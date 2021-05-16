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Чемпионство уже близко. Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.05.2021
Атлетико - Осасуна: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.05.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото: twitter.com/AthleticClub/ автор неизвестен
"Атлетико" еще зимой называли главным претендентом на титул. "Матрасники" оторвались от конкурентов более чем на десять очков, но впоследствии растеряли преимущество. Да так, что "Реал" и "Барса" могли не просто захватить лидерство, а даже уходить в отрыв.
Но не ушли. "Атлетико" получал от конкурентов столько подарков, что для первого места хватило даже пешего темпа. И вот почти развязка: за два тура до конца чемпионата "Атлетико" впереди "Реала" на два очка. Победа над "Осасуной" может гарантировать команде Симеоне титул, если "Реал" не одолеет в параллельном матче "Атлетик". Если же все останется как есть, интрига доживет до последнего тура Ла Лиги.
Примера. 37-й тур. 16.05.2021
Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
Арбитр в поле - Хуан Мартинес Мунуера
"Атлетико" 19:30 "Осасуна"
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"Атлетико"
Ключевой матч финального отрезка сезона для "Атлетико" состоялся, похоже, несколькими турами ранее против "Барсы". "Матрасники" не выиграли, однако и не проиграли – и это самое главное. Из четырех очных поединков против "Реала" и "Барсы" команда Диего Симеоне проиграла только один. При этом, "матрасики" среди тройки претендентов на титул профукали наименьше очков с середняками и аутсайдерами. Поэтому "Атлетико" там, где есть – на вершине турнирной таблицы.
Осталось ничего не начудить и взять свои шесть очков в двух последних турах. Возможно, хватит даже трех, но лучше не рисковать. Тем более соперники не является непроходимыми. Сегодня – скромная "Осасуна", затем – серый "Вальядолид". Для "Атлетико" это должно быть праздничными хлопотами.
Однако важно до конца выдержать трудовой ритм. "Атлетико" последние две свои победы одержал с разницей в один мяч, между ними была ничья с "Барсой", а перед – поражение от "Атлетика". Главному претенденту на титул не мешало бы расправить крылья и победить с размахом. Чтобы ни у кого не осталось сомнений в справедливости турнирных показателей.
За "Атлетико" не сыграет Тома Лемар.
Ориентировочный состав: Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Корреа, Суарес
"Осасуна"
"Осасуна" прочно осела в середине турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов подняться в зону еврокубков. Вылет памплонцам, само собой, также не грозит, поэтому мотивация команды на этот поединок чрезмерной вряд ли будет.
Хотя есть смысл биться за продолжение серии без поражений: "Осасуна" не проигрывает два тура подряд. А если смотреть шире, то в десяти последних турах памплонцы лишь дважды уходили с поля побежденными. Вполне себе достойный результат для середняка.
Но хватит ли сил и мотивации сделать подножку без пяти минут чемпиону Испании? Представляется, что нет. Не помогут "Осасуне" дисквалифицированный Начо Видаль, травмированные Кардона и Мартинес.
Ориентировочный состав: Хуан Перес - Рамальо, Давид Гарсия, Унай Гарсия, Хуан Крус - Монкайола, Торро, Брашанац - Роберто Торрес, Кике Барха, Будимир
"Атлетико" - "Осасуна". Статистика личных встреч
В пяти последних матчах против "Атлетико" "Осасуна" безальтернативно проигрывала. Забила в течение этой серии только один гол, пропустила шестнадцать.
Памятной для "Осасуны" является дата 23-го февраля 2014-го года, когда удалось победить "Атлетико" 3:0. Но такой результат – скорее исключение из правила. В целом же памплонцы не часто наносили ущерб мадридцам.
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"Атлетико" - "Осасуна". Последние матчи команд
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"Атлетико" - "Осасуна". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Атлетико"
|36
|24
|8
|4
|63-23
|+40
|80
|2
|Реал
|36
|23
|9
|4
|64-27
|+37
|78
|3
|"Барселона"
|36
|23
|7
|6
|82-36
|+46
|76
|4
|"Севилья"
|36
|23
|5
|8
|52-29
|+23
|74
|8
|"Сельта"
|36
|13
|11
|12
|51-52
|-1
|50
|9
|"Атлетик"
|36
|11
|13
|12
|46-39
|+7
|46
|10
|"Гранада"
|36
|13
|6
|17
|45-61
|-16
|45
|11
|"Осасуна"
|36
|11
|11
|14
|36-45
|-9
|44
|12
|"Кадис"
|36
|11
|10
|15
|33-53
|-20
|43
|13
|"Леванте"
|36
|9
|13
|14
|43-53
|-10
|40
|14
|"Валенсия"
|36
|9
|12
|15
|46-52
|-6
|39
|15
|"Алавес"
|36
|8
|11
|17
|32-54
|-22
|35
|16
|"Хетафе"
|36
|8
|10
|18
|26-42
|-16
|34
|17
|Уэска
|36
|7
|12
|17
|34-52
|-18
|33
***
"Атлетико" - "Осасуна". Ставка и коэффициенты
"Атлетико" - "Осасуна". Прогноз на матч от UA-Football
Матчи между "Атлетико" и "Осасуной" обычно результативны. Хотя в целом эти команды в текущем чемпионате далеко не феерят в атаке. "Атлетико" забивает меньше "Реала" и "Барсы", "Осасуна" по количеству забитых превосходит только семь команд лиги. Но сейчас памлонцам нет смысла сидеть в глухой защите. Поэтому делаем ставку на "обе забьют" и прогнозируем точный счет 2:1.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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