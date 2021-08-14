Сельта - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.08.2021

Примера. 1-й тур

15 августа. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 18:30 "Атлетико"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO

Чемпион Испании начинает защиту титула. Впервые за долгое время эта фраза звучит в адрес не "Реала" с "Барсой", а мадридского "Атлетико", который провел прошлый сезон неровно, но все же лучше своих увязших в кризисе конкурентов.

В Виго команде Диего Симеоне точно не будет легко. "Сельта" в концовке прошлого чемпионата была прекрасна на контратаках, а дуэт форвардов Мина - Аспас закончил сезон с 26 голами и 17 ассистами на двоих. Даже для прекрасно отлаженной защиты "Матрасников" это вызов.

"Сельта"

"Сельта" завершила минувший сезон на 8-м месте во многом благодаря шикарному спурту в концовке, когда команда Эдуардо Куде выиграла 4 матча кряду, в том числе, одолев "Барселону" (2:1).

Этим летом галисийцы не продали ни единого важного исполнителя, зато подписали крутого левого защитника Хави Галана, который в прошлом году взбодрил игру "Уэски", а также вингера из "Бенфики" Франко Черви. Оба футболиста атакующего склада, и это намекает на стиль, который хочет видеть от команды Куде. Очевидно, отсиживаться в тылу он не будет.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Сельта" этим летом играла совсем мало товарняков. Могло быть больше, но спарринг с "Байером" отменили из-за взрыва на местном химическом производстве. В теории это может быть проблемой, но команда в Виго опытная, соперника знает хорошо, и в легкую прогулку для фаворита категорично не верится.

"Атлетико"

Чемпион Испании летом подписал одного, но очень сильного новичка - лучшего центрхава Аргентины на Копа-2021 Родриго де Пауля. Вероятно, уже в Виго мы увидим его в старте, а это значит, что динамики и вертикальности в игре "Матрасников" станет еще больше.

LaLiga champions Atletico Madrid had what felt like a free run at Rodrigo De Paul.



He impressed at the Copa America for Argentina and was arguably the most creative player in Serie A last term. If he's given the same sort of responsibility in Madrid, he could have a lot of fun. pic.twitter.com/WBa34GR155 — Twenty3 (@Twenty3sport) August 11, 2021

В остальном нас ждет старый-добрый "Атлетико" - та же оборона во главе с Савичем, те же фланги с Карраско и Корреа, тот же Суарес на острие атак. Симеоне в целом консерватор, да и зачем менять то, что хорошо работает? Да, у "Атлетико" были проблемы на финише минувшего сезона, но, как показалось, связаны они были с нервозностью - трофей был совсем близко, вот и замельтешили. Сейчас этого не будет.

В Виго "Атлетико" приехал не феерить, а ждать ошибок. Они будут - защита "Сельты" любит "привозить". Это касается и Айду, и Араухо, да и новичок Галан гораздо эффективнее на чужой половине, чем на своей. Вопрос лишь к Суаресу - готов ли он их наказывать при первой возможности? С Эль Пистолеро бывает всякое.

"Сельта" - "Атлетико": статистика очных встреч

Кажется, эти соперники максимально неудобны друг для друга. В последних шести очных матчах у "Атлетико" лишь две победы; у "Сельты" - одна; еще три встречи завершились вничью.

В прошлом сезоне "Матрасники" победили на "Балаидосе" (2:0) в октябре 2020-го, а вот дома на "Ванда Метрополитано" в феврале 2021-го довольствовались результативной ничьей - 2:2. От поражения "Сельту" тогда спас за минуту до свистка экс-"Горняк" Факундо Феррейра.

"Сельта" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Атлетико"

Ориентировочные составы команд

У "Сельты" травмированных нет, поэтому ждем максимально боевую основу. У "Атлетико" чуть сложнее - точно вне игры Жоау Феликс, плюс под вопросом Фелипе, Эктор Эррера и юный новичок Маркос Пауло.

Также есть интрига в том, вернется ли Симеоне к привычной 4-4-2, или же продолжит наигрывать схему с тремя защитниками, принесшую ему титул в конце прошлого сезона? Мы поставим на второй вариант.

"Сельта": Бланко - Мальо, Араужо, Айду, Галан - Тапиа - Нолито, Денис Суарес, Браис Мендес - Аспас, Мина

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Сауль, де Пауль, Коке, Карраско - Льоренте, Суарес, Корреа

"Сельта" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

Хотя "Атлетико" и классическая низовая команда, в этот раз рискнем поставить, что она пропустит. Забьет, конечно, но и пропустит тоже - у "Сельты" собралась очень многообещающая банда впереди. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают с коэффициентами 2,0-2,1.