Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.08.2021

Первое Класико сезона-2021/22. "Атлетик" не является претендентом на высокие места во многом из-за консервативной трансферной политики, но попить крови грандам все еще умеет. В 2019 году баски побеждали "Барселону" на своем поле, да и сейчас у них хватает кадров, чтобы повторить тот успех.

В Каталонии понемногу оседает пыль от ухода Лионеля Месси и очертания новой команды вырисовываются все четче. Балласт по-прежнему на месте и давит на зарплатную ведомость, но, как показала эффектная победа над "Сосьедадом", "Барса" все еще классно играет в футбол, и это поднимает всем в клубе боевой дух. Судя по интервью, в Бильбао сине-гранатовые приехали на эмоциональном подъеме.

В минувшей Примере баски 11 раз выиграли, 13 раз сыграли вничью и еще 14 раз проиграли. Это не хорошие цифры, но и не плохие - такой себе типичный середняк. Еще 5-7 лет назад "Атлетик" претендовал даже на зону ЛЧ, но поколение Муниаина, де Маркоса и Рауля Гарсии постарело, Адурис вообще завершил карьеру, а молодежь слабее.

Из-за клубной политики, не разрешающей подписывать не-басков, рассчитывать на рывок "Атлетика" в новом сезоне не приходится. У Марселино под рукой те же исполнители, что были и в Примере-2020/21. Нулевая во всех смыслах ничья с "Эльче" в 1-м туре - типичный образец их игры.

С Блаугранас "Львы" должны выглядеть ярче. Матчи "Барсы" с "Атлетиком", как и поединки этих команд против "Реала", в Испании называют Эль Класико, а этот статус обязывает. Но многого от команды Марселино не ждем. Она все еще может упереться, фолить, сбивать темп и бить вперед в расчете на скорость Иньяки Уильямса, но это, по большому счету, и все. Магия родных стен не работает: в конце прошлого чемпионата "Атлетик" на "Сан-Мамесе" выиграл лишь 1 матч из 8.

Каталонцы пребывают в глубоком финансовом кризисе, а вот на поле у них вроде бы все неплохо. По крайней мере, если судить по матчу против пятой команды минувшей Примеры - "Реал Сосьедада" (4:2), в котором "Барсе" больше проблем создали замены от Кумана, чем соперник.

По идее, это должно вселить уверенность в команду, которая осиротела после ухода Лионеля Месси. Против "Сосьедада" его полномочия каталонцы разделили по-братски: ментальную часть взял на себя Бускетс, финты и передачи - Депай, голы - Брейтуэйт. Последнее удивило наибольше, но почему нет? Датчанин умеет забивать, что неоднократно доказывал в том числе и на Евро.

The sporting staff will ask Koeman to choose between Rey Manaj and Martin Braithwaite. It is impossible to sign another striker.



— @_AdrianSnchz pic.twitter.com/IF3G3hDssp