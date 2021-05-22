Вальядолид - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.05.2021

"Атлетико" мог гораздо раньше снять вопрос о чемпионстве, гарантировав себе титул. С другой стороны, мадридцы не сумели избежать спада, но не отдали лидерства, хотя и впритык подпустили к себе конкурентов. Поэтому гневить судьбу не нужно – обстоятельства в этом сезоне складываются в пользу мадридцев. Но не хватает последнего штриха. Матч, который либо оформит долгожданное и очень желанное для "Атлетико" чемпионство, либо сделает Диего Симеоне неудачником, которому придется кусать собственные локти.

Примера. 38-й тур. 22.05.2021

Вальядолид. "Хосе Сорилья"

Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес

"Вальядолид" 19:00 "Атлетико"

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"Вальядолид"

Для "Вальядолида" этот матч также определяющий. По его итогам станет ясно, сохранят ли "пусела" прописку в элитарном дивизионе. Ситуация непростая, ведь нужно не просто победить "Атлетико" в потенциально золотом для него поединке, но и дождаться осечек сразу двух конкурентов – "Уэски" и "Эльче".

В последнем туре "Вальядолид" уступил "Реал Сосьедаду" 1:4. Перед тем два матча проиграл всухую. В целом же команда Серхио остается без побед вот уже одиннадцать туров подряд. А это означает, что "Вальядолид" вряд ли заслужил нечто большее, чем место в зоне вылета.

Для "Вальядолида" текущий сезон – третий подряд в элите, но все идет к тому, что впервые после прихода к рулю Роналдо Назарио "пусела" вылетят из Примеры.

В отчетном матче не сыграют травмированные Мойя, Карнеро, Орельяна, Кодро, Роберто Хименес, дисквалифицированный Рубен Алькарас.

Ориентировочный состав: Масип - Йанко, Эль Джамик, Хоакин, Оласа - Эрвияс, Меса, Эметерио, Плано - Вайссман, Андре

"Атлетико"

На восьмидесятой минуте матча 37-го тура все предыдущие старания "Атлетико" летели в тартарары – команда уступала "Осасуне", а вместе с тем уступала первое место в таблице землякам из "Реала". Однако "матрасникам" удалось вовремя включиться и лишить конкурента удовольствие выйти на финишную прямую лидером. "Атлетико" уже лишил всяких шансов на титул "Барселону" – остается только один конкурент. Но очень опасен.

Диего Симеоне помнит, как он на последних секундах пропускал от "Реала" в финале Лиги чемпионов и впоследствии отдавал сопернику титул. Допустить нечто подобное во второй раз – значит, расписаться в собственной немощи. "Реал" имеет преимущество над "Атлетико" в плоскости личных встреч, а свой последний поединок сезона "сливочные" проведут против "Вильярреала", который мыслями уже весь в финале Лиги Европы. Поэтому три очка упадут в копилку Зидана, что не оставляет для "Атлетико" вариантов – нужно побеждать.

Эта победа позволит "индейцам" впервые с 2014-го года и во второй раз в течение эры Симеоне стать чемпионом Испании. Последний шаг придется делать без дисквалифицированного Савича. Под вопросом участие в поединке Тома Лемара.

Ориентировочный состав: Облак - Триппьер, Хименес, Фелипе, Эрмосо - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Суарес, Корреа

"Вальядолид" - "Атлетико". Статистика личных встреч

"Вальядолид" не выиграл ни одного из последних одиннадцати матчей против "Атлетико". Не проиграл лишь в одном. В последних четырех не забивал. Последний крупный успех в этом противостоянии "Вальядолид" праздновал в далеком 2009-м году. История, поэтому, также говорит не в пользу "пуселы".

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"Вальядолид" - "Атлетико". Последние матчи команд

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"Вальядолид" - "Атлетико". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Атлетико" 37 25 8 4 65-24 +41 83 2 Реал 37 24 9 4 65-27 +38 81 17 Уэска 37 7 12 18 34-53 -19 33 18 "Эльче" 37 7 12 18 32-55 -23 33 19 "Вальядолид" 37 5 16 16 33-55 -22 31 20 "Эйбар" 37 6 12 19 29-51 -22 30

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"Вальядолид" - "Атлетико". Ставка и коэффициенты

"Вальядолид" - "Атлетико". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Атлетико" 2:0. Можем повторить: "Вальядолид" не выиграл ни одного из последних одиннадцати матчей против "Атлетико". Не проиграл лишь в одном. В последних четырех не забивал. Последний крупный успех в этом противостоянии "Вальядолид" праздновал в далеком 2009-м году. Крайне мало верится в то, что "пусела" смогут изменить тенденцию в такой ситуации. Поражение отправит "Вальядолид" в Сегунду, однако понимание этого не убережет аутсайдера от проблем. Ведь у соперника мотивация бороться за три очка будет не меньше. Успехом для хозяев будет проиграть этот матч без разгрома. Ставка на победу "Атлетико" и тотал меньше 2,5.