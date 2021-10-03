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Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.10.2021

Испания
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"Сливочные" против каталонцев, но не тех

Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.10.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 8-й тур
3 октября. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"
"Эспаньол" 17:15 "Реал"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO

"Реал" приехал в "Барселону" после исторического фиаско от "Шерифа" в Лиге чемпионов. В такие моменты проверяется характер команды. Заодно и увидим, есть ли он у этого созыва "Сливочных".

"Эспаньол" - соперник и не простой, и не сложный, а где-то посредине. В этом сезоне "Попугаи" набрали мало очков, но здорово потрепали нервы "Атлетико", упустив победу на последних минутах. У команды Висенте Морено есть сыгранная защита и неплохие стандарты, а также Диего Лопес, экс-кипер "Реала", который даже в 38 лет еще в великолепной форме.

"Эспаньол"

"Попугаи" после возвращения в элиту плохи на выезде, а вот на родном "Корнелья-эль-Прат" пока не разочаровывают. 1:2 против "Атлетико" с интригой до 99-й минуты - это более чем достойный результат. Заслуживают уважения также 0:0 против "Вильярреала" и 1:0 при полном превосходстве с "Алавесом".

Класса у каталонцев немного, но много желания. Может, поэтому на выезде у них ничего не клеится - без помощи родных трибун сложнее зарядиться на игру. Неделю назад в Севилье "Эспаньолу" не помогло даже удаление у соперника - он пропустил в большинстве и проиграл 0:2.

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Против "Реала" у Висенте, конечно, сюрпризов не будет - все те же 4-1-4-1, все тот же Рауль де Томас впереди, все та же ставка на контратаки флангами. Простовато, да, но недооценка добром не кончится - Алейш Видаль и Адри Эмбарба в форме, а у Анчелотти проблемы с фулбеками и прессингом после потерь мяча.

"Реал"

"Реал" мощно проводил сентябрь ровно до тех пор, пока не встретился с по-настоящему сильным соперником. И нет - речь пока еще не про "Шериф", а про "Вильярреал", который неделю назад съел нападение "Сливочных" с потрохами - 0:0.

Дальше в среду был "Шериф", которому откровенно повезло уехать с Мадрида с тремя очками. 26-4 по ударам - это вам не баран чихнул. Вратарь молдаван Атанасиадис выдал матч всей жизни. С другой стороны, конечно, "Реал" это не извиняет - он обязан был реализовывать лучше и защищаться четче. А так провалились что Бензема, что Алаба.

Добавьте сюда победу "Атлетико" над "Барсой", благодаря которой "Матрасники" догнали по очкам "Сливочных" - и получим ощутимое давление на парней Анчелотти. Очень любопытно, как они с ним справятся. Пожалуй, сейчас "Реал" под самым плотным огнем критики со старта сезона-2021/22.

"Эспаньол" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды не играли, ведь "Попугаи" впервые с 1994 года выступали в Сегунде.

Если копнуть глубже, то "Эспаньол" побеждал "Реал" на своем поле в феврале 2018-го, но это была первая победа каталонцев над "Сливочными" за 11 лет. То есть, доминирование Мадрида здесь абсолютное.

"Эспаньол" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Эспаньола"

Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.10.2021 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.10.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.10.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Эспаньола" не сыграет давно травмированный форвард Хави Пуадо, а опорник Янхель Эррера вроде восстановился, но все еще под вопросом.

У "Реала" помимо давно вылетевших Ферлана Менди, Гарета Бэйла, Марсело и Дани Карвахаля на сей раз вне заявки оказались Марко Асенсио и Иско.

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Кабрера, Серхи Гомес, Педроса - Давид Лопес - Видаль, Мелендо, Дардер, Эмбарба - де Томас

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Кроос, Каземиро - Азар, Бензема, Винисиус

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"Эспаньол" - "Реал": ставки и коэффициенты

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"Эспаньол" - "Реал": прогноз от UA-Football

"Попугаи" небезнадежны на своем поле, а "Реал" приедет уставший, да еще и злой, что всегда бьет по концентрации. Поставим на то, что хозяева разок забьют - букмекеры оценивают это с вероятностью 1,5-1,6.

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона) Прогнозы
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