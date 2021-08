Барселона - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2021

Поединок двух команд из разных полюсов таблицы. "Барсу" здесь устроит только победа, но добыть ее будет не так и просто. Сила "Хетафе" - в его многослойной обороне. В минувшем сезоне синие пропустили лишь 43 гола в 38 матчах - это лучший показатель среди команд вне ТОП-5.

Вдобавок у "Барсы" много потерь - помимо уже привычных Фати, Дембеле и тер Штегена не сыграют также Эрик Гарсия, Пике и Педри. А это, на секунду, основные центрбеки и самый стабильный центрхав. "Кулес" придется проявить характер, чтобы победить при таких обстоятельствах.

"Барса" здорово вынесла "Реал Сосьедад" (4:2) в первом туре, но уже через неделю откровенно отскочила в Бильбао (1:1). "Атлетик" играл острее и создал больше, но подвела реализация. Защита у "Барсы" - катастрофа. Почти любая вертикальная передача на половину поля каталонцев приводит к пожару.

Без Пике и Гарсии ситуация еще усугубится. Надеяться "Кулес" могут лишь на слабость атаки "Хетафе" - он забил лишь в 1 из 7 последних матчей в Ла Лиге. Если уж от такого соперника пропускать, то можно сушить весла.

