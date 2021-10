Вдохновленные украинцами. Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.10.2021

Испанские гранды подходят к первому в сезоне Эль Класико в хорошем настроении благодаря грандам украинским. "Динамо" и "Шахтер" безропотно проиграли свои матчи "Барсе" и "Реалу" соответственно. Это несколько заткнуло разбушевавшихся критиков.

Безусловно, "Реал" выглядит фаворитом противостояния. За него играет едва ли не главный претендент на Золотой мяч Бензема, быстро прогрессирующий Винисиус, да и в целом состав мадридцев лучше сбалансирован; белых ворон, как Люк де Йонг, у них нет. Тем не менее, не спешите грузить все деньги на "Реал". Это Эль Класико, а значит, будет нервно и жестко.

"Барса" отвратительно провела последние недели перед международной паузой, но после нее выиграла два подряд матча у "Валенсии" (3:1) и "Динамо" (1:0). Конечно, болельщиков больше вдохновил успех с "Лос Чес" - там Фати, Депай и даже Коутиньо выглядели вполне ничего. С "Динамо" их игра вгоняла в сон.

Объяснение простое - "Барса" небезнадежна, когда ей дают пространство; когда же Луческу предложил "Кулес" взломать автобус, у них возникли проблемы. Вряд ли они повторятся с "Реалом", который априори не будет играть на отбой. Стало быть, и "Барсу" мы увидим вполне веселую.

Успех каталонцев в игре с "Реалом" будет зависеть от многих факторов. Во-первых, им надо остановить Винисиуса слева. Вероятно, это попытается сделать сдвоенный фланг в составе Деста и Роберто. Во-вторых, важны индивидуальные успехи Фати и Депая в атаке - без них забить будет сложно. Ну и в-третьих, надо развалить игру "Реала" в центре. Гави уже разбирался с Верратти в Лиге Наций - теперь надо повторить историю с Модричем. Если получится - Бензема останется один, и "Барса" получит контроль над игрой.

Как и "Барса", "Реал" провалил последнюю неделю перед матчами сборных, но собрался после них. 5:0 против "Шахтера" убедили самых ядовитых критиканов, что "Сливочные" в порядке. Да, есть проблемы, но у кого их нет? Разве что у "Баварии", но она, к счастью, в Примере не играет.

Главный козырь Мадрида - феноменальная форма Бензема, забившего 11 голов и отдавшего 8 голевых в 11 матчах текущего сезона. Помогают Кариму тащить "Реал" быстро прогрессирующий Винисиус, нестареющий Модрич и выросший в лидера обороны Эдер Милитао. На этом квартете пока держится конструкция, выстраиваемая Анчелотти.

