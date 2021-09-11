Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эспаньол - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.09.2021
Новичок элиты против чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Примера. 4-й тур
12 сентября. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" 15:00 "Атлетико"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO
Поединок действующего чемпиона против новичка Примеры, который в стартовых трех турах не забил ни единого гола. Ясное дело, любой исход, кроме победы "Атлетико", здесь будет сенсацией.
Тем не менее, матч кое-чем интересен, а именно возвращением в состав "Матрасников" их бывшего лидера Антуана Гризманна, который год отмучился в "Барселоне" и теперь возвращается в родную стихию. Француз просто обязан отметить такое событие яркой игрой!
"Эспаньол"
Дела "Попугаев" плохи. В Сегунде они громили всех подряд и выиграли второй дивизион, что называется, за явным преимуществом. А вот в стартовых трех турах Примеры команда Висенте Морено не забила ни единого гола против "Осасуны", "Вильярреала" и "Мальорки". Хорошо хоть оборона на месте, благодаря ей в копилке уже 2 очка.
Против "Атлетико" "Попугаи" непременно выставят фирменные 4-4-2 и попытаются перекрыть все щели на пути к воротам ветерана Диего Лопеса. Больше им предложить особо нечего.
А, ну и еще "Эспаньол" будет уповать на усталость лидеров "Матрасников", которые последние 10 дней провели в лагерях своих сборных, многие - в Латинской Америке. Перелеты, сборы - все это даже профи дается непросто. В такие дни возможны сенсации.
"Атлетико"
Продолжая мысль о сборных, задача Диего Симеоне - найти и поставить в старт тех исполнителей, которые лучше всего готовы к встрече. Это необязательно будут записные лидеры - завтра может быть день джокеров.
"Атлетико" в начале сезона добыл две победы в Виктории и Виго, после чего провел гениальный матч с "Вильярреалом", еле спасшись от поражения на последней минуте - 2:2. Не спрашивайте, как так вышло - никто не понял. "Атлетико" растоптал "Субмарину" на всех участках поля, а она чуть не победила. Бывает же.
Antoine Griezmann will wear the No.8 at Atletico Madrid just like his idol Kobe Bryant did at Los Angeles Lakers pic.twitter.com/5QJAQM7JcP— Goal (@goal) September 8, 2021
Если суммировать впечатления обо всех трех турах, то "Атлетико" на ходу и готов защищать титул. Выезды его не пугают, глубокие обороны аутсайдеров - тоже. А тут еще и Гризманн вернулся, с которым "Матрасники" обязаны добавить в результативности. Антуан - сущий гений включений из глубины.
"Эспаньол" - "Атлетико": статистика очных встреч
В минувшем сезоне команды по понятной причине не встречались, а вот раньше "Попугаи" были одним из самых неудобных соперников команды Диего Симеоне. Начиная с 2017 года, они трижды побеждали "Матрасников" и однажды играли вничью при трех поражениях. Понятно, там был другой состав, но все же.
"Эспаньол" - "Атлетико": последние матчи команд
Последние матчи "Эспаньола"
Последние матчи "Атлетико"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Эспаньола" вне игры из-за травмы опорник Янхель Эррера, а защитник Серхи Гомес отбывает дисквалификацию. Также под большим вопросом участие в матче Адрии Педросы из-за проблем с рукой.
У "Атлетико" продолжает набирать форму после травмы Жоау Феликс, а Луис Суарес имеет небольшие проблемы с коленом и, вероятно, не может играть 90 минут.
"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Кабрера, Давид Лопес, Педроса - Эмбарба, Морланес, Дардер, Пуадо - де Томас, Димата
"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Лемар, Коке, Льоренте, Карраско - Корреа, Гризманн
Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале
"Эспаньол" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Эспаньол" - "Атлетико": прогноз от UA-Football
Не будем выдумывать велосипед и поставим на прямую победу фаворита. Букмекеры на сей раз предлагают на нее высокие коэффициенты - около 1,9-2,0.
Популярное сейчас
- Украина в бою проиграла России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Как это было
- Найти интригу в судейских решениях. Металлист 1925 - Динамо 0:2
- ВИДЕО, как Роналду забил гол в дебютном матче за Манчестер Юнайтед
- Скрипник отклонил предложение возглавить сборную Украины
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО