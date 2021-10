Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.10.2021

После 0:3 от "Бенфики" в Лиге чемпионов осталась всего одна причина держать Рональда Кумана у руля "Барселоны" - внушительная компенсация в случае увольнения. Пишут, что речь идет о 6 млн евро - заметная сумма для севших на мель каталонцев.

У "Атлетико" ворох собственных проблем, но на фоне соперника они незначительны. Да, есть вопросы к реализации, но это не ново. Первые таймы не получаются? Зато какие яркие концовки! Симеоне может это отрицать, но его команда - явный фаворит встречи, и если "Матрасники" не победят такую "Барсу", это станет большим разочарованием.

"Матрасники" на неделе в очередной раз в этом сезоне вырвали победу в компенсированное время. На сей раз, их натиска не выдержал "Милан", который до 77-й минуты вообще не позволял "Атлетико" пробивать в створ своих ворот.

В матче с "Миланом" первый гол после возвращения в Мадрид из Барселоны забил Антуан Гризманн. Дидье Дешам уже выразил уверенность, что на "Ванда Метрополитано" у "Маленького принца" все получится. В "Атлетико" тоже верят в него, но Гризманну надо доказывать свою готовность в каждом матче. До "Милана" у него была серия из 4-5 ужасных выступлений.

| Ever since his return to Atletico Madrid, Yannick Carrasco has played 3 games against Barcelona and won the ‘King of the Match’ award in all 3.



pic.twitter.com/ur3BSmQkk7