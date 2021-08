Атлетико - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2021

"Атлетико" попытается продлить безупречный старт сезона в матче против команды, которая научилась разбираться с грандами, но совершенно не умеет играть против аутсайдеров.

Да, "Вильярреал" Унаи Эмери - странный коллектив. От него можно ждать прорыва по итогам сезона, однако прямо сейчас до этого далеко, а проблем много. Возможно, полегчает, когда выйдет ключевой центрхав Парехо и лучший вингер Чуквезе. Пока же констатируем: "Атлетико" - фаворит.

Чемпион Испании в двух стартовых турах победил с разницей в один мяч. Болельщики "Барсы" и "Реала" такие победы назвали бы нервными, но для Диего Симеоне - это фирменный почерк. Его "Матрасники" никогда не бегут сломя голову забивать второй, если можно просто не дать сопернику забить первый.

И против "Сельты", и против "Эльче" "Атлетико" играл, как показалось, с запасом, прибавляя в те минуты, когда было необходимо. Такое, кстати, случалось лишь во втором тайме в Виго, а вот "Эльче" мадридцы одолели пешком.

Что интересно - забивает в этом сезоне за "Кольчонерос" только Анхель Корреа, у него уже три гола. Луис Суарес, тем временем, набирает форму, а Янник Карраско налаживает прицел. К "Вильярреалу" тот и другой обязаны быть готовы, а то ведь соперник серьезный. В прошлом "Подводники" отбирали очки у "Атлетико" в среднем в 50% матчей.

У "Желтой субмарины" старт сезона не задался. Две подряд нулевые ничьи против проходных "Гранады" и "Эспаньола" - это совсем плохо. В обоих матчах "Подводники" владели территорией, больше атаковали, держали мяч, но без решающего касания.

Такое ощущение, что "Вильярреал" попадает в тупик, как только соперник заставляет его атаковать позиционно. На контратаках - это пожалуйста, тут Морено, Пино и компания что-нибудь да придумают. А вот осада - и сразу провал.

| Diego Simeone is unbeaten against Unai Emery in 14 matches head-to-head. #atmlive pic.twitter.com/FL57owf95m