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Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 16 мая

Испания
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Последнее Класико сезона-2020/21

Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 16 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 37-й тур
16 мая. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 19:30 "Реал"
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
Трансляция: MEGOGO

Между прочим, последнее Эль Класико в завершающемся сезоне. Издавна в Испании так называют матчи "Реала", "Барсы" и "Атлетика" между собой, ведь это единственные клубы, ни разу в истории не покидавшие элиту.

Прямо сейчас задача "Реала" - оказывать давление на "Атлетико" и надеяться на его осечку. Понятно, что любая потеря очков самими "Сливочными" досрочно заканчивает гонку за титул, так что баски имеют все шансы повлиять на имя нового чемпиона. Правда, турнирной мотивации у них не осталось, но эта команда из тех, что просто так никому не сдаются, а уж тем более Мадриду.

"Атлетик"

В новом розыгрыше еврокубков басков точно не будет. Помешала концовка сезона - уж больно неоднозначной и неровной она получилась. С одной стороны, проваленные финалы (сразу два!) Кубка короля, осечки с "Вальядолидом" (2:2) и "Уэской" (0:1), с другой - отличные победы над мощными "Атлетико" (2:1) и "Севильей" (1:0).

Кажется, что "Львы" совсем не умеют играть первым номером. Когда же атакует соперник, им действовать сподручнее. Иньяки Уильямсу так точно - его роль во всех последних успехах команды велика. Также в хорошей форме фланговый хав Беренгер, форвард Сансет и опорник Венседор. А вот защита лишь раз в последних 5 матчах уходила с поля без пропущенных голов.

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Во всем этом есть и положительные, и отрицательные новости для "Реала". Впрочем, Зидан не новичок и без того прекрасно знает, что его ждет в Бильбао. Это будет настоящая мужская битва, ни дать ни взять. Право продлить интригу в чемпионате до последнего тура Мадриду придется выгрызать зубами.

"Реал"

Он умеет это делать, но с кадрами беда, да и форма тоже не очень. Безропотный вылет от "Челси" в ЛЧ, ничьи против "Бетиса" (0:0), "Хетафе" (0:0) и "Севильи" (2:2) показали слабости "Реала". У него нет моментов, когда закрыт Бензема, а полузащита уязвима перед хорошо организованным прессингом.

Баски не смогут держать ту же интенсивность, что и "Челси", на протяжении всей встречи, но отрезками - вполне. И если они забьют… Короче, "Сливочным" нельзя пропускать, это значительно ухудшит их положение. Наоборот, желательно поскорее отличиться самим, заставив "Атлетик" раскрываться и атаковать позиционно. Это помогло бы спасти много нервных клеток.

У "Реала" лучший выездной показатель в Примере - всего лишь одно поражение в 18 матчах. Также команда Зизу непременно забивала два или больше гола в трех последних турах Ла Лиги. В теории это доказывает хорошую форму ее форвардов, но одно дело забить "Гранаде" (61 пропущенный в 36 турах), а другое - "Атлетику" (39 в 36). Мадриду стоит попробовать кроссы - последнее время баски если и пропускали, то только так.

"Атлетик" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге чемпионата "Реал" дома торжествовал 3:1, зато в Суперкубке Испании в январе сильнее был уже "Атлетик" - 2:1.

В целом же команды чаще всего играют между собой вничью, и "Реалу" редко удается победить в Бильбао. Из трех последних выездов на "Сан-Мамес" "Сливочные" выиграли всего один - в прошлом июле, когда все решил пенальти Рамоса - 1:0.

"Атлетик" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетика"

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Последние матчи "Реала"

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Турнирное положение команд

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Ориентировочные составы команд

За команду Марселино точно не сыграют травмированные Андер Капа, Икер Муниаин, Юри Бершише, плюс под вопросом Йерай Альварес и Иньиго Лекуэ.

У "Реала" вне игры остаются травмированные защитники Менди, Карвахаль, Варан, Рамос и фланговый игрок Васкес, плюс на некоторое время ушел на самоизоляцию хавбек Тони Кроос - он контактировал с больным на COVID.

"Атлетик": Симон - де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Дани Гарсия, Венседор, Морсильо - Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия

"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Начо, Гутьеррес - Вальверде, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема, Асенсио

"Атлетик" - "Реал": ставки и коэффициенты

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"Атлетик" - "Реал": прогноз от UA-Football

Слабо верится, что "Реал" обыграет "Атлетик" на его поле с крупным счетом. Скорее уж, это будет близкий матч на три исхода.

Поэтому поставим на хозяев с небольшой плюсовой форой +1,25 - букмекеры предлагают этот вариант с коэффициентами около 1,6-1,7.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Прогнозы
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