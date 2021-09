Эспаньол - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.09.2021

Поединок действующего чемпиона против новичка Примеры, который в стартовых трех турах не забил ни единого гола. Ясное дело, любой исход, кроме победы "Атлетико", здесь будет сенсацией.

Тем не менее, матч кое-чем интересен, а именно возвращением в состав "Матрасников" их бывшего лидера Антуана Гризманна, который год отмучился в "Барселоне" и теперь возвращается в родную стихию. Француз просто обязан отметить такое событие яркой игрой!

Дела "Попугаев" плохи. В Сегунде они громили всех подряд и выиграли второй дивизион, что называется, за явным преимуществом. А вот в стартовых трех турах Примеры команда Висенте Морено не забила ни единого гола против "Осасуны", "Вильярреала" и "Мальорки". Хорошо хоть оборона на месте, благодаря ей в копилке уже 2 очка.

Против "Атлетико" "Попугаи" непременно выставят фирменные 4-4-2 и попытаются перекрыть все щели на пути к воротам ветерана Диего Лопеса. Больше им предложить особо нечего.

А, ну и еще "Эспаньол" будет уповать на усталость лидеров "Матрасников", которые последние 10 дней провели в лагерях своих сборных, многие - в Латинской Америке. Перелеты, сборы - все это даже профи дается непросто. В такие дни возможны сенсации.

Продолжая мысль о сборных, задача Диего Симеоне - найти и поставить в старт тех исполнителей, которые лучше всего готовы к встрече. Это необязательно будут записные лидеры - завтра может быть день джокеров.

"Атлетико" в начале сезона добыл две победы в Виктории и Виго, после чего провел гениальный матч с "Вильярреалом", еле спасшись от поражения на последней минуте - 2:2. Не спрашивайте, как так вышло - никто не понял. "Атлетико" растоптал "Субмарину" на всех участках поля, а она чуть не победила. Бывает же.

Antoine Griezmann will wear the No.8 at Atletico Madrid just like his idol Kobe Bryant did at Los Angeles Lakers pic.twitter.com/5QJAQM7JcP