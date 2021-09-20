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Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.09.2021

Испания
(1 голосов)

Будут ли каталонцы сражаться за Кумана?

Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.09.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 5-й тур
20 сентября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Гранада"
Арбитр: Сантьяго Хайме Латре
Трансляция: MEGOGO

"Барселона" так ужасно провела матч против "Баварии" в ЛЧ, что о двух победах на старте чемпионата уже все забыли. Теперь кресло под Рональдом Куманом шатается даже больше, чем в конце прошлого сезона. Игроки обязаны вступится за тренера и победить, чтобы снизить градус давления. Произойдет ли это?

"Гранаду" не назовешь простым соперником. На старте этого сезона "Насриды" уже останавливали "Валенсию" и "Вильярреал", хоть и не знают вкуса побед. Им под силу создать проблемы "Барсе", если она будет так же разобщена и безыдейна, как в ЛЧ.

"Барселона"

У "Барсы" огромные финансовые проблемы. Как сказал Ули Хенесс, в Германии клуб уже бы обанкротили, но испанские правила более лояльны и дают кое-какую отсрочку. А это значит, что надо дальше играть футбол. Речь не идет о трофеях, "Барса" просто хочет выглядеть достойно - то, чего не было в поединке против "Баварии".

В стартовых трех матчах Примеры каталонцы в целом не провалились, хоть и удавалось им не все. Лидерами на поле были Пике, Бускетс и Депай - от этой троицы ждем подвигов и против "Гранады", ведь больше некому. Даже Альба - и тот угодил в лазарет.

Дома против "Гранады" "Барса" совершенно точно сыграет в контроль, попытается раскачивать оборону соперника, но у того много быстрых игроков, способных убежать в отрыв - прежде всего, Мачис и Суарес. Это будет опасная игра для ослабленного гранда, которому нужна только победа, чтобы извиниться перед фанатами и заставить приумолкнуть критиков.

"Гранада"

У "Насридов" есть качество во всех линиях, но пока нет побед в этом сезоне. Вероятно, досадная случайность - в матчах с "Валенсией" и "Бетисом" "Гранаде" не хватило совсем немного. Провал же был всего один - на поле "Райо Вальекано".

К слову, "Райо" разбил южан на контратаках, а "Барса" так не играет. Вероятно, "Гранаде" действовать на "Камп Ноу" будет даже удобнее. Все, что необходимо - грамотно защищаться и быстро бежать, а это команда Роберта Морено умеет.

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В прошлом сезоне "Гранада" уже доказывала это, сенсационно победив на "Камп Ноу" - 2:1. Сегодня это точно добавит "Насридам" уверенности. Они знают, что их ждет, и в курсе, что "Барса" надломлена. Вопрос только один: хватит ли у них класса, чтобы еще раз этим воспользоваться? Шансы есть, но слишком много "но".

"Барселона" - "Гранада": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами - "Барса" победила на "Лос Карменес" 4:0, зато проиграла на "Камп Ноу" - 1:2. Также команды встречались в Кубке короля, и там каталонцы лишь в добавленное время вымучили победу 5:3.

Раньше, в 2014-18 годах, "Гранада" вообще не побеждала "Кулес", но сейчас те времена уже без толку вспоминать - "Барса", к сожалению для ее поклонников, стала другой.

"Барселона" - "Гранада": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.09.2021 - изображение 1

Последние матчи "Гранады"

Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.09.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.09.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" полный лазарет травмированных, как обычно - из свежих отмечаем Педри, Жорди Альбу и Мартина Брейтуэйта. Рональд Куман откровенно не верит в Фелипе Коутиньо, но выбора нет - похоже, ему придется его ставить в основу.

Касательно "Гранады", то здесь в строю все, кроме центрального защитника Нейдера Лосано.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Бальде - Роберто, Бускетс, Френки де Йонг - Коутиньо, Люк де Йонг, Депай

"Гранада": Максимиану - Дуарте, Херман Санчес, Абрам - Ариас, Гоналон, Монторо, Мончу, Нева - Суарес, Мачис

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"Барселона" - "Гранада": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Гранада": прогноз от UA-Football

Ошибки в обороне "Барсы" уже набили оскомину абсолютно всем, но, тем не менее, Куман не может их решить. Мачис и Суарес - быстрые, напористые форварды, и Пике за ними уже не поспеть. Поэтому поставим на "индивидуальный тотал "Гранады" больше 0,5" - такой вариант букмекеры предлагают с коэффициентами 1,75-1,8.

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В статье: Барселона Гранада Прогнозы
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Комментарии (3)
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йоперний театр (Наш футбол)
20.09.2021 в 02:11
Удачи Барселоне. Против Кумана, но желать неудачи команде язьік не поворочивается.
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Ардалион (землянин)
20.09.2021 в 02:01
Ну шо, мы таки да или мы таки нет? Или мы и ни да и ни нет, шо скорее всего да, но хотелось бы, шоб нет. 2-1.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2021 в 02:07
Наверное так, всё таки те не то, ну а так всяк и так и не так.
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0
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