Атлетико - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2021

Примера. 3-й тур

29 августа. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 23:00 "Вильярреал"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO

"Атлетико" попытается продлить безупречный старт сезона в матче против команды, которая научилась разбираться с грандами, но совершенно не умеет играть против аутсайдеров.

Да, "Вильярреал" Унаи Эмери - странный коллектив. От него можно ждать прорыва по итогам сезона, однако прямо сейчас до этого далеко, а проблем много. Возможно, полегчает, когда выйдет ключевой центрхав Парехо и лучший вингер Чуквезе. Пока же констатируем: "Атлетико" - фаворит.

"Атлетико"

Чемпион Испании в двух стартовых турах победил с разницей в один мяч. Болельщики "Барсы" и "Реала" такие победы назвали бы нервными, но для Диего Симеоне - это фирменный почерк. Его "Матрасники" никогда не бегут сломя голову забивать второй, если можно просто не дать сопернику забить первый.

И против "Сельты", и против "Эльче" "Атлетико" играл, как показалось, с запасом, прибавляя в те минуты, когда было необходимо. Такое, кстати, случалось лишь во втором тайме в Виго, а вот "Эльче" мадридцы одолели пешком.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Что интересно - забивает в этом сезоне за "Кольчонерос" только Анхель Корреа, у него уже три гола. Луис Суарес, тем временем, набирает форму, а Янник Карраско налаживает прицел. К "Вильярреалу" тот и другой обязаны быть готовы, а то ведь соперник серьезный. В прошлом "Подводники" отбирали очки у "Атлетико" в среднем в 50% матчей.

"Вильярреал"

У "Желтой субмарины" старт сезона не задался. Две подряд нулевые ничьи против проходных "Гранады" и "Эспаньола" - это совсем плохо. В обоих матчах "Подводники" владели территорией, больше атаковали, держали мяч, но без решающего касания.

Такое ощущение, что "Вильярреал" попадает в тупик, как только соперник заставляет его атаковать позиционно. На контратаках - это пожалуйста, тут Морено, Пино и компания что-нибудь да придумают. А вот осада - и сразу провал.

| Diego Simeone is unbeaten against Unai Emery in 14 matches head-to-head. #atmlive pic.twitter.com/FL57owf95m — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 28, 2021

Симеоне, думается, учтет этот факт и отдаст гостям инициативу. Оборона у "Атлетико" надежная, да и вариантов выхода из нее хватает. Стало быть, мяч будет у "Вильярреала", чей мозговой центр Дани Парехо все еще залечивает травму. Не надо объяснять, чем это грозит. Унаи Эмери нужно срочно продумать "план Б", иначе старт сезона у его команды из плохого превратится в отвратительный.

"Атлетико" - "Вильярреал": статистика личных встреч

Последняя победа "Вильярреала" над "Матрасниками" датируется мартом 2018-го. С тех пор команды сыграли между собой шесть раз - трижды победил Мадрид и еще трижды были зафиксированы ничьи.

В прошлом чемпионате команды сперва разошлись миром (0:0) на "Ванда Метрополитано", а затем "Атлетико" победил на "Эстадио де ла Серамика" (2:0).

"Атлетико" - "Вильярреал": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Атлетико" точно не сыграет лишь травмированный Жоау Феликс. Еще трое игроков тренируются, но остаются под вопросом - это хавбек Эктор Эррера, а также защитники Фелипе и Сантьяго Ариас.

У "Вильярреала" потерь всего три, но все суперважные: стоппер Пау Торрес, центрхав Дани Парехо и вингер Самюэль Чуквезе.

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Льоренте, Сауль, Коке, де Пауль, Лемар - Корреа, Суарес

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Манди, Альбиоль, Педраса - Пино, Тригейрос, Капу, Данджума - Морено, Дья

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Атлетико" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Вильярреал": прогноз от UA-Football

Обе команды на старте сезона делают упор на защиту, а забивают редко. Рискнем поставить на "низ". Ставку ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 1,65-1,75.