Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.09.2021

Примера. 5-й тур

18 сентября. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 17:15 "Атлетик"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO

Давным-давно "Атлетико" основали как мадридский филиал процветающего "Атлетика" из Бильбао, одного из гегемона испанского футбола "доисторической" эпохи. Отсюда - и одинаковые цвета, и названия. Но насколько разные клубы сегодня!

На бумаге "Атлетико" - фаворит встречи. Он - чемпион Испании, победивший в 3 из 4 матчей на старте Примеры. Но "Атлетику" есть чем ответить - он выиграл две последние игры с общим счетом 4:0, а до этого чудом не обыграл "Барсу" (1:1). Думается, нас ждет равный бой.

"Атлетико"

"Матрасники" все матчи в текущем чемпионате проводят на тоненького. С "Вильярреалом" (2:2) они ушли от поражения на 95-й минуте; над "Эспаньолом" взяли верх вообще на 99-й - 2:1. От легкости, которая была свойственна команде Диего Симеоне год назад, не осталось и следа.

В ЛЧ ошибки Мадрида видно особенно хорошо. На неделе "Порту" не составило труда остановить беззубое нападение "Атлетико" - 0:0. Более того, именно "Драконы" были ближе к победе, но их гол в довольно спорной ситуации отменили. "Атлетико" же мог похвастать лишь штрафными от Суареса, который, кажется, совсем перестал бегать.

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Домашняя статистика "Матрасников" по-прежнему впечатляет - 10 матчей без поражений - но вопросов много. Гризманну, Феликсу, Суаресу, Коке, Трипьеру пора включаться. Без них быстрый, физически крепкий "Атлетик" не одолеть.

"Атлетик"

Баски начали сезон хорошо, впервые за год добыв две кряду победы. Их игра проста, но не глупа - ставка сделана на стандарты, дисциплину и контратаки, где решающую роль играют Муниаин и Уильямс. Вдвоем они создают больше половины голов команды.

Особенно надо отметить Икера - капитан "Атлетика" сейчас едва ли не лучший в лиге по стандартам. Его навес на Вивиана в матче с "Мальоркой" - настоящее искусство. Средняя оценка Муниаина от Whoscored после 4 туров - 7,45, это выше любого игрока "Атлетико".

Iker Muniain en el @AthleticClub 2-0 Mallorca



62 toques

2 asistencias

4 ocasiones generadas

3 pases que acaban en tiro

36/44 pases acertados (82%)

4/9 duelos ganados (44%)

2/4 regates completados

2 recuperaciones

6 rechaces recogidos

7 pérdidas



*Instat pic.twitter.com/9DQYmlG6Xt — Ander Cotorro (@Ander_Cotorro) September 12, 2021

Понятно, что баски отдадут хозяевам мяч, но осады здесь не ожидаем. У Марселино достаточно средств, чтобы останавливать Мадрид еще в центре поля. Многое будет зависеть от Дани Гарсии - сколько он сможет отбегать без карточки. Опорник-то хороший, но часто рискует. Ну и еще ждем Рауля Гарсию, экс-игрока "Матрасников". Вообще его форма не очень, но против списавшего его клуба он всегда выкладывается на 100%.

"Атлетико" - "Атлетик": статистика личных встреч

Здесь последние годы нету преимущества ни у одной из сторон. Начиная с 2019-го, команды выиграли по два очных матча и один свели вничью.

В минувшем сезоне "Атлетик" и "Атлетико" обменялись домашними победами с идентичным счетом 2:1.

"Атлетико" - "Атлетик": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Атлетика"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Атлетико" травмирован только Тома Лемар, но, думается, Диего Симеоне перетасует состав, ведь часть игроков порядочно надышалась на неделе с "Порту".

У Бильбао проблем побольше - здесь вне игры и Йерай Альварес, и Ойхан Сансет, и Юри Берчиче. Есть вопросы и по форме Оскара де Маркоса.

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Коке - Трипьер, Льоренте, де Пауль, Карраско - Суарес, Гризманн

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Венседор, Дани Гарсия, Муниаин - Уильямс, Рауль Гарсия

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"Атлетико" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Атлетик": прогноз от UA-Football

Налицо две команды, играющие осторожно и от обороны. Если тактика тех и других сработает, то много голов не будет точно. Выберем ставку ТМ 2,5 - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 1,6-1,7.