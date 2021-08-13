Алавес - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.08.2021

Примера. 1-й тур

14 августа. Виктория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" 23:00 "Реал"

Арбитр: Сезар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO

Карло Анчелотти возвращается в Примеру после шестилетнего отсутствия - и это большое событие. Итальянец уже немолод и может показаться, что его лучшие годы позади, но он все еще топ-тренер. И у него прекрасная история с "Реалом", где Карло помнит полкоманды.

Старт сезона у "Сливочных", вроде, не самый сложный, но их лазарет переполнен, да и нормальную предсезонку провести не получилось. Анчелотти придется проявить мастерство тактика и психолога, чтобы увезти с "Мендисорросы" три очка.

"Алавес"

"Алавес" уже шестой сезон кряду будет выступать в элите. Прошлый чемпионат не был легким для басков, но они собрались в концовке и оторвались от зоны вылета на 4 очка.

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Этим летом команду Хави Кальехи пополнил ряд новичков - это и центрхав Тони Мойя, и японский форвард Хара, и атакующие хавы Иван Мартин и Ману Гарсия. Также удалось продлить аренду вингера из "МЮ" Факундо Пеллистри. То есть, играть есть кем. С сыгранностью проблем тоже быть не должно: за последний месяц "Алавес" провел 7 спаррингов с оппонентами из Примеры.

Невысокий класс - вот главная проблема басков в предстоящей игре. В минувшем чемпионате они набрали лишь 24 очка в 19 домашних матчах, а всего в 38 турах победили 9 раз. "Реал" обязан побеждать такого оппонента.

"Реал"

… Но не все так просто! Из-за Евро и Олимпиады у "Реала" не было нормальной предсезонки. Команда провела лишь три спарринга против "Райо Вальекано", "Рейнджерс" и "Милана", и во всех выглядела, мягко говоря, неважно - 1:1, 1:2 и 0:0.

Летом из "Реала" ушли Серхио Рамос и Рафаэль Варан, зато появился Давид Алаба - это значит, что оборону придется выстраивать с нуля. Не на руку "Сливочным" и перенесенный Бензема коронавирус - вероятно, он пока не готов бегать 90 минут. Добавьте сюда травмы Крооса, Менди, Карвахаля, Одриосолы и Себальоса. а также перманентные проблемы Азара, и что получим?

На бумаге "Реал" - абсолютный фаворит, но атакующее трио Бэйл - Йович - Винисиус не внушит ужаса никому в Ла Лиге. А это значит, будет бой.

"Алавес" - "Реал": статистика личных встреч

В целом, "Алавес" - неудобный соперник для "Реала". Начиная с сезона-2018/19, "Пожиратели бобов" дважды обыгрывали "Сливочных" и еще четырежды им уступали.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами: в ноябре 2020-го "Алавес" победил на "Ди Стефано" 2:1, а уже в январе 2021-го Мадрид разнес андердога на "Мендисорросе" - 4:1.

Последние матчи команд

Последние матчи "Алавеса"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы команд

У "Алавеса" достаточно новичков, но, скорее всего, на "Реал" выйдет старая гвардия - в том числе, и бывший львовянин Лукас Перес.

Касательно "Реала", то ожидаем в основе любимчика Анчелотти Гарета Бэйла, вернувшегося из аренды в "Тоттенхэме", а также Федерико Вальверде - он заменит травмированного Крооса.

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Понс, Мойя, Пина, Риоха - Хоселу, Лукас Перес

"Реал": Куртуа - Васкес, Эдер Милитао, Алаба, Марсело - Модрич, Каземиро, Вальверде - Бэйл, Йович, Винисиус

"Алавес" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Алавес" - "Реал": прогноз от UA-Football

Рискнем предположить, что класс игроков и эффект от назначения нового тренера перевесят невыразительную форму "Сливочных". Поставим на их победу - букмекеры оценивает ее с коэффициентами около 1,5.