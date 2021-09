Барселона - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2021

У "Барселоны" пока ни единой победы в трех сентябрьских матчах. Руководство клуба уверяет, что позиции Рональда Кумана крепки, но по факту сложно сказать, сколько Лапорта и компания готовы терпеть. Да, кризис. Да, нет денег. Но и в таких условиях "Барса" может играть лучше.

"Леванте" вообще не побеждал в текущем чемпионате, но назвать "Лягушек" удобным соперником язык не повернется. Во-первых, они редко проигрывают, во-вторых, уже останавливали "Реал" (3:3). "Барсе" предстоит очень тяжелый поединок.

Лучше всего текущую форму "Барсы" демонстрирует эпизод, случившийся в концовке матча против "Кадиса" (0:0): Серхио Бускетс, чтобы остановить атаку "Пиратов", ударил вторым мячом по бежавшему сопернику.

Беспомощность и злость - эти две эмоции превалируют в лагере "Кулес". Все зависит от психотипа игроков. Одни, как Депай, перестали попадать даже в пустые ворота и бегают вообще без эмоций. А вот Френки де Йонг наоборот вспылил, заработал красную и сегодня не сыграет.

Ansu Fati has been named in Barcelona’s squad to face Levante on Sunday



He could make his return after suffering a serious knee injury over 10 months ago. pic.twitter.com/bV3uRPyWFB