Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.09.2021

Примера. 6-й тур

23 сентября. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" 23:00 "Барселона"

Арбитр: Карлос дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO

Для "Барселоны" теперь каждый матч как последний. Отступать некуда - волна критика высотой с "Камп Ноу", и каждая следующая осечка будет ее только подпитывать. Рональд Куман от этого психует - сегодня даже на вопросы СМИ отвечать отказался. Его можно понять.

Выезд в "Кадис" не обещает для каталонцев легкой прогулки, и тренер это знает. В прошлом сезоне "Пираты" с их контратаками были настоящим проклятием для "Кулес". С тех пор "Кадис" почти не изменился, а вот "Барса" стала еще слабее.

"Кадис"

У "Кадиса" на старте сезона две ничьи, два поражения и победа - причем победа была добыта в последнем, пятом туре, на поле "Сельты" (2:1).

Все эти игры объединяет один факт: "Кадис" играл вторым номером и в нападении ему что-то удавалось лишь эпизодически. Альваро Негредо окончательно постарел и уже еле бежит; Милутин Осмаич пока слаб. Остается Энтони Лосано, но в одиночку ему сложно. Поэтому ставка делается, прежде всего, на глубокую оборону - она пока действует на твердую "четверку".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В матче с "Барсой" "Пираты", естественно, не отойдут от своей привычной манеры и даже наоборот - будут еще больше обороняться. Помочь им достичь успеха могут два фактора: во-первых, "Барса" в нервах и на грани срыва; во-вторых, "Кадис" ее уже побеждал в прошлом сезоне, это добавит ему смелости.

"Барселона"

У каталонцев начало сезона получается скомканным. Вроде, начали с приличных 7 очков в трех турах, но потом пошло-поехало - то от "Баварии" 0:3 выгребли, то 1:1 с "Гранадой" еле спасли.

Матч против "Гранады" вообще стал во многом показательным. Куман на пресс-конференции чуть не сбился на крик, доказывая, что 54 навеса (!) от его команды - это хорошо. Мол, другого футбола у меня для вас нет до того времени, пока не получу других игроков. Что ж, отчасти он прав. Но и вина Рональда как тренера тоже есть. Никто не заставлял его нагружать Педри аж пока тот не сломался. Да и Люк де Йонг - его креатура.

Barcelona's under pressure manager Ronald Koeman walked into his news conference, read out a statement and then left without answering any questions... pic.twitter.com/lwspKQQYU9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 22, 2021

Матч против "Кадиса" - еще один тест для Кумана. Или он успокоит себя и команду, найдя хоть какое-то решение, помимо навесов а-ля Пьюлис, или же у "Барсы" отберет очки еще и "Кадис". Если раньше такое и вымолвить было невозможно, то теперь в контексте "Кулес" реально вообще все.

"Кадис" - "Барселона": статистика личных встреч

"Кадис" не играл в элите в 2006-2020 годах, поэтому актуальна лишь статистика за прошлый сезон. И она для "Барсы" печальна: в гостях она уступила 1:2, дома упустила победу на последних минутах - 1:1.

"Кадис" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Кадиса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры все те же - Фати, Дембеле, Агуэро, Педри, Альба, Брейтуэйт плюс юный левый бек Бальде. Из этой группы к концу недели вероятно возвращение лишь Ансу Фати.

У "Кадиса" травмы всего две - Хон Гарридо и Хосе Мари. Зато возвращается после дисквалификации Хуан Кала - он, вероятно, выйдет в основе в центре защиты.

"Кадис": Ледесма - Карселен, Кала, Ароян, Эспино - Сальви, Фали Хименес, Аларкон, Йонссон, Лосано - Негредо

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Араухо, Эрик Гарсия, Дест - Роберто, Бускетс, Френки де Йонг - Коутиньо, Депай, Демир

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Кадис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Кадис" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Учитывая, как играет "Кадис" и насколько трудно "Барселоне" даются матчи против "автобусов", рискнем сделать ставку на непроигрыш хозяев. Вариант 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами 2,6-2,7.