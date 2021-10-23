Вдохновленные украинцами. Барселона - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.10.2021

Примера. 10-й тур

24 октября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 17:15 "Реал"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO

Испанские гранды подходят к первому в сезоне Эль Класико в хорошем настроении благодаря грандам украинским. "Динамо" и "Шахтер" безропотно проиграли свои матчи "Барсе" и "Реалу" соответственно. Это несколько заткнуло разбушевавшихся критиков.

Безусловно, "Реал" выглядит фаворитом противостояния. За него играет едва ли не главный претендент на Золотой мяч Бензема, быстро прогрессирующий Винисиус, да и в целом состав мадридцев лучше сбалансирован; белых ворон, как Люк де Йонг, у них нет. Тем не менее, не спешите грузить все деньги на "Реал". Это Эль Класико, а значит, будет нервно и жестко.

"Барселона"

"Барса" отвратительно провела последние недели перед международной паузой, но после нее выиграла два подряд матча у "Валенсии" (3:1) и "Динамо" (1:0). Конечно, болельщиков больше вдохновил успех с "Лос Чес" - там Фати, Депай и даже Коутиньо выглядели вполне ничего. С "Динамо" их игра вгоняла в сон.

Объяснение простое - "Барса" небезнадежна, когда ей дают пространство; когда же Луческу предложил "Кулес" взломать автобус, у них возникли проблемы. Вряд ли они повторятся с "Реалом", который априори не будет играть на отбой. Стало быть, и "Барсу" мы увидим вполне веселую.

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Успех каталонцев в игре с "Реалом" будет зависеть от многих факторов. Во-первых, им надо остановить Винисиуса слева. Вероятно, это попытается сделать сдвоенный фланг в составе Деста и Роберто. Во-вторых, важны индивидуальные успехи Фати и Депая в атаке - без них забить будет сложно. Ну и в-третьих, надо развалить игру "Реала" в центре. Гави уже разбирался с Верратти в Лиге Наций - теперь надо повторить историю с Модричем. Если получится - Бензема останется один, и "Барса" получит контроль над игрой.

"Реал"

Как и "Барса", "Реал" провалил последнюю неделю перед матчами сборных, но собрался после них. 5:0 против "Шахтера" убедили самых ядовитых критиканов, что "Сливочные" в порядке. Да, есть проблемы, но у кого их нет? Разве что у "Баварии", но она, к счастью, в Примере не играет.

Главный козырь Мадрида - феноменальная форма Бензема, забившего 11 голов и отдавшего 8 голевых в 11 матчах текущего сезона. Помогают Кариму тащить "Реал" быстро прогрессирующий Винисиус, нестареющий Модрич и выросший в лидера обороны Эдер Милитао. На этом квартете пока держится конструкция, выстраиваемая Анчелотти.

Luka Modrić will play his th game with Real Madrid against Barcelona.



Legend. pic.twitter.com/GJX8aZNJyL — ???????????? (@EleModric) October 19, 2021

В Эль Класико глобально ничего не изменится. Дон Карло уже говорил, что отходить от 4-3-3 больше не будет. Замен лидерам у него нет. Из изменений ждем лишь выхода Вальверде в центр поля - вместе с Каземиро они попытаются перекусить полузащиту "Барселоны" и ее фирменный контроль мяча. Бензема не подведет - он никогда не подводит; Винисиус, скорее, тоже. Интересно, что покажет Азар? В сентябре Эден был неплох, но не везло с реализацией. Быть может, на "Камп Ноу" его наконец прорвет?

"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч

Если рыться в глубинах истории, то окажется, что "Реал" минимально лидирует по количеству побед в Класико - 98 против 96. Еще 52 встречи закончились вничью.

Если же абстрагироваться от древних времен, то дела у "Барсы" неважны - у нее почти катастрофичная по меркам Класико серия из трех поражений кряду. В том числе, каталонцы проиграли и домашнюю игру минувшего сезона - 1:2. Их последняя победа над "Реалом" датируется мартом 2019-го - тогда "Барса" победила в Мадриде 1:0, гол забил Иван Ракитич.

"Барселона" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Барсы" большие потери всего две - центрхав Педри и центрбек Рональд Араухо. Первого заменит Гави, второго, вероятно, Эрик Гарсия. Также под большим вопросом участие Жорди Альбы, но у него надежда еще есть.

У "Реала" в общую группу вернулись Эден Азар и Дани Карвахаль - и это самое важное. Отсутствие Иско и Гарета Бэйла команда без труда переживет.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Пике, Гарсия, Альба - де Йонг, Бускетс, Гави - Дест, Депай, Фати

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус

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"Барселона" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Football

Практика показывает, что класс намного чаще бьет желание, чем наоборот. Да, "Барса" постарается дать отпор, но в нынешней конфигурации она немногое может. "Реал" способен на большее - и мы ставим на его победу. Букмекеры предлагают ее с коэффициентами 2,4-2,6.