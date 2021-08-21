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Леванте - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.08.2021
Леванте - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.08.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - La Liga
Примера. 2-й тур
22 августа. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" 23:00 "Реал"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO
Второй кряду гостевой матч для "Реала" на старте сезона, и на сей раз "Сливочным" будет сложнее, чем на "Мендисорросе". "Алавес" - из тех команд, которые сами создают себе проблемы. "Леванте" таким не болеет, поэтому регулярно отбирает очки у лидеров.
"Реал" наверняка знает об этом. В прошлом сезоне "Лягушки" победили Мадрид на его же поле (2:1), и по итогу этих трех очков не хватило "Сливочным" для титула. Мстить "Реал", конечно, не будет, но игра намечается серьезная.
"Леванте"
"Лягушки" - классический середняк Примеры. В предыдущих пяти сезонах они неизменно занимали места с 12-го по 15-е, отрываясь от зоны вылета на комфортное расстояние. Есть у команды Пако Лопеса потенциал повторить результат и в новом розыгрыше - весь костяк на месте, плюс подписали опытного Сольдадо. Свои 5-6 голов ветеран обязательно забьет.
В первом туре "Леванте" поделил очки с "Кадисом" (1:1) из-за дикого невезения. У капитана команды Моралеса был отменный шанс забить второй мяч, но он промахнулся по пустым воротам. За это соперник наказал "Лягушек" голом на 97-й минуте.
"Леванте" умеет играть против "Реала". Его вязкий футбол с быстрыми флангами хорошо нейтрализует сильные стороны "Сливочных", что уже было неоднократно доказано при Зидане. Увидим, как будет с Анчелотти, но, скорее всего, будет бой.
"Реал"
Вице-чемпион стартовал в сезоне с уверенного разгрома "Алавеса" (4:1), которого хватило ровно на один тайм. Дальше андердог подсел физически, и разобрать его не составляло особого труда.
У "Сливочных" по-прежнему много травмированных, а часть здоровых игроков пребывает не в лучших кондициях. Тот же Бэйл, отбегавший против "Алавеса" 60 минут, оборону лишь имитировал. С "Леванте" Гарету, как и остальным, придется работать больше - "Лягушки" умело и часто бегут вперед флангами.
Вдобавок на днях повреждений на тренировке получил Модрич. Без него и Крооса центр поля "Реала" вовсе не выглядит непобедимым. Понятно, что у Анчелотти есть и другие козыри (киваем на идеальную форму Бензема), но ситуация непростая. Без качественного перфоманса от кого-то из неосновных футболистов не обойтись.
"Леванте" - "Реал": статистика личных встреч
Как уже говорилось, "Лягушки" - максимально неудобный соперник для Мадрида. Начиная с 2017 года, они проиграли "Реалу" лишь трижды в восьми матчах и еще трижды побеждали.
Именно победой аутсайдера закончился последний на данный момент матч между командами - в январе 2021-го "Лягушки" одолели "Реал" на "Ди Стефано" (2:1).
"Леванте" - "Реал": последние матчи команд
Последние матчи "Леванте"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд после первого тура
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Реал
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|"Севилья"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|3
|"Барселона"
|1
|1
|0
|0
|4-2
|+2
|3
|4
|"Атлетико"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|5
|"Валенсия"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|6
|"Кадис"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|7
|"Мальорка"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|8
|"Бетис"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|9
|"Леванте"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|10
|"Гранада"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|11
|"Эльче"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|12
|"Атлетик"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|13
|"Осасуна"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|14
|"Эспаньол"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|15
|"Вильярреал"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|16
|"Сельта"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|17
|"Хетафе"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|18
|"Реал Сосьедад"
|1
|0
|0
|1
|2-4
|-2
|0
|19
|"Алавес"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
|20
|"Райо Вальекано"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
Ориентировочные составы команд
У "Леванте" точно не сыграют травмированные Постиго, Блеса, Дани Гомес и новичок Сольдадо - к слову, воспитанник "Реала".
У "Сливочных" не стоит ждать в старте целую группу основных исполнителей - Крооса, Менди, Карвахаля, Себальоса. Под большим вопросом и участие в матче Луки Модрича.
"Леванте": Фернандес – Сон, Дуарте, Робер Пьер, Клерк – Де Фрутос, Мелеро, Кампанья, Барди – Марти, Моралес
"Реал": Куртуа – Васкес, Милитао, Начо, Алаба – Вальверде, Каземиро, Иско – Азар, Бензема , Бейл
"Леванте" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Леванте" - "Реал": прогноз от UA-Football
Победа "Реала" 2:1. "Леванте" – неудобный соперник для грандов. Помнится, как "лягушата" вставляли палки в колеса "Реалу" и "Барсе" в прошлых сезонах. И как от "Леванте" в триумфальном для себя чемпионате 2020/21 страдал "Атлетико". Но Карло Анчелотти как никто другой умеет не повторять чужие ошибки. Забить должны обе команды, но победит "Реал". Однако вряд ли победа будет с уверенным преимуществом, поэтому можно использовать "плюсовую" фору на "Леванте".
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