допустил одну осечку на финишной прямой, уступив "Атлетику" из Бильбао (1:2). Баски взяли крепость Симеоне за счет жесткости, прессинга и стандартов - то есть, того, чего нету у "Барсы". Был близок к успеху и "Эльче" неделю назад, но упустил ничью, не реализовав пенальти на последней минуте.

"Матрасники" не впечатляют, это точно, но им сложно играть с командами, отдающими мяч и инициативу. С "Барсой", возможно, будет по-другому, ведь здесь уже у Суареса и компании появится пространство для контратак. Выездная форма у рохибланкос нестабильная (10 побед в 17 играх) поэтому сложно сказать, смогут ли они в полной мере воспользоваться слабостями команды Кумана.

"Барселона" - "Атлетико": статистика личных встреч

В 2015-19 годах "Барса" проиграла "Матрасникам" всего лишь один матч из 18, но с тех пор, как "Кулес" увязли в проблемах, все изменилось. В трех последних встречах против мадридцев у них ни единой победы и два поражения.

В том числе в первом круге текущего чемпионата "Атлетико" победил 1:0 благодаря голу Янника Карраско после грубой ошибки на выходе от тер Штегена.

"Барселона" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

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Последние матчи "Атлетико"

Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 8 мая - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 8 мая - изображение 3

Ориентировочные составы команд

Тренеры могут рассчитывать на всех сильнейших. Единственные исключения - Коутиньо и Фати, которые лечатся уже очень давно и в этом сезоне точно не сыграют.

Накануне встречи в общую группу "Барсы" вернулся резервный форвард Мартин Брейтуэйт, а в заявку "Атлетико" попали вылечившиеся защитники Ренан Лоди и Хосе Хименес.

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Ленгле - Дест, де Йонг, Бускетс, Педри, Альба - Месси, Гризманн

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар, Карраско - Суарес, Корреа

"Барселона" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

Тот случай, когда и те, и другие имеют свои аргументы, но их явно недостаточно для уверенной победы. Рискнем поставить на простую ничью - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 3,5-3,8.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Прогнозы
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Комментарии (3)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.05.2021 в 21:39
Фанати Реалу за кого вболіватимуть, враховуючи турнірну таблицю? Чи за нічию?
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0
0
Algrab (Костопiль)
07.05.2021 в 21:22
Перемога Атлетіко 2-1.
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+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
07.05.2021 в 21:30
Согласен.
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0
-3


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