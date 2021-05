Леванте - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11 мая

"Барса" уже провалила главную задачу на концовку сезона, не одолев дома "Атлетико" (0:0) и теперь ее шансы на чемпионство выглядят ну очень нереалистично. Тем не менее, бороться нужно, иначе зачем выходить на поле?

"Леванте" на первый взгляд выглядит соперником удобным - "Лягушки" давно решили все свои задачи и на финише сезона в основном валяют дурака. Впрочем, главный враг "Барсы" в этом сезоне - она сама, так что кое-какие шансы увидеть сенсацию остаются. Все будет зависеть от того, насколько сами каталонцы отошли от разочарования в матче с "Матрасниками"?

Команда Пако Лопеса выиграла только один матч из последних восьми, да и тот у "Эйбара", идущего на последнем месте в таблице. Причина плохой формы на поверхности - у "Лягушек" не осталось мотивации: вылет команде давно не грозит, а бороться за еврокубки она не в состоянии. Вот и плывет по течению.

На прошлых выходных "Леванте" вновь уступил в активности своему сопернику, "Алавесу", но все же одержал ничью за счет двух контратак с голами от Хосе Луиса Моралеса - 2:2. В теории такие скоростные прорывы могут быть эффективными и с "Барселоной", если та сыграет спустя рукава в средней зоне, что мы уже наблюдали недавно с "Гранадой" (1:2), да и "Валенсией" тоже (3:2).

Другое дело, что даже нынешние "Кулес" все равно стабильнее "Леванте". В этом сезоне дома "Лягушки" выиграли и проиграли по 5 матчей, а еще 7 свели вничью. Победить "Барсу" обороной тоже будет сложно: "Леванте" лишь раз в 8 последних встречах уходил с поля без пропущенного гола. Каталонцам придется сильно накосячить, чтоб потерять очки с таким соперником.

… А она может! В этом сезоне "Барса" неоднократно выступала так, что ее поклонникам впору было волосы на себе рвать. И за последнее время таких выступлений набралось немало. У "Вальядолида" (1:0) чудом удалось выиграть, "Валенсию" Месси одолел в одиночку, а вот с "Гранадой" (1:2) и "Атлетико" (0:0) фокус не сработал.

Игра с "Матрасниками" разочаровала не столько счетом - в конце концов, соперник реально сильный; приуныть заставила игра каталонцев. Им была нужна только победа, но команда Рональда Кумана весь первый тайм проходила пешком, чудом не пропустив, а после перерыва создала считанные шансы благодаря навесам. Комбинации? Забегания? Фирменные стеночки? Забудьте.

Понятно, что с "Леванте" должно играться проще, но лишь в том случае, если "Барса" быстро оправилась от субботнего разочарования. После провального Эль Класико это у каталонцев получилось; посмотрим, как будет в этот раз. В целом на выезде они хороши и добыли 37 очков в 17 матчах на чужих полях.

Messi has scored 23 goals in 22 games against Levante #LevanteBarça [sport] pic.twitter.com/wbLCNDBZoM