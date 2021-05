Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22 мая

Последний тур и, соответственно, последний шанс "Реала" на золото. Для чемпионства команде Зинедина Зидана нужно побеждать "Вильярреал" и надеяться, что "Атлетико" оступится на поле "Вальядолида".

Вариант, прямо скажем, нереалистичный, но надежда умирает последней, и Мадрид точно сыграет на победу. В конце концов, продержалась же "Осасуна" как-то 80 минут против "Матрасников" неделю назад. Кто знает, может, "Вальядолид" хватит на все 90 - тем более, он в зоне вылета, и мотивации у него хоть отбавляй.

Мадрид сам виновен в том, что оказался в роли догоняющего. После осечки "Атлетико" в Бильбао ему нужно было просто выигрывать свои матчи, но команда Зидана не справилась с "Севильей" (2:2). Та ничья по итогу может решить судьбу титула.

В целом после нового года "Сливочные" здорово выступали в Ла Лиге и не проигрывают в турнире с конца января. Да, были помарки, но у кого их не было? Тем более, "Реал" дошел до полуфинала ЛЧ, и сухие ничьи с "Бетисом" и "Хетафе" были вызваны как раз усталостью после изнурительных матчей с англичанами - "Ливерпулем" и "Челси". 3-4 года назад "Реал" бы не заметил двойной нагрузки, но сейчас его лидеры постарели, а молодежь еще не заматерела.

