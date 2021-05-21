Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22 мая

Примера. 38-й тур

22 мая. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 19:00 "Вильярреал"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO

Последний тур и, соответственно, последний шанс "Реала" на золото. Для чемпионства команде Зинедина Зидана нужно побеждать "Вильярреал" и надеяться, что "Атлетико" оступится на поле "Вальядолида".

Вариант, прямо скажем, нереалистичный, но надежда умирает последней, и Мадрид точно сыграет на победу. В конце концов, продержалась же "Осасуна" как-то 80 минут против "Матрасников" неделю назад. Кто знает, может, "Вальядолид" хватит на все 90 - тем более, он в зоне вылета, и мотивации у него хоть отбавляй.

"Реал"

Мадрид сам виновен в том, что оказался в роли догоняющего. После осечки "Атлетико" в Бильбао ему нужно было просто выигрывать свои матчи, но команда Зидана не справилась с "Севильей" (2:2). Та ничья по итогу может решить судьбу титула.

В целом после нового года "Сливочные" здорово выступали в Ла Лиге и не проигрывают в турнире с конца января. Да, были помарки, но у кого их не было? Тем более, "Реал" дошел до полуфинала ЛЧ, и сухие ничьи с "Бетисом" и "Хетафе" были вызваны как раз усталостью после изнурительных матчей с англичанами - "Ливерпулем" и "Челси". 3-4 года назад "Реал" бы не заметил двойной нагрузки, но сейчас его лидеры постарели, а молодежь еще не заматерела.

The game against Villarreal could be the last for some of our players...



Tell us your favourite moment at Madrid of:

1. Sergio Ramos

2. Marcelo

3. Varane

4. Isco pic.twitter.com/R33rzUXiof — Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 20, 2021

При таких обстоятельствах серебро Примеры нельзя назвать провалом для команды Зидана, но и в достижения его не запишешь. Скорее, это промежуточный этап, после которого должно произойти "что-то". Одни говорят, что уйдет Зидан; другие, что придут Мбаппе с Холандом. Посмотрим. Пока ясно, что игра с "Вильярреалом" имеет шансы закончить цикл в белой части Мадрида.

"Вильярреал"

Если "Реал" еще имеет мотивацию на чемпионат, то у "Подводников" она чисто символическая: в этом туре определится, в каком из еврокубков они сыграют в новом сезоне - Лиге Европы или Лиге Конференций.

Соль в том, что "Вильярреалу" не нужен ни тот, ни другой, ведь в среду он сыграет финал ЛЕ против "МЮ", и если испанцы победят, то попадут в квалификацию ЛЧ. Ну и вдобавок выиграют первый трофей в истории клуба (Кубок Интертото в расчет не берем). Естественно, Унаи Эмери будет выбирать состав на "Реал" с учетом предстоящего финала. Ему важно, чтобы лидеры отдохнули и не получили травм.

Так-то "Вильярреал" здорово проводит концовку, чему яркое доказательство - 4:0 над "Севильей" в прошлом туре. Все лидеры - и Парехо, и Торрес, и Морено - в отличной форме. Но кто их выпустит на "Реал"? Мы на 99% уверены, что на "Сливочных" выйдут дублеры. И вы сами понимаете, как это скажется на игре.

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"Реал" - "Вильярреал": статистика личных встреч

В первом круге текущего сезона команды поделили очки - 1:1. "Сливочные" тогда быстро забили, но "Подводники" отыгрались во втором тайме благодаря пенальти.

Два последних матча на "Бернабеу" "Реал" у "Желтой субмарины" выиграл, пусть и с трудом - 2:1 и 3:2. А вот до этого было поражение - в январе 2018-го "Вильярреал" увез из Мадрида три очка благодаря удару Пабло Форнальса.

"Реал" - "Вильярреал": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Реала" вернулся в заявку Серхио Рамос, зато вновь выбыл Эден Азар. Также продолжают лечение Васкес, Менди, Карвахаль, а Кроос еще не пришел в норму после коронавируса.

У "Вильярреала" лечатся после травм Иборра, Чуквезе и Хуан Фойт, зато вернулись после дисквалификаций фланговый защитник Марио Гаспар и опорник Этьен Капу.

"Реал": Куртуа - Одриосола, Варан, Эдер Милитао, Начо - Вальверде, Каземиро, Модрич - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Альбиоль, Фунес Мори - Пенья, Тригейрос, Капу, Мой Гомес, Хауме Коста - Алькасер, Пино

"Реал" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Вильярреал": прогноз от UA-Football

"Реал" должен побеждать неосновной состав "Подводников" без видимых проблем, но в голевую феерию мы все равно не верим. Это совершенно не в стиле команды Зидана. Поэтому выберем П1 через ТМ 4,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 1,9-2,0.