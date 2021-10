Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.10.2021

У "Барселоны" и "Валенсии" по 12 очков перед их очным противостоянием, но не только это объединяет клубы. Есть и другой, более опасный нюанс.

И "Барселона", и "Валенсия" накопили столько долгов, что расплатиться с ними будет чрезвычайно сложно. Отсюда и полное отсутствие дорогих трансферов и на "Камп Ноу", и на "Месталье". Очный матч команд покажет, чей менеджмент сумел лучше подготовиться к сезону в почти катастрофичных условиях.

"Барса" проиграла два последних матча перед международным перерывом "Бенфике" и "Атлетико" с общим счетом 0:5, показав совершенно катастрофичный футбол. Фаны клуба мечтают об отставке Рональда Кумана, но у "Кулес" нет денег на компенсацию тренеру, и голландец остается у руля.

Что он там делает - большой вопрос. В последних 5 матчах у "Барсы" всего одна победа - над "Леванте" (3:0). Все остальные матчи команда Кумана провалила, хотя ее игроки по отдельности - и Депай, и Бускетс, и Гави - на днях отлично выступили за свои сборные. Стало быть, дело не в форме.

| The club believes that Pedri and Gavi are capable and should play together on the field. Koeman would have to accommodate them by playing with 4 midfielders. [sport] pic.twitter.com/nJKAIUwLWe