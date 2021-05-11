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Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 12 мая

Испания
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Первый из трех финалов для Симеоне

Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 12 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 36-й тур
12 мая. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 23:00 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO

35-й тур прошел в пользу "Матрасников". Они выстояли на поле "Барселоны" (0:0), тогда как "Реал" не одолел "Севилью" (2:2), и теперь парням Диего Симеоне нужно просто выиграть три матча, чтобы стать чемпионами.

"Реал Сосьедад" - самый сложный соперник на этом отрезке; дальше будут скромные "Осасуна" и "Вальядолид". У басков есть неплохой набор исполнителей и новый сезон они, скорее всего, начнут в группе ЛЕ. Но для "Матрасников" время оправданий закончилось: потеря очков при любом раскладе станет провалом.

"Атлетико"

Команда Диего Симеоне на "Камп Ноу" не выглядела готовой к чемпионству. "Матрасники" действовали робко и все свои опасные атаки провели через Оскара Мингесу, который ошибался каждые 5-7 минут. Против более квалифицированных защитников у "Атлетико" почти ничего не получалось, а во второй половине он и подавно прижался к своим воротам и даже мог проиграть, забей Дембеле с близкого расстояния.

Против "Сосьедада" мадридцам нужно сыграть сильнее, иначе будут проблемы. У басков нет Месси, зато есть сыгранная группа. Как и всегда в эру Симеоне, главный козырь "Атлетико" - его тыл: команда пропустила лишь 22 гола в 35 турах и 18 раз покидала поле без пропущенных мячей. Это дает надежду, что одного-единственного гола хватит для победы.

Печальная же новость состоит в том, что Луис Суарес не забивает уже 4 тура кряду, а Жоау Феликс - с февраля. Скорее всего, команду вновь придется тащить полузащитникам, как Янник Карраско и Маркос Льоренте. Выходит это у них посредственно: в 9 последних турах "Атлетико" набрал лишь 15 очков.

"Реал Сосьедад"

Тот случай, когда радуют, скорее, результаты, чем игра команды. В пяти последних турах "Сосьедад" одержал три победы и дважды проиграл, однако качественный футбол показывал периодически. Так, на полях "Уэски" (0:1) и "Эйбара" (1:0) баски совсем не напоминали себя, да и с "Эльче" выдали два приличных отрезка минут по 10-15.

"Сосьедад" здорово играет на выезде: в 8 последних гостевых встречах у него лишь 2 поражения, причем оба от скромных команд, "Гранады" и "Уэски". Сильная сторона басков - нападение; они забили в Примере даже больше "Севильи" - 53 гола. На бумаге их самый опасный игрок - Микель Оярсабаль, но последнее время эффективнее действуют центрфорвард Исак и экс-вингер "МЮ" Янузай. Вся эта троица мобильная, умеет обыграть и опасна на контратаках.

В таблице "Сосьедад" ведет борьбу за пятое место, так что мотивация у него тоже есть. Усталости же после игры с "Эльче" быть не должно, ведь команда Альгуасиля 80 минут отбегала в большинстве. Все это обещает конкурентный поединок на "Ванда Метрополитано".

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"Атлетико" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В первом круге "Матрасники" всухую одолели "Сосьедад" благодаря голам Эрмосо и Льоренте во втором тайме.

Если копнуть глубже в историю, то тенденция такова, что "Атлетико" побеждает на своем поле, а баски - на своем. Крайняя выездная победа "Сосьедада" над командой Диего Симеоне датируется аж 2013 годом и была добыта еще на "Висенте Кальдерон".

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 12 мая - изображение 1

Последние матчи "Реал Сосьедада"

Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 12 мая - изображение 2

Турнирное положение команд

Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 12 мая - изображение 3

Ориентировочные составы команд

У команд по одной потере: "Атлетико" не поможет травмированный универсал Тома Лемар, а баски еще с марта обходятся без ведущего центрхава Микеля Мерино.

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Коке, Льоренте, Карраско - Феликс, Суарес, Корреа

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Монреаль - Гевара, Субименди - Янузай, Сильва, Оярсабаль - Исак

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

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"Атлетико" - "Реал Сосьедад"": прогноз от UA-Football

"Атлетико" в целом здорово играет дома, а здесь еще и ситуация вынудит его отдать последние силы, лишь бы добиться своего. Слабо верится, что баски найдут аргументы против команды, находящейся в трех шагах от мечты, поэтому выберем простую победу хозяев - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 1,55-1,65.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Прогнозы
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