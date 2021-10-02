Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.10.2021

Примера. 8-й тур

2 октября. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO

После 0:3 от "Бенфики" в Лиге чемпионов осталась всего одна причина держать Рональда Кумана у руля "Барселоны" - внушительная компенсация в случае увольнения. Пишут, что речь идет о 6 млн евро - заметная сумма для севших на мель каталонцев.

У "Атлетико" ворох собственных проблем, но на фоне соперника они незначительны. Да, есть вопросы к реализации, но это не ново. Первые таймы не получаются? Зато какие яркие концовки! Симеоне может это отрицать, но его команда - явный фаворит встречи, и если "Матрасники" не победят такую "Барсу", это станет большим разочарованием.

"Атлетико"

"Матрасники" на неделе в очередной раз в этом сезоне вырвали победу в компенсированное время. На сей раз, их натиска не выдержал "Милан", который до 77-й минуты вообще не позволял "Атлетико" пробивать в створ своих ворот.

В матче с "Миланом" первый гол после возвращения в Мадрид из Барселоны забил Антуан Гризманн. Дидье Дешам уже выразил уверенность, что на "Ванда Метрополитано" у "Маленького принца" все получится. В "Атлетико" тоже верят в него, но Гризманну надо доказывать свою готовность в каждом матче. До "Милана" у него была серия из 4-5 ужасных выступлений.

| Ever since his return to Atletico Madrid, Yannick Carrasco has played 3 games against Barcelona and won the ‘King of the Match’ award in all 3.



pic.twitter.com/ur3BSmQkk7 — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 1, 2021

Более надежными опциями впереди выглядят Суарес, Карраско и Лемар. С их помощью "Атлетико" выиграл 5 из 9 матчей в сезоне и ни разу не проиграл дома. При этом все потери очков "Матрасники" допустили с командами, которые сидели в глубокой обороне, как "Алавес" (0:1), "Порту" (0:0) или "Атлетик" (0:0). Открытая, смелая и разбалансированная "Барса" должна стать для парней Симеоне удобным соперником.

"Барселона"

"Барса" неделю назад разбила без шансов "Леванте" (3:0), но "Бенфика" в среду показала "Кулес", что это был мираж, а не возрождение. Просто у "Лягушек" выдался плохой вечер, вот и все.

Лидеры полузащиты Френки де Йонг и Серхио Бускетс в интервью признают, что проблема "Барсы" не столько в тренере, сколько в самой команде. Она не выполняет план на игру. Не может выполнить. А кое-кто еще и не желает. Посмотрите на изменившегося Мемфиса Депай - голландец, который рвал и метал в стартовых турах, сейчас промахивается с нескольких метров.

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"Барса" в этом сезоне не выиграла ни единого матча на выезде (поражение и две ничьи). "Ванда Метрополитано" - плохое место, чтобы исправить удручающую статистику. Куману нужно чудо, иначе все пройдет так же буднично, как в среду в Лиссабоне.

"Атлетико" - "Барселона": статистика личных встреч

В сезоне-2020/21 "Атлетико" победил "Барсу" дома (1:0) благодаря грубой ошибке тер Штегена на выходе, а на "Камп Ноу" команды расписали нулевую ничью. Тогда, напомним, за "Кулес" еще играл Месси, и они сражались за чемпионство.

Если копнуть глубже, то окажется, что "Матрасники" выиграли только 2 из последних 7 домашних встреч с каталонцами. Впрочем, то были другие времена.

"Атлетико" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" новости две: вернулся в заявку оправившийся после травмы Жорди Альба, а вот Педри наоборот отправился в лазарет спустя неполную неделю после возвращения к тренировкам. Парень явно пожинает плоды чересчур насыщенного прошлого сезона.

У "Атлетико" в строю все исполнители, кроме резервного форварда Матеуса Куньи - у него мышечное повреждение.

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Коке, Льоренте, Карраско - Гризманн, Лемар - Суарес

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Араухо, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Роберто - Фати, Люк де Йонг, Депай

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"Атлетико" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Барселона": прогноз от UA-Football

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