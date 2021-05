Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 16 мая

Между прочим, последнее Эль Класико в завершающемся сезоне. Издавна в Испании так называют матчи "Реала", "Барсы" и "Атлетика" между собой, ведь это единственные клубы, ни разу в истории не покидавшие элиту.

Прямо сейчас задача "Реала" - оказывать давление на "Атлетико" и надеяться на его осечку. Понятно, что любая потеря очков самими "Сливочными" досрочно заканчивает гонку за титул, так что баски имеют все шансы повлиять на имя нового чемпиона. Правда, турнирной мотивации у них не осталось, но эта команда из тех, что просто так никому не сдаются, а уж тем более Мадриду.

В новом розыгрыше еврокубков басков точно не будет. Помешала концовка сезона - уж больно неоднозначной и неровной она получилась. С одной стороны, проваленные финалы (сразу два!) Кубка короля, осечки с "Вальядолидом" (2:2) и "Уэской" (0:1), с другой - отличные победы над мощными "Атлетико" (2:1) и "Севильей" (1:0).

Кажется, что "Львы" совсем не умеют играть первым номером. Когда же атакует соперник, им действовать сподручнее. Иньяки Уильямсу так точно - его роль во всех последних успехах команды велика. Также в хорошей форме фланговый хав Беренгер, форвард Сансет и опорник Венседор. А вот защита лишь раз в последних 5 матчах уходила с поля без пропущенных голов.

Во всем этом есть и положительные, и отрицательные новости для "Реала". Впрочем, Зидан не новичок и без того прекрасно знает, что его ждет в Бильбао. Это будет настоящая мужская битва, ни дать ни взять. Право продлить интригу в чемпионате до последнего тура Мадриду придется выгрызать зубами.

Он умеет это делать, но с кадрами беда, да и форма тоже не очень. Безропотный вылет от "Челси" в ЛЧ, ничьи против "Бетиса" (0:0), "Хетафе" (0:0) и "Севильи" (2:2) показали слабости "Реала". У него нет моментов, когда закрыт Бензема, а полузащита уязвима перед хорошо организованным прессингом.

Баски не смогут держать ту же интенсивность, что и "Челси", на протяжении всей встречи, но отрезками - вполне. И если они забьют… Короче, "Сливочным" нельзя пропускать, это значительно ухудшит их положение. Наоборот, желательно поскорее отличиться самим, заставив "Атлетик" раскрываться и атаковать позиционно. Это помогло бы спасти много нервных клеток.

У "Реала" лучший выездной показатель в Примере - всего лишь одно поражение в 18 матчах. Также команда Зизу непременно забивала два или больше гола в трех последних турах Ла Лиги. В теории это доказывает хорошую форму ее форвардов, но одно дело забить "Гранаде" (61 пропущенный в 36 турах), а другое - "Атлетику" (39 в 36). Мадриду стоит попробовать кроссы - последнее время баски если и пропускали, то только так.

