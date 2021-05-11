Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 12 мая

Примера. 36-й тур

12 мая. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 23:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO

35-й тур прошел в пользу "Матрасников". Они выстояли на поле "Барселоны" (0:0), тогда как "Реал" не одолел "Севилью" (2:2), и теперь парням Диего Симеоне нужно просто выиграть три матча, чтобы стать чемпионами.

"Реал Сосьедад" - самый сложный соперник на этом отрезке; дальше будут скромные "Осасуна" и "Вальядолид". У басков есть неплохой набор исполнителей и новый сезон они, скорее всего, начнут в группе ЛЕ. Но для "Матрасников" время оправданий закончилось: потеря очков при любом раскладе станет провалом.

"Атлетико"

Команда Диего Симеоне на "Камп Ноу" не выглядела готовой к чемпионству. "Матрасники" действовали робко и все свои опасные атаки провели через Оскара Мингесу, который ошибался каждые 5-7 минут. Против более квалифицированных защитников у "Атлетико" почти ничего не получалось, а во второй половине он и подавно прижался к своим воротам и даже мог проиграть, забей Дембеле с близкого расстояния.

Против "Сосьедада" мадридцам нужно сыграть сильнее, иначе будут проблемы. У басков нет Месси, зато есть сыгранная группа. Как и всегда в эру Симеоне, главный козырь "Атлетико" - его тыл: команда пропустила лишь 22 гола в 35 турах и 18 раз покидала поле без пропущенных мячей. Это дает надежду, что одного-единственного гола хватит для победы.

Atlético Madrid have intensified talks to improve Marcos Llorente's contract following his great performances this season, amid interest from Bayern, Manchester United and PSG. The player, however, has no intention of leaving Atlético [@diarioas] via @iMiaSanMia pic.twitter.com/THx2ZZI3xe — Di Marzio jnr (@JnrMarzio) May 11, 2021

Печальная же новость состоит в том, что Луис Суарес не забивает уже 4 тура кряду, а Жоау Феликс - с февраля. Скорее всего, команду вновь придется тащить полузащитникам, как Янник Карраско и Маркос Льоренте. Выходит это у них посредственно: в 9 последних турах "Атлетико" набрал лишь 15 очков.

"Реал Сосьедад"

Тот случай, когда радуют, скорее, результаты, чем игра команды. В пяти последних турах "Сосьедад" одержал три победы и дважды проиграл, однако качественный футбол показывал периодически. Так, на полях "Уэски" (0:1) и "Эйбара" (1:0) баски совсем не напоминали себя, да и с "Эльче" выдали два приличных отрезка минут по 10-15.

"Сосьедад" здорово играет на выезде: в 8 последних гостевых встречах у него лишь 2 поражения, причем оба от скромных команд, "Гранады" и "Уэски". Сильная сторона басков - нападение; они забили в Примере даже больше "Севильи" - 53 гола. На бумаге их самый опасный игрок - Микель Оярсабаль, но последнее время эффективнее действуют центрфорвард Исак и экс-вингер "МЮ" Янузай. Вся эта троица мобильная, умеет обыграть и опасна на контратаках.

В таблице "Сосьедад" ведет борьбу за пятое место, так что мотивация у него тоже есть. Усталости же после игры с "Эльче" быть не должно, ведь команда Альгуасиля 80 минут отбегала в большинстве. Все это обещает конкурентный поединок на "Ванда Метрополитано".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В первом круге "Матрасники" всухую одолели "Сосьедад" благодаря голам Эрмосо и Льоренте во втором тайме.

Если копнуть глубже в историю, то тенденция такова, что "Атлетико" побеждает на своем поле, а баски - на своем. Крайняя выездная победа "Сосьедада" над командой Диего Симеоне датируется аж 2013 годом и была добыта еще на "Висенте Кальдерон".

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Реал Сосьедада"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У команд по одной потере: "Атлетико" не поможет травмированный универсал Тома Лемар, а баски еще с марта обходятся без ведущего центрхава Микеля Мерино.

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Коке, Льоренте, Карраско - Феликс, Суарес, Корреа

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Монреаль - Гевара, Субименди - Янузай, Сильва, Оярсабаль - Исак

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Реал Сосьедад"": прогноз от UA-Football

"Атлетико" в целом здорово играет дома, а здесь еще и ситуация вынудит его отдать последние силы, лишь бы добиться своего. Слабо верится, что баски найдут аргументы против команды, находящейся в трех шагах от мечты, поэтому выберем простую победу хозяев - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 1,55-1,65.