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Леванте - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11 мая
Contra spem spero
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Примера. 36-й тур
11 мая. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" 23:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO
"Барса" уже провалила главную задачу на концовку сезона, не одолев дома "Атлетико" (0:0) и теперь ее шансы на чемпионство выглядят ну очень нереалистично. Тем не менее, бороться нужно, иначе зачем выходить на поле?
"Леванте" на первый взгляд выглядит соперником удобным - "Лягушки" давно решили все свои задачи и на финише сезона в основном валяют дурака. Впрочем, главный враг "Барсы" в этом сезоне - она сама, так что кое-какие шансы увидеть сенсацию остаются. Все будет зависеть от того, насколько сами каталонцы отошли от разочарования в матче с "Матрасниками"?
"Леванте"
Команда Пако Лопеса выиграла только один матч из последних восьми, да и тот у "Эйбара", идущего на последнем месте в таблице. Причина плохой формы на поверхности - у "Лягушек" не осталось мотивации: вылет команде давно не грозит, а бороться за еврокубки она не в состоянии. Вот и плывет по течению.
На прошлых выходных "Леванте" вновь уступил в активности своему сопернику, "Алавесу", но все же одержал ничью за счет двух контратак с голами от Хосе Луиса Моралеса - 2:2. В теории такие скоростные прорывы могут быть эффективными и с "Барселоной", если та сыграет спустя рукава в средней зоне, что мы уже наблюдали недавно с "Гранадой" (1:2), да и "Валенсией" тоже (3:2).
Другое дело, что даже нынешние "Кулес" все равно стабильнее "Леванте". В этом сезоне дома "Лягушки" выиграли и проиграли по 5 матчей, а еще 7 свели вничью. Победить "Барсу" обороной тоже будет сложно: "Леванте" лишь раз в 8 последних встречах уходил с поля без пропущенного гола. Каталонцам придется сильно накосячить, чтоб потерять очки с таким соперником.
"Барселона"
… А она может! В этом сезоне "Барса" неоднократно выступала так, что ее поклонникам впору было волосы на себе рвать. И за последнее время таких выступлений набралось немало. У "Вальядолида" (1:0) чудом удалось выиграть, "Валенсию" Месси одолел в одиночку, а вот с "Гранадой" (1:2) и "Атлетико" (0:0) фокус не сработал.
Игра с "Матрасниками" разочаровала не столько счетом - в конце концов, соперник реально сильный; приуныть заставила игра каталонцев. Им была нужна только победа, но команда Рональда Кумана весь первый тайм проходила пешком, чудом не пропустив, а после перерыва создала считанные шансы благодаря навесам. Комбинации? Забегания? Фирменные стеночки? Забудьте.
Понятно, что с "Леванте" должно играться проще, но лишь в том случае, если "Барса" быстро оправилась от субботнего разочарования. После провального Эль Класико это у каталонцев получилось; посмотрим, как будет в этот раз. В целом на выезде они хороши и добыли 37 очков в 17 матчах на чужих полях.
Messi has scored 23 goals in 22 games against Levante #LevanteBarça [sport] pic.twitter.com/wbLCNDBZoM— FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) May 10, 2021
"Леванте" - "Барселона": статистика личных встреч
В первом круге "Барса" еле дожала "Лягушек" благодаря позднему голу Лионеля Месси - 1:0.
Что же касается матчей на "Сьюдад де Валенсия", то тут "Кулес" последнее время похвастать нечем: их крайняя победа датируется декабрем 2018 года; с тех пор дважды подряд побеждал "Леванте" - в январе 2019-го в Кубке (2:1) и в ноябре 2019-го в чемпионате (3:1).
"Леванте" - "Барселона": последние матчи команд
Последние матчи "Леванте"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы команд
Серхио Бускетс, сломавший верхнюю челюсть в матче с "Атлетико", неожиданно появился в заявке на "Леванте", но еще неизвестно, сколько он готов отбегать. Вероятно, не весь матч.
В остальном у "Барсы" отсутствуют только давно выбывшие Фати и Коутиньо. У "Леванте" не сыграют игроки ротации Никола Вукчевич, Неманья Радоя и Хосе Кампанья.
"Леванте": Карденас - Мирамон, Везу, Робер, Клерк - де Фрутос, Мальса, Барди, Моралес - Дани Гомес, Рохер Марти
"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Ленгле - Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс, Педри, Альба - Месси, Дембеле
"Леванте" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Леванте" - "Барселона": прогноз от UA-Football
"Леванте" ужасен на финише сезона, тогда как у "Барсы" еще остаются призрачные шансы на титул, а значит, ей нужно бороться. Поставим на победу каталонцев через ТБ 2,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 1,5.
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