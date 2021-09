Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.09.2021

Для "Барселоны" теперь каждый матч как последний. Отступать некуда - волна критика высотой с "Камп Ноу", и каждая следующая осечка будет ее только подпитывать. Рональд Куман от этого психует - сегодня даже на вопросы СМИ отвечать отказался. Его можно понять.

Выезд в "Кадис" не обещает для каталонцев легкой прогулки, и тренер это знает. В прошлом сезоне "Пираты" с их контратаками были настоящим проклятием для "Кулес". С тех пор "Кадис" почти не изменился, а вот "Барса" стала еще слабее.

У "Кадиса" на старте сезона две ничьи, два поражения и победа - причем победа была добыта в последнем, пятом туре, на поле "Сельты" (2:1).

Все эти игры объединяет один факт: "Кадис" играл вторым номером и в нападении ему что-то удавалось лишь эпизодически. Альваро Негредо окончательно постарел и уже еле бежит; Милутин Осмаич пока слаб. Остается Энтони Лосано, но в одиночку ему сложно. Поэтому ставка делается, прежде всего, на глубокую оборону - она пока действует на твердую "четверку".

В матче с "Барсой" "Пираты", естественно, не отойдут от своей привычной манеры и даже наоборот - будут еще больше обороняться. Помочь им достичь успеха могут два фактора: во-первых, "Барса" в нервах и на грани срыва; во-вторых, "Кадис" ее уже побеждал в прошлом сезоне, это добавит ему смелости.

У каталонцев начало сезона получается скомканным. Вроде, начали с приличных 7 очков в трех турах, но потом пошло-поехало - то от "Баварии" 0:3 выгребли, то 1:1 с "Гранадой" еле спасли.

Матч против "Гранады" вообще стал во многом показательным. Куман на пресс-конференции чуть не сбился на крик, доказывая, что 54 навеса (!) от его команды - это хорошо. Мол, другого футбола у меня для вас нет до того времени, пока не получу других игроков. Что ж, отчасти он прав. Но и вина Рональда как тренера тоже есть. Никто не заставлял его нагружать Педри аж пока тот не сломался. Да и Люк де Йонг - его креатура.

Barcelona's under pressure manager Ronald Koeman walked into his news conference, read out a statement and then left without answering any questions... pic.twitter.com/lwspKQQYU9