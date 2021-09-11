Эспаньол - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.09.2021

Примера. 4-й тур

12 сентября. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" 15:00 "Атлетико"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO

Поединок действующего чемпиона против новичка Примеры, который в стартовых трех турах не забил ни единого гола. Ясное дело, любой исход, кроме победы "Атлетико", здесь будет сенсацией.

Тем не менее, матч кое-чем интересен, а именно возвращением в состав "Матрасников" их бывшего лидера Антуана Гризманна, который год отмучился в "Барселоне" и теперь возвращается в родную стихию. Француз просто обязан отметить такое событие яркой игрой!

"Эспаньол"

Дела "Попугаев" плохи. В Сегунде они громили всех подряд и выиграли второй дивизион, что называется, за явным преимуществом. А вот в стартовых трех турах Примеры команда Висенте Морено не забила ни единого гола против "Осасуны", "Вильярреала" и "Мальорки". Хорошо хоть оборона на месте, благодаря ей в копилке уже 2 очка.

Против "Атлетико" "Попугаи" непременно выставят фирменные 4-4-2 и попытаются перекрыть все щели на пути к воротам ветерана Диего Лопеса. Больше им предложить особо нечего.

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А, ну и еще "Эспаньол" будет уповать на усталость лидеров "Матрасников", которые последние 10 дней провели в лагерях своих сборных, многие - в Латинской Америке. Перелеты, сборы - все это даже профи дается непросто. В такие дни возможны сенсации.

"Атлетико"

Продолжая мысль о сборных, задача Диего Симеоне - найти и поставить в старт тех исполнителей, которые лучше всего готовы к встрече. Это необязательно будут записные лидеры - завтра может быть день джокеров.

"Атлетико" в начале сезона добыл две победы в Виктории и Виго, после чего провел гениальный матч с "Вильярреалом", еле спасшись от поражения на последней минуте - 2:2. Не спрашивайте, как так вышло - никто не понял. "Атлетико" растоптал "Субмарину" на всех участках поля, а она чуть не победила. Бывает же.

Antoine Griezmann will wear the No.8 at Atletico Madrid just like his idol Kobe Bryant did at Los Angeles Lakers pic.twitter.com/5QJAQM7JcP — Goal (@goal) September 8, 2021

Если суммировать впечатления обо всех трех турах, то "Атлетико" на ходу и готов защищать титул. Выезды его не пугают, глубокие обороны аутсайдеров - тоже. А тут еще и Гризманн вернулся, с которым "Матрасники" обязаны добавить в результативности. Антуан - сущий гений включений из глубины.

"Эспаньол" - "Атлетико": статистика очных встреч

В минувшем сезоне команды по понятной причине не встречались, а вот раньше "Попугаи" были одним из самых неудобных соперников команды Диего Симеоне. Начиная с 2017 года, они трижды побеждали "Матрасников" и однажды играли вничью при трех поражениях. Понятно, там был другой состав, но все же.

"Эспаньол" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Эспаньола"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Эспаньола" вне игры из-за травмы опорник Янхель Эррера, а защитник Серхи Гомес отбывает дисквалификацию. Также под большим вопросом участие в матче Адрии Педросы из-за проблем с рукой.

У "Атлетико" продолжает набирать форму после травмы Жоау Феликс, а Луис Суарес имеет небольшие проблемы с коленом и, вероятно, не может играть 90 минут.

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Кабрера, Давид Лопес, Педроса - Эмбарба, Морланес, Дардер, Пуадо - де Томас, Димата

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Лемар, Коке, Льоренте, Карраско - Корреа, Гризманн

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"Эспаньол" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Эспаньол" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

Не будем выдумывать велосипед и поставим на прямую победу фаворита. Букмекеры на сей раз предлагают на нее высокие коэффициенты - около 1,9-2,0.