Алавес - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2021

Слон против моськи. "Алавес" проиграл все 5 матчей на старте чемпионата, показывая, пожалуй, самый слабый футбол среди всех участников. "Атлетико", в свою очередь, действующий чемпион Испании, и в начале текущей Примеры победил в 4 из 6 поединков. Любой результат, кроме победы "Матрасников", станет космических размеров сенсацией.

Кресло под Хави Кальехой ходит ходуном. Судьба тренера решится в самое ближайшее время. Боссы могут простить место внизу таблицы, учитывая бюджет и возможности клуба, но проигрывать всем подряд - это уж слишком.

На старте чемпионата "Алавес" умудрился провалиться не только против "Реала" или "Валенсии", но также против двух новичков элиты - "Мальорки" и "Эспаньола". Не добавили вистов Кальехе и скучные 0:2 против "Осасуны".

"Алавес" стремится играть от обороны, но его защита дырявая, а контратак практически нет. 1 забитый гол после 5 туров - худший показатель в Примере, и тенденции к улучшению нет. С "Эспаньолом" в прошлом туре баски лишь дважды пробили в створ ворот за 90 минут. Честно, не знаем, что может помочь такой команде в матче против "Атлетико". Разве что Гарри Поттер прилетит на метле и чего-нибудь наколдует.

У "Матрасников" старт сезона получился из разряда "неплохо, но могло быть и лучше". Две нулевые ничьи против "Порту" в ЛЧ и "Атлетика" в Примере несколько насторожили. Но еще больше не понравилась нервозность, с которой добывались победы в остальных матчах.

К примеру, в прошлом туре против катастрофичного "Хетафе" "Атлетико" впервые забил лишь на 79-й минуте, а победу вырвал на 91-й, причем оба гола случились после удаления у синих. В равных составах у команды Диего Симеоне не получалось ничего.

| Atlético Madrid won with a score of 2-1 in 6 of their last 9 LaLiga games.



