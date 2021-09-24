Алавес - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2021

Примера. 7-й тур

25 сентября. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" 15:00 "Атлетико"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO

Слон против моськи. "Алавес" проиграл все 5 матчей на старте чемпионата, показывая, пожалуй, самый слабый футбол среди всех участников. "Атлетико", в свою очередь, действующий чемпион Испании, и в начале текущей Примеры победил в 4 из 6 поединков. Любой результат, кроме победы "Матрасников", станет космических размеров сенсацией.

"Алавес"

Кресло под Хави Кальехой ходит ходуном. Судьба тренера решится в самое ближайшее время. Боссы могут простить место внизу таблицы, учитывая бюджет и возможности клуба, но проигрывать всем подряд - это уж слишком.

На старте чемпионата "Алавес" умудрился провалиться не только против "Реала" или "Валенсии", но также против двух новичков элиты - "Мальорки" и "Эспаньола". Не добавили вистов Кальехе и скучные 0:2 против "Осасуны".

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"Алавес" стремится играть от обороны, но его защита дырявая, а контратак практически нет. 1 забитый гол после 5 туров - худший показатель в Примере, и тенденции к улучшению нет. С "Эспаньолом" в прошлом туре баски лишь дважды пробили в створ ворот за 90 минут. Честно, не знаем, что может помочь такой команде в матче против "Атлетико". Разве что Гарри Поттер прилетит на метле и чего-нибудь наколдует.

"Атлетико"

У "Матрасников" старт сезона получился из разряда "неплохо, но могло быть и лучше". Две нулевые ничьи против "Порту" в ЛЧ и "Атлетика" в Примере несколько насторожили. Но еще больше не понравилась нервозность, с которой добывались победы в остальных матчах.

К примеру, в прошлом туре против катастрофичного "Хетафе" "Атлетико" впервые забил лишь на 79-й минуте, а победу вырвал на 91-й, причем оба гола случились после удаления у синих. В равных составах у команды Диего Симеоне не получалось ничего.

| Atlético Madrid won with a score of 2-1 in 6 of their last 9 LaLiga games.



pic.twitter.com/7dIig22dm3 — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 24, 2021

В теории это может добавить оптимизма "Алавесу", но на практике его защита еще хуже, чем у "Хетафе", а Луис Суарес играет все эффективнее тур от тура. "Матрасники" еще не обрели легкость, свойственную гранду, но Симеоне неоднократно достигал ее ближе ко второй половине осени. Посмотрим. В любом случае, "Алавес" чемпион обязан обыгрывать - булочки еще слаще в Примере сейчас нет.

"Алавес" - "Атлетико": статистика личных встреч

"Алавес" последний раз побеждал "Атлетико" в мае 2003 года - это исчерпывающе объясняет, насколько успешны команды друг против друга.

В прошлом сезоне "Матрасники" дважды победили, но оба раза на нервах: в гостях Суарес забил решающий гол на 90-й минуте, а дома Облак потащил пенальти на 86-й.

"Алавес" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Алавеса"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Алавеса" под вопросом защитник Флориан Лежен и хавбек Пере Понс, а краек Эдгар Мендес и левый бек Хави Лопес точно не сыграют из-за травм.

У "Атлетико" продолжает отбывать дисквалификацию за хамство Жоау Феликс, а Тома Лемар и Коке остаются в лазарете, что создаст некоторый дефицит игроков в средней зоне.

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Альберто Родригес, Дуарте - Ману Гарсия, Пина, Лум, Риоха - Гвидетти, Хоселу

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Трипьер, де Пауль, Льоренте, Карраско - Гризманн, Суарес, Корреа

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"Алавес" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Алавес" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

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