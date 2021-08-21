Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.08.2021

Примера. 2-й тур

21 августа. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 23:00 "Барселона"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO

Первое Класико сезона-2021/22. "Атлетик" не является претендентом на высокие места во многом из-за консервативной трансферной политики, но попить крови грандам все еще умеет. В 2019 году баски побеждали "Барселону" на своем поле, да и сейчас у них хватает кадров, чтобы повторить тот успех.

В Каталонии понемногу оседает пыль от ухода Лионеля Месси и очертания новой команды вырисовываются все четче. Балласт по-прежнему на месте и давит на зарплатную ведомость, но, как показала эффектная победа над "Сосьедадом", "Барса" все еще классно играет в футбол, и это поднимает всем в клубе боевой дух. Судя по интервью, в Бильбао сине-гранатовые приехали на эмоциональном подъеме.

"Атлетик"

В минувшей Примере баски 11 раз выиграли, 13 раз сыграли вничью и еще 14 раз проиграли. Это не хорошие цифры, но и не плохие - такой себе типичный середняк. Еще 5-7 лет назад "Атлетик" претендовал даже на зону ЛЧ, но поколение Муниаина, де Маркоса и Рауля Гарсии постарело, Адурис вообще завершил карьеру, а молодежь слабее.

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Из-за клубной политики, не разрешающей подписывать не-басков, рассчитывать на рывок "Атлетика" в новом сезоне не приходится. У Марселино под рукой те же исполнители, что были и в Примере-2020/21. Нулевая во всех смыслах ничья с "Эльче" в 1-м туре - типичный образец их игры.

С Блаугранас "Львы" должны выглядеть ярче. Матчи "Барсы" с "Атлетиком", как и поединки этих команд против "Реала", в Испании называют Эль Класико, а этот статус обязывает. Но многого от команды Марселино не ждем. Она все еще может упереться, фолить, сбивать темп и бить вперед в расчете на скорость Иньяки Уильямса, но это, по большому счету, и все. Магия родных стен не работает: в конце прошлого чемпионата "Атлетик" на "Сан-Мамесе" выиграл лишь 1 матч из 8.

"Барселона"

Каталонцы пребывают в глубоком финансовом кризисе, а вот на поле у них вроде бы все неплохо. По крайней мере, если судить по матчу против пятой команды минувшей Примеры - "Реал Сосьедада" (4:2), в котором "Барсе" больше проблем создали замены от Кумана, чем соперник.

По идее, это должно вселить уверенность в команду, которая осиротела после ухода Лионеля Месси. Против "Сосьедада" его полномочия каталонцы разделили по-братски: ментальную часть взял на себя Бускетс, финты и передачи - Депай, голы - Брейтуэйт. Последнее удивило наибольше, но почему нет? Датчанин умеет забивать, что неоднократно доказывал в том числе и на Евро.

The sporting staff will ask Koeman to choose between Rey Manaj and Martin Braithwaite. It is impossible to sign another striker.



— @_AdrianSnchz pic.twitter.com/IF3G3hDssp — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 17, 2021

"Атлетик" для "Барсы" не будет сладкой булочкой. Шапками, как "Сосьедад", его не забросать - здесь придется много бегать, получать по ногам и бороться вверху. И еще за Иньяки Уильямсом надо присматривать. Ранее он неоднократно делал клоунов из Пике и Ленгле, но сейчас у "Барсы" есть молодой и быстрый Эрик Гарсия - на него и надежда. С тяжелым Раулем Гарсией и нестабильным Муниаином каталонцы как-нибудь должны совладать.

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

Здесь все запутано. В прошлом сезоне "Барса" дважды побеждала басков в рамках Примеры и уничтожила их в финале Кубка короля (4:0), а вот в Суперкубке сенсационно проиграла - 2:3. В том матче, к слову, Месси получил свою единственную красную в сине-гранатовой форме.

Статистика встреч на "Сан-Мамесе" тоже указывает на непримиримость противостояния: в пяти последних матчах команды добыли по две победы; еще одна встреча завершилась вничью.

"Атлетик" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Барсы" по-прежнему вне игры Мингеса, Агуэро, Коутиньо, Дембеле, тер Штеген и Фати, а вот Педри с "Атлетиком" сыграет и только с воскресенья уйдет в двухнедельный отпуск. Так решили тренеры, а то парень, отбегавший 73 игры в сезоне-2020/21, хотел продолжать в режиме нон-стоп!

У басков вне игры из важных исполнителей левый бек Юри Берчиче, хавбек Иньиго Кордоба, форвард Кенан Кодро, плюс под вопросом из-за слабой формы фулбек Андер Капа.

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Дани Гарсия, Венседор, Муниаин - Сансет, Уильямс

"Барселона": Нето - Дест, Пике, Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Гризманн, Депай, Брейтуэйт

"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Матч с "Сосьедадом" показал, что у "Барсы" по-прежнему вариативное нападение при уязвимой защите. Простой, лишенный изысков футбол "Атлетика" может создать команде Кумана проблемы. Рискнем поставить на "обе забьют" - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 1,75-1,85.