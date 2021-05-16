Чемпионство уже близко. Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.05.2021

"Атлетико" еще зимой называли главным претендентом на титул. "Матрасники" оторвались от конкурентов более чем на десять очков, но впоследствии растеряли преимущество. Да так, что "Реал" и "Барса" могли не просто захватить лидерство, а даже уходить в отрыв.

Но не ушли. "Атлетико" получал от конкурентов столько подарков, что для первого места хватило даже пешего темпа. И вот почти развязка: за два тура до конца чемпионата "Атлетико" впереди "Реала" на два очка. Победа над "Осасуной" может гарантировать команде Симеоне титул, если "Реал" не одолеет в параллельном матче "Атлетик". Если же все останется как есть, интрига доживет до последнего тура Ла Лиги.

Примера. 37-й тур. 16.05.2021

Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Арбитр в поле - Хуан Мартинес Мунуера

"Атлетико" 19:30 "Осасуна"

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"Атлетико"

Ключевой матч финального отрезка сезона для "Атлетико" состоялся, похоже, несколькими турами ранее против "Барсы". "Матрасники" не выиграли, однако и не проиграли – и это самое главное. Из четырех очных поединков против "Реала" и "Барсы" команда Диего Симеоне проиграла только один. При этом, "матрасики" среди тройки претендентов на титул профукали наименьше очков с середняками и аутсайдерами. Поэтому "Атлетико" там, где есть – на вершине турнирной таблицы.

Осталось ничего не начудить и взять свои шесть очков в двух последних турах. Возможно, хватит даже трех, но лучше не рисковать. Тем более соперники не является непроходимыми. Сегодня – скромная "Осасуна", затем – серый "Вальядолид". Для "Атлетико" это должно быть праздничными хлопотами.

Однако важно до конца выдержать трудовой ритм. "Атлетико" последние две свои победы одержал с разницей в один мяч, между ними была ничья с "Барсой", а перед – поражение от "Атлетика". Главному претенденту на титул не мешало бы расправить крылья и победить с размахом. Чтобы ни у кого не осталось сомнений в справедливости турнирных показателей.

За "Атлетико" не сыграет Тома Лемар.

Ориентировочный состав: Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Корреа, Суарес

"Осасуна"

"Осасуна" прочно осела в середине турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов подняться в зону еврокубков. Вылет памплонцам, само собой, также не грозит, поэтому мотивация команды на этот поединок чрезмерной вряд ли будет.

Хотя есть смысл биться за продолжение серии без поражений: "Осасуна" не проигрывает два тура подряд. А если смотреть шире, то в десяти последних турах памплонцы лишь дважды уходили с поля побежденными. Вполне себе достойный результат для середняка.

Но хватит ли сил и мотивации сделать подножку без пяти минут чемпиону Испании? Представляется, что нет. Не помогут "Осасуне" дисквалифицированный Начо Видаль, травмированные Кардона и Мартинес.

Ориентировочный состав: Хуан Перес - Рамальо, Давид Гарсия, Унай Гарсия, Хуан Крус - Монкайола, Торро, Брашанац - Роберто Торрес, Кике Барха, Будимир

"Атлетико" - "Осасуна". Статистика личных встреч

В пяти последних матчах против "Атлетико" "Осасуна" безальтернативно проигрывала. Забила в течение этой серии только один гол, пропустила шестнадцать.

Памятной для "Осасуны" является дата 23-го февраля 2014-го года, когда удалось победить "Атлетико" 3:0. Но такой результат – скорее исключение из правила. В целом же памплонцы не часто наносили ущерб мадридцам.

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"Атлетико" - "Осасуна". Последние матчи команд

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"Атлетико" - "Осасуна". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Атлетико" 36 24 8 4 63-23 +40 80 2 Реал 36 23 9 4 64-27 +37 78 3 "Барселона" 36 23 7 6 82-36 +46 76 4 "Севилья" 36 23 5 8 52-29 +23 74 8 "Сельта" 36 13 11 12 51-52 -1 50 9 "Атлетик" 36 11 13 12 46-39 +7 46 10 "Гранада" 36 13 6 17 45-61 -16 45 11 "Осасуна" 36 11 11 14 36-45 -9 4 4 12 "Кадис" 36 11 10 15 33-53 -20 43 13 "Леванте" 36 9 13 14 43-53 -10 40 14 "Валенсия" 36 9 12 15 46-52 -6 39 15 "Алавес" 36 8 11 17 32-54 -22 35 16 "Хетафе" 36 8 10 18 26-42 -16 34 17 Уэска 36 7 12 17 34-52 -18 33

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"Атлетико" - "Осасуна". Ставка и коэффициенты

"Атлетико" - "Осасуна". Прогноз на матч от UA-Football

Матчи между "Атлетико" и "Осасуной" обычно результативны. Хотя в целом эти команды в текущем чемпионате далеко не феерят в атаке. "Атлетико" забивает меньше "Реала" и "Барсы", "Осасуна" по количеству забитых превосходит только семь команд лиги. Но сейчас памлонцам нет смысла сидеть в глухой защите. Поэтому делаем ставку на "обе забьют" и прогнозируем точный счет 2:1.