Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.09.2021

"Барселона" так ужасно провела матч против "Баварии" в ЛЧ, что о двух победах на старте чемпионата уже все забыли. Теперь кресло под Рональдом Куманом шатается даже больше, чем в конце прошлого сезона. Игроки обязаны вступится за тренера и победить, чтобы снизить градус давления. Произойдет ли это?

"Гранаду" не назовешь простым соперником. На старте этого сезона "Насриды" уже останавливали "Валенсию" и "Вильярреал", хоть и не знают вкуса побед. Им под силу создать проблемы "Барсе", если она будет так же разобщена и безыдейна, как в ЛЧ.

У "Барсы" огромные финансовые проблемы. Как сказал Ули Хенесс, в Германии клуб уже бы обанкротили, но испанские правила более лояльны и дают кое-какую отсрочку. А это значит, что надо дальше играть футбол. Речь не идет о трофеях, "Барса" просто хочет выглядеть достойно - то, чего не было в поединке против "Баварии".

В стартовых трех матчах Примеры каталонцы в целом не провалились, хоть и удавалось им не все. Лидерами на поле были Пике, Бускетс и Депай - от этой троицы ждем подвигов и против "Гранады", ведь больше некому. Даже Альба - и тот угодил в лазарет.

Koeman is likely to return to a 4-3-3 formation against Granada, with Coutinho, Memphis and Luuk de Jong starting as the frontline.



— @sport pic.twitter.com/oQA0EP4E54