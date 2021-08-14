Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.08.2021

Примера. 1-й тур

15 августа. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 23:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO

"Барселона" проведет первый поединок новой эры - без Лионеля Месси, который украшал и определял игру "Кулес" на протяжении 16 лет. Наивно ожидать, что каталонцы сходу заиграют хорошо. Скорее, сейчас пойдет притирка новых деталей, а это значит, что шансы против "Барсы" будут у всех.

Конечно, и "Реал Сосьедада" это тоже касается. Баски сильно провели минувший сезон и выгрызли пятое еврокубковое место. Пусть отставание от 4-й "Севильи" составило аж 16 очков, зато это лучший результат клуба за 8 лет. Да и победа в Кубке короля тоже повысила боевой дух команды. На "Камп Ноу" завтра должно быть жарко.

"Барселона"

На пресс-конференции перед игрой Рональд Куман выразил мнение, что Гризманну под силу сыграть на позиции Месси и даже в некоторой степени его заменить. Смелое предположение. Исходя из товарищеских матчей, на роль лидера больше претендует Депай, который и в дриблинг идет смелее, и воротам угрожает чаще.

В остальных линиях у "Барсы" без особых изменений, разве что появление в команде Эрика Гарсии оставляет без игровой практики Ленгле и Юмтити. Думается, фанаты "Кулес" этому только рады. Оборона была слабым звеном каталонцев много лет. Будет интересно посмотреть на нее в новой конфигурации.

Ну и потом - стиль. Долгие годы проводником сине-гранатовой философии футбола был Месси. Именно он превращал скучные перекатывания мяча в опасные моменты своими нестандартными решениями. Если Куман видит, что заменить Лео в этом компоненте некем, стиль игры "Барсы" обязательно будет меняться - и уже не в сторону контроля, а наоборот.

"Реал Сосьедад"

Для команды Иманола Альгуасиля крайне важен тот факт, что летом удалось (пока?) удержать всех лидеров. И Исак, и Мерино, и Оярсабаль на месте. Это значит, что и в Примере играть есть кем, и в Лиге Европы тоже пошуметь можно - класса должно хватить.

Предсезонка у "Сосьедада" тоже была приличной - пять матчей против команд из Примеры, а также высших дивизионов Франции и Голландии. Баски в них выглядели по-разному, но в целом голы команде давались - лишь раз она покинула поле с нулем на табло.

"Барса", конечно, еще более грозный оппонент, но все будет зависеть от самого "Ла Реала". Ему нужно заставить "Кулес" ошибаться в средней зоне, и если это получится, то за счет скорости Исака и Оярсабаля будут создаваться моменты. Важно помнить: чем глубже сядет "Сосьедад" к своим воротам, тем тяжелее ему будет организовывать контригру.

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"Барселона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В эпоху Месси "Сосьедад" был для "Барсы" сладкой булочкой: в 10 последних очных встречах "Кулес" одержали 9 побед и лишь раз сыграли вничью.

Прошлый сезон не стал исключением из правил, несмотря на отменную форму "Ла Реала": "Барса" победила 2:1 дома и 6:1 на выезде, а также одолела басков по пенальти в игре за Суперкубок.

"Барселона" - "Реал Сосьедад": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Реал Сосьедада"

Ориентировочные составы команд

У "Сосьедада" точно не сыграют травмированные Карлос Фернандес и Начо Монреаль, а также два новичка - Мэтт Райан и Диего Рико. Также под вопросом уставшие после насыщенного лета Оярсабаль с Мерино.

У "Барсы" уже по традиции лазарет забит под завязку: там сейчас Дембеле, тер Штеген, Фати, Мингеса, Агуэро и даже Френки де Йонг - у голландца мышечное растяжение.

"Барселона": Нето - Дест, Пике, Араужо, Альба - Роберто, Бускетс, Педри - Гризманн, Брейтуэйт, Депай

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норманн, Сальдуа - Субименди, Мерино - Порту, Давид Сильва, Оярсабаль - Исак

"Барселона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Football

Ставить на результаты "Барсы" пока рано - надо сперва разобраться, что она из себя представляет без Месси? Поэтому пока выберем довольно осторожную для матча таких атакующих команд ставку "обе забьют" - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 1,5-1,7.