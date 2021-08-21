Леванте - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.08.2021

Примера. 2-й тур

22 августа. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" 23:00 "Реал"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO

Второй кряду гостевой матч для "Реала" на старте сезона, и на сей раз "Сливочным" будет сложнее, чем на "Мендисорросе". "Алавес" - из тех команд, которые сами создают себе проблемы. "Леванте" таким не болеет, поэтому регулярно отбирает очки у лидеров.

"Реал" наверняка знает об этом. В прошлом сезоне "Лягушки" победили Мадрид на его же поле (2:1), и по итогу этих трех очков не хватило "Сливочным" для титула. Мстить "Реал", конечно, не будет, но игра намечается серьезная.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Леванте"

"Лягушки" - классический середняк Примеры. В предыдущих пяти сезонах они неизменно занимали места с 12-го по 15-е, отрываясь от зоны вылета на комфортное расстояние. Есть у команды Пако Лопеса потенциал повторить результат и в новом розыгрыше - весь костяк на месте, плюс подписали опытного Сольдадо. Свои 5-6 голов ветеран обязательно забьет.

В первом туре "Леванте" поделил очки с "Кадисом" (1:1) из-за дикого невезения. У капитана команды Моралеса был отменный шанс забить второй мяч, но он промахнулся по пустым воротам. За это соперник наказал "Лягушек" голом на 97-й минуте.

"Леванте" умеет играть против "Реала". Его вязкий футбол с быстрыми флангами хорошо нейтрализует сильные стороны "Сливочных", что уже было неоднократно доказано при Зидане. Увидим, как будет с Анчелотти, но, скорее всего, будет бой.

"Реал"

Вице-чемпион стартовал в сезоне с уверенного разгрома "Алавеса" (4:1), которого хватило ровно на один тайм. Дальше андердог подсел физически, и разобрать его не составляло особого труда.

У "Сливочных" по-прежнему много травмированных, а часть здоровых игроков пребывает не в лучших кондициях. Тот же Бэйл, отбегавший против "Алавеса" 60 минут, оборону лишь имитировал. С "Леванте" Гарету, как и остальным, придется работать больше - "Лягушки" умело и часто бегут вперед флангами.

Вдобавок на днях повреждений на тренировке получил Модрич. Без него и Крооса центр поля "Реала" вовсе не выглядит непобедимым. Понятно, что у Анчелотти есть и другие козыри (киваем на идеальную форму Бензема), но ситуация непростая. Без качественного перфоманса от кого-то из неосновных футболистов не обойтись.

"Леванте" - "Реал": статистика личных встреч

Как уже говорилось, "Лягушки" - максимально неудобный соперник для Мадрида. Начиная с 2017 года, они проиграли "Реалу" лишь трижды в восьми матчах и еще трижды побеждали.

Именно победой аутсайдера закончился последний на данный момент матч между командами - в январе 2021-го "Лягушки" одолели "Реал" на "Ди Стефано" (2:1).

"Леванте" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Леванте"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд после первого тура

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 "Севилья" 1 1 0 0 3-0 +3 3 3 "Барселона" 1 1 0 0 4-2 +2 3 4 "Атлетико" 1 1 0 0 2-1 +1 3 5 "Валенсия" 1 1 0 0 1-0 +1 3 6 "Кадис" 1 0 1 0 1-1 0 1 7 "Мальорка" 1 0 1 0 1-1 0 1 8 "Бетис" 1 0 1 0 1-1 0 1 9 "Леванте" 1 0 1 0 1-1 0 1 10 "Гранада" 1 0 1 0 0-0 0 1 11 "Эльче" 1 0 1 0 0-0 0 1 12 "Атлетик" 1 0 1 0 0-0 0 1 13 "Осасуна" 1 0 1 0 0-0 0 1 14 "Эспаньол" 1 0 1 0 0-0 0 1 15 "Вильярреал" 1 0 1 0 0-0 0 1 16 "Сельта" 1 0 0 1 1-2 -1 0 17 "Хетафе" 1 0 0 1 0-1 -1 0 18 "Реал Сосьедад" 1 0 0 1 2-4 -2 0 19 "Алавес" 1 0 0 1 1-4 -3 0 20 "Райо Вальекано" 1 0 0 1 0-3 -3 0

Ориентировочные составы команд

У "Леванте" точно не сыграют травмированные Постиго, Блеса, Дани Гомес и новичок Сольдадо - к слову, воспитанник "Реала".

У "Сливочных" не стоит ждать в старте целую группу основных исполнителей - Крооса, Менди, Карвахаля, Себальоса. Под большим вопросом и участие в матче Луки Модрича.

"Леванте": Фернандес – Сон, Дуарте, Робер Пьер, Клерк – Де Фрутос, Мелеро, Кампанья, Барди – Марти, Моралес

"Реал": Куртуа – Васкес, Милитао, Начо, Алаба – Вальверде, Каземиро, Иско – Азар, Бензема , Бейл

"Леванте" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Леванте" - "Реал": прогноз от UA-Football

Победа "Реала" 2:1. "Леванте" – неудобный соперник для грандов. Помнится, как "лягушата" вставляли палки в колеса "Реалу" и "Барсе" в прошлых сезонах. И как от "Леванте" в триумфальном для себя чемпионате 2020/21 страдал "Атлетико". Но Карло Анчелотти как никто другой умеет не повторять чужие ошибки. Забить должны обе команды, но победит "Реал". Однако вряд ли победа будет с уверенным преимуществом, поэтому можно использовать "плюсовую" фору на "Леванте".