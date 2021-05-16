Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 16 мая

Примера. 37-й тур

16 мая. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 19:30 "Реал"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO

Между прочим, последнее Эль Класико в завершающемся сезоне. Издавна в Испании так называют матчи "Реала", "Барсы" и "Атлетика" между собой, ведь это единственные клубы, ни разу в истории не покидавшие элиту.

Прямо сейчас задача "Реала" - оказывать давление на "Атлетико" и надеяться на его осечку. Понятно, что любая потеря очков самими "Сливочными" досрочно заканчивает гонку за титул, так что баски имеют все шансы повлиять на имя нового чемпиона. Правда, турнирной мотивации у них не осталось, но эта команда из тех, что просто так никому не сдаются, а уж тем более Мадриду.

"Атлетик"

В новом розыгрыше еврокубков басков точно не будет. Помешала концовка сезона - уж больно неоднозначной и неровной она получилась. С одной стороны, проваленные финалы (сразу два!) Кубка короля, осечки с "Вальядолидом" (2:2) и "Уэской" (0:1), с другой - отличные победы над мощными "Атлетико" (2:1) и "Севильей" (1:0).

Кажется, что "Львы" совсем не умеют играть первым номером. Когда же атакует соперник, им действовать сподручнее. Иньяки Уильямсу так точно - его роль во всех последних успехах команды велика. Также в хорошей форме фланговый хав Беренгер, форвард Сансет и опорник Венседор. А вот защита лишь раз в последних 5 матчах уходила с поля без пропущенных голов.

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Во всем этом есть и положительные, и отрицательные новости для "Реала". Впрочем, Зидан не новичок и без того прекрасно знает, что его ждет в Бильбао. Это будет настоящая мужская битва, ни дать ни взять. Право продлить интригу в чемпионате до последнего тура Мадриду придется выгрызать зубами.

"Реал"

Он умеет это делать, но с кадрами беда, да и форма тоже не очень. Безропотный вылет от "Челси" в ЛЧ, ничьи против "Бетиса" (0:0), "Хетафе" (0:0) и "Севильи" (2:2) показали слабости "Реала". У него нет моментов, когда закрыт Бензема, а полузащита уязвима перед хорошо организованным прессингом.

Баски не смогут держать ту же интенсивность, что и "Челси", на протяжении всей встречи, но отрезками - вполне. И если они забьют… Короче, "Сливочным" нельзя пропускать, это значительно ухудшит их положение. Наоборот, желательно поскорее отличиться самим, заставив "Атлетик" раскрываться и атаковать позиционно. Это помогло бы спасти много нервных клеток.

У "Реала" лучший выездной показатель в Примере - всего лишь одно поражение в 18 матчах. Также команда Зизу непременно забивала два или больше гола в трех последних турах Ла Лиги. В теории это доказывает хорошую форму ее форвардов, но одно дело забить "Гранаде" (61 пропущенный в 36 турах), а другое - "Атлетику" (39 в 36). Мадриду стоит попробовать кроссы - последнее время баски если и пропускали, то только так.

"Атлетик" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге чемпионата "Реал" дома торжествовал 3:1, зато в Суперкубке Испании в январе сильнее был уже "Атлетик" - 2:1.

В целом же команды чаще всего играют между собой вничью, и "Реалу" редко удается победить в Бильбао. Из трех последних выездов на "Сан-Мамес" "Сливочные" выиграли всего один - в прошлом июле, когда все решил пенальти Рамоса - 1:0.

"Атлетик" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

За команду Марселино точно не сыграют травмированные Андер Капа, Икер Муниаин, Юри Бершише, плюс под вопросом Йерай Альварес и Иньиго Лекуэ.

У "Реала" вне игры остаются травмированные защитники Менди, Карвахаль, Варан, Рамос и фланговый игрок Васкес, плюс на некоторое время ушел на самоизоляцию хавбек Тони Кроос - он контактировал с больным на COVID.

"Атлетик": Симон - де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Дани Гарсия, Венседор, Морсильо - Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия

"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Начо, Гутьеррес - Вальверде, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема, Асенсио

"Атлетик" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Реал": прогноз от UA-Football

Слабо верится, что "Реал" обыграет "Атлетик" на его поле с крупным счетом. Скорее уж, это будет близкий матч на три исхода.

Поэтому поставим на хозяев с небольшой плюсовой форой +1,25 - букмекеры предлагают этот вариант с коэффициентами около 1,6-1,7.