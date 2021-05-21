Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22 мая
Последний шанс для "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Примера. 38-й тур
22 мая. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" 19:00 "Вильярреал"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO
Последний тур и, соответственно, последний шанс "Реала" на золото. Для чемпионства команде Зинедина Зидана нужно побеждать "Вильярреал" и надеяться, что "Атлетико" оступится на поле "Вальядолида".
Вариант, прямо скажем, нереалистичный, но надежда умирает последней, и Мадрид точно сыграет на победу. В конце концов, продержалась же "Осасуна" как-то 80 минут против "Матрасников" неделю назад. Кто знает, может, "Вальядолид" хватит на все 90 - тем более, он в зоне вылета, и мотивации у него хоть отбавляй.
"Реал"
Мадрид сам виновен в том, что оказался в роли догоняющего. После осечки "Атлетико" в Бильбао ему нужно было просто выигрывать свои матчи, но команда Зидана не справилась с "Севильей" (2:2). Та ничья по итогу может решить судьбу титула.
В целом после нового года "Сливочные" здорово выступали в Ла Лиге и не проигрывают в турнире с конца января. Да, были помарки, но у кого их не было? Тем более, "Реал" дошел до полуфинала ЛЧ, и сухие ничьи с "Бетисом" и "Хетафе" были вызваны как раз усталостью после изнурительных матчей с англичанами - "Ливерпулем" и "Челси". 3-4 года назад "Реал" бы не заметил двойной нагрузки, но сейчас его лидеры постарели, а молодежь еще не заматерела.
The game against Villarreal could be the last for some of our players...— Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 20, 2021
Tell us your favourite moment at Madrid of:
1. Sergio Ramos
2. Marcelo
3. Varane
4. Isco pic.twitter.com/R33rzUXiof
При таких обстоятельствах серебро Примеры нельзя назвать провалом для команды Зидана, но и в достижения его не запишешь. Скорее, это промежуточный этап, после которого должно произойти "что-то". Одни говорят, что уйдет Зидан; другие, что придут Мбаппе с Холандом. Посмотрим. Пока ясно, что игра с "Вильярреалом" имеет шансы закончить цикл в белой части Мадрида.
"Вильярреал"
Если "Реал" еще имеет мотивацию на чемпионат, то у "Подводников" она чисто символическая: в этом туре определится, в каком из еврокубков они сыграют в новом сезоне - Лиге Европы или Лиге Конференций.
Соль в том, что "Вильярреалу" не нужен ни тот, ни другой, ведь в среду он сыграет финал ЛЕ против "МЮ", и если испанцы победят, то попадут в квалификацию ЛЧ. Ну и вдобавок выиграют первый трофей в истории клуба (Кубок Интертото в расчет не берем). Естественно, Унаи Эмери будет выбирать состав на "Реал" с учетом предстоящего финала. Ему важно, чтобы лидеры отдохнули и не получили травм.
Так-то "Вильярреал" здорово проводит концовку, чему яркое доказательство - 4:0 над "Севильей" в прошлом туре. Все лидеры - и Парехо, и Торрес, и Морено - в отличной форме. Но кто их выпустит на "Реал"? Мы на 99% уверены, что на "Сливочных" выйдут дублеры. И вы сами понимаете, как это скажется на игре.
"Реал" - "Вильярреал": статистика личных встреч
В первом круге текущего сезона команды поделили очки - 1:1. "Сливочные" тогда быстро забили, но "Подводники" отыгрались во втором тайме благодаря пенальти.
Два последних матча на "Бернабеу" "Реал" у "Желтой субмарины" выиграл, пусть и с трудом - 2:1 и 3:2. А вот до этого было поражение - в январе 2018-го "Вильярреал" увез из Мадрида три очка благодаря удару Пабло Форнальса.
"Реал" - "Вильярреал": последние матчи команд
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Вильярреала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы команд
У "Реала" вернулся в заявку Серхио Рамос, зато вновь выбыл Эден Азар. Также продолжают лечение Васкес, Менди, Карвахаль, а Кроос еще не пришел в норму после коронавируса.
У "Вильярреала" лечатся после травм Иборра, Чуквезе и Хуан Фойт, зато вернулись после дисквалификаций фланговый защитник Марио Гаспар и опорник Этьен Капу.
"Реал": Куртуа - Одриосола, Варан, Эдер Милитао, Начо - Вальверде, Каземиро, Модрич - Асенсио, Бензема, Винисиус
"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Альбиоль, Фунес Мори - Пенья, Тригейрос, Капу, Мой Гомес, Хауме Коста - Алькасер, Пино
"Реал" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Вильярреал": прогноз от UA-Football
"Реал" должен побеждать неосновной состав "Подводников" без видимых проблем, но в голевую феерию мы все равно не верим. Это совершенно не в стиле команды Зидана. Поэтому выберем П1 через ТМ 4,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 1,9-2,0.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 и Черноморец в тройке, Волынь все дальше от УПЛ. Таблица Первой лиги 2020/21
- Бан на 5 лет и штраф 250 тысяч гривен. КДК вынес решение по делу Гельзина
- Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае
- В Харькове появились рекламные борды Металлиста - ФОТО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно