Барселона - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2021

Примера. 3-й тур

29 августа. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 18:00 "Хетафе"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO

Поединок двух команд из разных полюсов таблицы. "Барсу" здесь устроит только победа, но добыть ее будет не так и просто. Сила "Хетафе" - в его многослойной обороне. В минувшем сезоне синие пропустили лишь 43 гола в 38 матчах - это лучший показатель среди команд вне ТОП-5.

Вдобавок у "Барсы" много потерь - помимо уже привычных Фати, Дембеле и тер Штегена не сыграют также Эрик Гарсия, Пике и Педри. А это, на секунду, основные центрбеки и самый стабильный центрхав. "Кулес" придется проявить характер, чтобы победить при таких обстоятельствах.

"Барселона"

"Барса" здорово вынесла "Реал Сосьедад" (4:2) в первом туре, но уже через неделю откровенно отскочила в Бильбао (1:1). "Атлетик" играл острее и создал больше, но подвела реализация. Защита у "Барсы" - катастрофа. Почти любая вертикальная передача на половину поля каталонцев приводит к пожару.

Без Пике и Гарсии ситуация еще усугубится. Надеяться "Кулес" могут лишь на слабость атаки "Хетафе" - он забил лишь в 1 из 7 последних матчей в Ла Лиге. Если уж от такого соперника пропускать, то можно сушить весла.

Antoine Griezmann has been involved in 8 goals in 10 games against Getafe in LaLiga (5 goals and 3 assists). He has scored in each of his two appearances for Barça against Getafe at home. pic.twitter.com/wXirLmSFNj — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 28, 2021

Чуть лучше дела у каталонцев с атакой, но и там есть очень много вопросов к Гризманну. Месси уже нет, а Антуан по-прежнему исполняет человека-невидимку. У "Хетафе" элитная оборона, и без вклада от француза пробить ее будет нелегко. А сделать это совершенно необходимо, ведь "Атлетико" идет без поражений, и с такой игрой, как в Бильбао, "Барса" рискует уже со старта отстать от конкурента, как год назад.

"Хетафе"

Здесь надо хвалить и ругать одновременно. У "Хетафе" пока два поражения в двух турах, но оба минимальные и от серьезных команд - "Валенсии" и "Севильи". Ставить крест на синих пока явно рано.

С "Валенсией" они оказались в большинстве уже на 3-й минуте, но проиграли, поскольку вообще не умеют первым номером, а именно это им пришлось делать. "Севилью" же "Хетафе" сдерживал до 75-й минуты, когда "Нервион" наконец начал создавать моменты. В итоге решающее касание Эрик Ламела сделал на 93-й. "Хетафе" ничего не создавал, но отбивался хорошо.

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В матче с "Барсой" команда Мичела опять будет полагаться на качество и глубину своих защитных порядков. Будут ли контратаки? Большой вопрос. Ленгле с Юмтити могут и помочь, если что. А вот что будет наверняка - это фолы и борьба. "Хетафе" постарается связать "Барсу" метрах в 30-40 от своих ворот, и результат матча будет зависеть от того, насколько у синих это получится.

"Барселона" - "Хетафе": статистика очных матчей

В эпоху Месси "Барса" неплохо играла против "Хетафе". Каталонцы выиграли 5 из 6 последних встреч с синими, потерпев лишь одно поражение - в октябре 2020-го (0:1).

Последний матч между командами состоялся на "Камп Ноу" 22 апреля, и тогда "Кулес" вдоволь порезвились - 5:2.

"Барселона" - "Хетафе": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Хетафе"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" травмированы тер Штеген, Пике, Дембеле, Агуэро; Эрик Гарсия отбывает дисквалификацию, а Педри получил двухнедельный отдых после тяжелейшего летнего марафона.

У "Хетафе" травмирован основной левый краек Марк Кукурелья - к слову, воспитанник Ла Масии. Также под вопросом Витоло, но он в такой форме, что вряд ли это можно назвать потерей. Тем более, из Италии приехал Якуб Янкто.

"Барселона": Нето - Дест, Араужо, Ленгле, Альба - де Йонг, Бускетс, Роберто - Гризманн, Брейтуэйт, Депай

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Оливера - Аленья, Арамбарри, Максимович, Янкто - Унал, Сандро Рамирес

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"Барселона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Хетафе": прогноз от UA-Football

У "Хетафе" одна из худших атак не только в Примере, но и во всех топ-лигах, но "Барса" сыграет без Жерара Пике и с Клеманом Ленгле. Это уравнивает шансы. Рискнем предположить, что француз с коллегами таки привезут и здесь. Ставку "индивидуальный тотал 2 > 0,5" букмекеры предлагают с коэффициентами 1,75-1,85.