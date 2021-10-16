Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.10.2021

Примера. 9-й тур

17 октября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Валенсия"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO

У "Барселоны" и "Валенсии" по 12 очков перед их очным противостоянием, но не только это объединяет клубы. Есть и другой, более опасный нюанс.

И "Барселона", и "Валенсия" накопили столько долгов, что расплатиться с ними будет чрезвычайно сложно. Отсюда и полное отсутствие дорогих трансферов и на "Камп Ноу", и на "Месталье". Очный матч команд покажет, чей менеджмент сумел лучше подготовиться к сезону в почти катастрофичных условиях.

"Барселона"

"Барса" проиграла два последних матча перед международным перерывом "Бенфике" и "Атлетико" с общим счетом 0:5, показав совершенно катастрофичный футбол. Фаны клуба мечтают об отставке Рональда Кумана, но у "Кулес" нет денег на компенсацию тренеру, и голландец остается у руля.

Что он там делает - большой вопрос. В последних 5 матчах у "Барсы" всего одна победа - над "Леванте" (3:0). Все остальные матчи команда Кумана провалила, хотя ее игроки по отдельности - и Депай, и Бускетс, и Гави - на днях отлично выступили за свои сборные. Стало быть, дело не в форме.

| The club believes that Pedri and Gavi are capable and should play together on the field. Koeman would have to accommodate them by playing with 4 midfielders. [sport] pic.twitter.com/nJKAIUwLWe — La Senyera (@LaSenyera) October 12, 2021

Матч против "Валенсии" не сулит "Барсе" легкой жизни. "Летучие мыши" прекрасно используют пространство за спинами и вдобавок у них положительная история матчей с "Кулес". Куману надо придумать что-то посерьезнее навесов на Люка де Йонга, если он не хочет снова упасть лицом в грязь.

"Валенсия"

У "Валенсии" был прекрасный старт сезона, но затем команда Хосе Бордаласа затормозила. В последних четырех матчах у "Лос Чес" две ничьи и два поражения, и если 1:1 с "Атлетиком", добытые в меньшинстве на последних минутах почетны, то 0:0 против "Кадиса" пахнут кризисом нападения.

"Валенсию" губит плохая реализация моментов, это точно. Возможно, команде помогут возвращения в строй Хосе Гайя и Карлоса Солера - первый лучше всех на "Месталье" умеет загружать в штрафную, а второй немало забивает.

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В этом сезоне "Валенсия" едва не остановила "Реал" - не хватило сил только на последние 10 минут. А вот на протяжении 80-ти "Лос Чес" прессинговали высоко, быстро бежали вперед флангами, использовали сдваивания против Винисиуса и Бензема. Вероятно, так же они постараются сыграть на "Камп Ноу", и если "Барса" не взвинтит темп, как это сделал "Реал", то "Валенсия" продержится уже не 80 минут, а полный матч.

"Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч

В последних семи поединках против "Валенсии" у "Барсы" две победы, два поражения и еще три матча были сыграны вничью.

В прошлом сезоне, когда "Валенсия" была на дне, команды выдавали настоящие спектакли - 2:2 на "Камп Ноу" и 3:2 в пользу "Барсы" на "Месталье". За каталонцев тогда забивали Месси и Гризманн, которых сейчас в команде уже нет.

"Барселона" - "Валенсия": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Валенсии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

В "Барселоне" большое событие - вернулись после травм Усман Дембеле и Серхио Агуэро. Оба вряд ли готовы играть с первых минут, но на замену, вероятно, выйдут. Касательно потерь, то в лазарете остаются самый стабильный центрбек Рональд Араухо, бокс-ту-бокс Педри и форвард Мартин Брейтуэйт.

У "Валенсии" потеря одна - центрбек Омар Альдерете, которого, вероятно, заменит Муктар Диахаби. В то же время Хосе Гайя, Карлос Солер и Макси Гомес вернулись в обойму, и это чудесные новости для Хосе Бордаласа.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Фати, Люк де Йонг, Депай

"Валенсия": Силлесен - Коррея, Паулиста, Диахаби, Гайя - Солер, Васс, Гильямон, Дуро - Гедеш, Гомес

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"Барселона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Валенсия": прогноз от UA-Football

До перерыва на сборные "Барса" была на дне; вдобавок гранды, отдающие много игроков в сборные, всегда уязвимы после международных перерывов. В такой ситуации рискнем поставить на непроигрыш "Валенсии" - букмекеры оценивают его с коэффициентами 2,5-2,6.