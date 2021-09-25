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Барселона - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2021

Испания
(1 голосов)

Кумана не будет, а побеждать надо

Барселона - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 7-й тур
26 сентября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Леванте"
Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудеро
Трансляция: MEGOGO

У "Барселоны" пока ни единой победы в трех сентябрьских матчах. Руководство клуба уверяет, что позиции Рональда Кумана крепки, но по факту сложно сказать, сколько Лапорта и компания готовы терпеть. Да, кризис. Да, нет денег. Но и в таких условиях "Барса" может играть лучше.

"Леванте" вообще не побеждал в текущем чемпионате, но назвать "Лягушек" удобным соперником язык не повернется. Во-первых, они редко проигрывают, во-вторых, уже останавливали "Реал" (3:3). "Барсе" предстоит очень тяжелый поединок.

"Барселона"

Лучше всего текущую форму "Барсы" демонстрирует эпизод, случившийся в концовке матча против "Кадиса" (0:0): Серхио Бускетс, чтобы остановить атаку "Пиратов", ударил вторым мячом по бежавшему сопернику.

Беспомощность и злость - эти две эмоции превалируют в лагере "Кулес". Все зависит от психотипа игроков. Одни, как Депай, перестали попадать даже в пустые ворота и бегают вообще без эмоций. А вот Френки де Йонг наоборот вспылил, заработал красную и сегодня не сыграет.

В матче против "Леванте" у "Барсы" нету другого выхода, кроме как атаковать. Ей нужны очки; в таблице "Кулес" уже 8-ые. Как атаковать? Вопрос. Фанаты привыкли, что каталонцы играют низом через пас, но Куман строит игру через навесы на Люка де Йонга. Завтра Рональда у кромки поля не будет - он дисквалифицирован. Может, это что-то изменит? Хотя в это слабо верится. У "Барсы" пока не видно признаков выздоровления.

"Леванте"

"Лягушки" в этом сезоне неоднозначны. Они - единственная команда, отбиравшая очки у "Реала" в текущей Примере. Их заруба с командой Анчелотти запомнилась надолго - на 89-й минуте Мадрид даже мог проиграть, но Кантеро не попал в пустые ворота.

С другой стороны, "Леванте" пока идет вообще без побед в чемпионате. В его активе лишь 4 ничьи; еще дважды "Лягушки" проиграли - в том числе, в последнем туре против "Сельты" (0:2).

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Какой "Леванте" выйдет на матч с "Барселоной"? Скорее, первый. Команде Пако Лопеса удобнее играть на контратаках, атаковать пространство, а его "Кулес" предоставляют в промышленных масштабах. Схему тоже менять не станут - те же 3-5-2 (или 5-3-2 при защите), позволяющие и создать численное преимущество в центре, и иметь 2-3 адресата для вертикальной передачи после каждого перехвата. Для "Барсы" это будет очень опасный противник.

"Барселона" - "Леванте": статистика личных встреч

Начиная с 2019 года, "Барса" выиграла 4 матча у "Лягушек", дважды сыграла вничью и еще дважды проиграла.

Последний матч команд, сыгранный в прошлом мае, закончился вничью 3:3. В этой игре Лео Месси забил свой предпоследний гол за блаугранас.

"Барселона" - "Леванте": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2021 - изображение 1

Последние матчи "Леванте"

Барселона - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" возвращается в заявку после многомесячного лечения Ансу Фати. Ему лишь 18 лет, но сказать, что его ждали - ничего не сказать.

Касательно потерь, то Френки де Йонг не сыграет из-за дисквалификации; Дембеле, Альба, Педри, Агуэро и Брейтуэйт продолжают восстанавливаться после травм. У "Леванте" вне игры Роберто Сольдадо, Энис Барди, Хосе Кампанья и Микаэль Мальса - у всех травмы.

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Араухо, Дест - Роберто, Бускетс, Гави - Коутиньо, де Йонг, Депай

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Робер, Мустафи, Везу, Клерк - Мелеро, Радоя, Пабло Мартинес - Марти, Моралес

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"Барселона" - "Леванте": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Леванте": прогноз от UA-Football

Учитывая то, как последнее время играет "Леванте" и как обороняется "Барселона", рискнем предположить, что оба соперника уйдут с поля с голами. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают с коэффициентами 1.7-1,8.

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В статье: Барселона Леванте (Валенсия) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
25.09.2021 в 23:07
Перемога Леванте 2-1.
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