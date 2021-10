Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.10.2021

"Реал" приехал в "Барселону" после исторического фиаско от "Шерифа" в Лиге чемпионов. В такие моменты проверяется характер команды. Заодно и увидим, есть ли он у этого созыва "Сливочных".

"Эспаньол" - соперник и не простой, и не сложный, а где-то посредине. В этом сезоне "Попугаи" набрали мало очков, но здорово потрепали нервы "Атлетико", упустив победу на последних минутах. У команды Висенте Морено есть сыгранная защита и неплохие стандарты, а также Диего Лопес, экс-кипер "Реала", который даже в 38 лет еще в великолепной форме.

"Попугаи" после возвращения в элиту плохи на выезде, а вот на родном "Корнелья-эль-Прат" пока не разочаровывают. 1:2 против "Атлетико" с интригой до 99-й минуты - это более чем достойный результат. Заслуживают уважения также 0:0 против "Вильярреала" и 1:0 при полном превосходстве с "Алавесом".

Класса у каталонцев немного, но много желания. Может, поэтому на выезде у них ничего не клеится - без помощи родных трибун сложнее зарядиться на игру. Неделю назад в Севилье "Эспаньолу" не помогло даже удаление у соперника - он пропустил в большинстве и проиграл 0:2.

Против "Реала" у Висенте, конечно, сюрпризов не будет - все те же 4-1-4-1, все тот же Рауль де Томас впереди, все та же ставка на контратаки флангами. Простовато, да, но недооценка добром не кончится - Алейш Видаль и Адри Эмбарба в форме, а у Анчелотти проблемы с фулбеками и прессингом после потерь мяча.

"Реал" мощно проводил сентябрь ровно до тех пор, пока не встретился с по-настоящему сильным соперником. И нет - речь пока еще не про "Шериф", а про "Вильярреал", который неделю назад съел нападение "Сливочных" с потрохами - 0:0.

Дальше в среду был "Шериф", которому откровенно повезло уехать с Мадрида с тремя очками. 26-4 по ударам - это вам не баран чихнул. Вратарь молдаван Атанасиадис выдал матч всей жизни. С другой стороны, конечно, "Реал" это не извиняет - он обязан был реализовывать лучше и защищаться четче. А так провалились что Бензема, что Алаба.

| MARCA: Carlo Ancelotti has made his best start with Real Madrid (five wins and two draws) in LaLiga. This is also Real Madrid's best start in 11 years, 17 points out of a possible 21 have not been won since the 2010/2011 season with Mourinho. pic.twitter.com/6rI1c7ngTI