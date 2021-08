Сельта - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.08.2021

Чемпион Испании начинает защиту титула. Впервые за долгое время эта фраза звучит в адрес не "Реала" с "Барсой", а мадридского "Атлетико", который провел прошлый сезон неровно, но все же лучше своих увязших в кризисе конкурентов.

В Виго команде Диего Симеоне точно не будет легко. "Сельта" в концовке прошлого чемпионата была прекрасна на контратаках, а дуэт форвардов Мина - Аспас закончил сезон с 26 голами и 17 ассистами на двоих. Даже для прекрасно отлаженной защиты "Матрасников" это вызов.

"Сельта" завершила минувший сезон на 8-м месте во многом благодаря шикарному спурту в концовке, когда команда Эдуардо Куде выиграла 4 матча кряду, в том числе, одолев "Барселону" (2:1).

Этим летом галисийцы не продали ни единого важного исполнителя, зато подписали крутого левого защитника Хави Галана, который в прошлом году взбодрил игру "Уэски", а также вингера из "Бенфики" Франко Черви. Оба футболиста атакующего склада, и это намекает на стиль, который хочет видеть от команды Куде. Очевидно, отсиживаться в тылу он не будет.

"Сельта" этим летом играла совсем мало товарняков. Могло быть больше, но спарринг с "Байером" отменили из-за взрыва на местном химическом производстве. В теории это может быть проблемой, но команда в Виго опытная, соперника знает хорошо, и в легкую прогулку для фаворита категорично не верится.

Чемпион Испании летом подписал одного, но очень сильного новичка - лучшего центрхава Аргентины на Копа-2021 Родриго де Пауля. Вероятно, уже в Виго мы увидим его в старте, а это значит, что динамики и вертикальности в игре "Матрасников" станет еще больше.

LaLiga champions Atletico Madrid had what felt like a free run at Rodrigo De Paul.



He impressed at the Copa America for Argentina and was arguably the most creative player in Serie A last term. If he's given the same sort of responsibility in Madrid, he could have a lot of fun. pic.twitter.com/WBa34GR155