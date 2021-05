Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 12 мая

35-й тур прошел в пользу "Матрасников". Они выстояли на поле "Барселоны" (0:0), тогда как "Реал" не одолел "Севилью" (2:2), и теперь парням Диего Симеоне нужно просто выиграть три матча, чтобы стать чемпионами.

"Реал Сосьедад" - самый сложный соперник на этом отрезке; дальше будут скромные "Осасуна" и "Вальядолид". У басков есть неплохой набор исполнителей и новый сезон они, скорее всего, начнут в группе ЛЕ. Но для "Матрасников" время оправданий закончилось: потеря очков при любом раскладе станет провалом.

Команда Диего Симеоне на "Камп Ноу" не выглядела готовой к чемпионству. "Матрасники" действовали робко и все свои опасные атаки провели через Оскара Мингесу, который ошибался каждые 5-7 минут. Против более квалифицированных защитников у "Атлетико" почти ничего не получалось, а во второй половине он и подавно прижался к своим воротам и даже мог проиграть, забей Дембеле с близкого расстояния.

Против "Сосьедада" мадридцам нужно сыграть сильнее, иначе будут проблемы. У басков нет Месси, зато есть сыгранная группа. Как и всегда в эру Симеоне, главный козырь "Атлетико" - его тыл: команда пропустила лишь 22 гола в 35 турах и 18 раз покидала поле без пропущенных мячей. Это дает надежду, что одного-единственного гола хватит для победы.

