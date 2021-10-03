Эспаньол - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.10.2021

Примера. 8-й тур

3 октября. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"

"Эспаньол" 17:15 "Реал"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO

"Реал" приехал в "Барселону" после исторического фиаско от "Шерифа" в Лиге чемпионов. В такие моменты проверяется характер команды. Заодно и увидим, есть ли он у этого созыва "Сливочных".

"Эспаньол" - соперник и не простой, и не сложный, а где-то посредине. В этом сезоне "Попугаи" набрали мало очков, но здорово потрепали нервы "Атлетико", упустив победу на последних минутах. У команды Висенте Морено есть сыгранная защита и неплохие стандарты, а также Диего Лопес, экс-кипер "Реала", который даже в 38 лет еще в великолепной форме.

"Эспаньол"

"Попугаи" после возвращения в элиту плохи на выезде, а вот на родном "Корнелья-эль-Прат" пока не разочаровывают. 1:2 против "Атлетико" с интригой до 99-й минуты - это более чем достойный результат. Заслуживают уважения также 0:0 против "Вильярреала" и 1:0 при полном превосходстве с "Алавесом".

Класса у каталонцев немного, но много желания. Может, поэтому на выезде у них ничего не клеится - без помощи родных трибун сложнее зарядиться на игру. Неделю назад в Севилье "Эспаньолу" не помогло даже удаление у соперника - он пропустил в большинстве и проиграл 0:2.

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Против "Реала" у Висенте, конечно, сюрпризов не будет - все те же 4-1-4-1, все тот же Рауль де Томас впереди, все та же ставка на контратаки флангами. Простовато, да, но недооценка добром не кончится - Алейш Видаль и Адри Эмбарба в форме, а у Анчелотти проблемы с фулбеками и прессингом после потерь мяча.

"Реал"

"Реал" мощно проводил сентябрь ровно до тех пор, пока не встретился с по-настоящему сильным соперником. И нет - речь пока еще не про "Шериф", а про "Вильярреал", который неделю назад съел нападение "Сливочных" с потрохами - 0:0.

Дальше в среду был "Шериф", которому откровенно повезло уехать с Мадрида с тремя очками. 26-4 по ударам - это вам не баран чихнул. Вратарь молдаван Атанасиадис выдал матч всей жизни. С другой стороны, конечно, "Реал" это не извиняет - он обязан был реализовывать лучше и защищаться четче. А так провалились что Бензема, что Алаба.

| MARCA: Carlo Ancelotti has made his best start with Real Madrid (five wins and two draws) in LaLiga. This is also Real Madrid's best start in 11 years, 17 points out of a possible 21 have not been won since the 2010/2011 season with Mourinho. pic.twitter.com/6rI1c7ngTI — Real Madrid News (@onlyrmcfnews) September 26, 2021

Добавьте сюда победу "Атлетико" над "Барсой", благодаря которой "Матрасники" догнали по очкам "Сливочных" - и получим ощутимое давление на парней Анчелотти. Очень любопытно, как они с ним справятся. Пожалуй, сейчас "Реал" под самым плотным огнем критики со старта сезона-2021/22.

"Эспаньол" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды не играли, ведь "Попугаи" впервые с 1994 года выступали в Сегунде.

Если копнуть глубже, то "Эспаньол" побеждал "Реал" на своем поле в феврале 2018-го, но это была первая победа каталонцев над "Сливочными" за 11 лет. То есть, доминирование Мадрида здесь абсолютное.

"Эспаньол" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Эспаньола"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Эспаньола" не сыграет давно травмированный форвард Хави Пуадо, а опорник Янхель Эррера вроде восстановился, но все еще под вопросом.

У "Реала" помимо давно вылетевших Ферлана Менди, Гарета Бэйла, Марсело и Дани Карвахаля на сей раз вне заявки оказались Марко Асенсио и Иско.

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Кабрера, Серхи Гомес, Педроса - Давид Лопес - Видаль, Мелендо, Дардер, Эмбарба - де Томас

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Кроос, Каземиро - Азар, Бензема, Винисиус

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"Эспаньол" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Эспаньол" - "Реал": прогноз от UA-Football

"Попугаи" небезнадежны на своем поле, а "Реал" приедет уставший, да еще и злой, что всегда бьет по концентрации. Поставим на то, что хозяева разок забьют - букмекеры оценивают это с вероятностью 1,5-1,6.