Гранада - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 13 мая

Примера. 36-й тур

13 мая. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" 23:00 "Реал"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO

До финиша чемпионата осталось сыграть три матча, и у "Реала" остаются шансы на чемпионство. "Барса" окончательно выпала из гонки, потеряв очки с "Леванте", но "Атлетико" все еще впереди на два балла.

К старту своего матча "Сливочные" уже будут знать результат игры "Матрасников" против "Сосьедада", где лидеру точно не будет легко. Впрочем, кто сказал, что "Реал" ожидают простые минуты в Гранаде? Местная команда совсем недавно побеждала "Барселону" и в целом играет очень бескомпромиссно.

"Гранада"

Команда Диего Мартинеса не играет вничью уже 18 матчей подряд. На прошлых выходных южане были к этому близки, но неожиданно развалились на последних минутах матча с "Бетисом" и привезли на свои ворота свободный удар - 1:2.

У "Гранады" еще остаются теоретические шансы на попадание в еврокубки (точнее, Лигу Конференций), но для этого нужно побеждать "Реал", а также еще двух соперников в оставшихся турах. Прямо скажем, это маловероятно. Впрочем, и простой финиш в верхней части таблицы для команды станет успехом, учитывая, что "Гранада" пропустила аж 57 голов в 35 матчах.

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На игру с "Реалом" "Насриды", вероятно, выберут ту же модель, которая принесла им успех на "Камп Ноу" две недели назад: глубокая, многослойная защита и скоростные контратаки. Самый опасный форвард "Гранады" сейчас Дарвин Мачис, но и Феде Вико, и Луис Суарес могут создать проблемы на пространстве. Учитывая, что "Реал" прибыл на "Лос Карменес" без ряда основных защитников, нас ждет интересная игра.

"Реал"

"Реал" за последние три недели одержал лишь одну легкую победу - над "Кадисом", но "Гранада" - это из другой оперы. Команда Диего Мартинеса может проиграть, но развалиться - никогда; даже с "МЮ" и "Севильей" она проигрывала достойно, а "Барсу" и подавно победила.

Следовательно, "Реалу" нужно будет напрячься и придумать что-то интересное в нападении, что у него получается нечасто. В прошлом туре с "Севильей" "Сливочные" провалили первый тайм, а во втором забегали и даже могли победить, но помешал грубый ляп Эдера Милитао. Зинедин Зидан после матча нарекал на арбитров, но по правде, если кто и виновен в осечке, то это его игроки. Им не хватило концентрации на 90 минут.

С "Гранадой" "Реалу" должно быть попроще, ведь она и классом ниже, и непременно пропускает уже 11 туров подряд. Нет сомнений, что и от мадридцев южане пропустят. Интрига матча в другом - как отзащищается сам "Реал", прибывший в Гранаду без Варана, Рамоса, Менди, Марсело, Карвахаля и даже Аррибаса с Чустом?

|Eder Militao: Real Madrids best player of April!????????



Deserved. pic.twitter.com/bMelhuVGdf — SEJR7FC???????? (@FcSejr7) May 12, 2021

"Гранада" - "Реал": статистика личных встреч

Здесь имеем тотальное доминирование Мадрида: он выиграл все 11 последних встреч против "Гранады". Последняя победа "Насридов" датируется 2013 годом, а принес им ее автогол Криштиану Роналду.

В первом круге текущего чемпионата "Реал" под Рождество отправил в ворота "Гранады" два сухих мяча - отличились Каземиро и Бензема.

"Гранада" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Гранады"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Реала" травмированных много, и почти все они - защитники. Так, даже в заявку на матч не попали левые беки Марсело и Менди, правый защитник Карвахаль, центрбеки Рамос и Варан, а также Лукас Васкес, игравший по ходу сезона правого фулбека.

У "Гранады" список травмированных тоже впечатляет - там и Карлос Нева, и Нейдер Лосано, и Луис Милья, и Анхель Монторо. Вдобавок из-за дисквалификации за брань в адрес рефери встречу пропустит опытнейший центрфорвард и, к слову, воспитанник "Реала" Роберто Сольдадо.

"Гранада": Эскандель - Фулькье, Неуэн Перес, Херман Санчес, Кини - Этеки, Гоналон - Пуэртас, Вико, Мачис - Суарес

"Реал": Куртуа - Вальверде, Эдер Милитао, Начо, Мигель Гутьеррес - Каземиро, Кроос, Иско - Асенсио, Бензема. Азар

"Гранада" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Гранада" - "Реал": прогноз от UA-Football

"Гранада" неспроста борется за еврокубки, хотя пропускает в среднем полтора гола за 90 минут - у нее очень интересная и разнообразная атака. Оставшийся без большинства защитников "Реал" вряд ли устоит, хотя и сам наверняка отличится. Выберем ставку "обе забьют" - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 1,9 - 2,0.