Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.10.2021

Примера. 10-й тур

24 октября. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO

Важный матч с точки зрения борьбы за лидерство в Примере. "Реал Сосьедад" не проигрывает в чемпионате уже 8 туров кряду, благодаря чему подошел к 10-му туру на первом месте. "Атлетико", в свою очередь, не так убедителен в октябре, но не проигрывает дома уже 11 поединков кряду.

"Матрасники" в любом случае были бы фаворитом противостояния из-за их статуса и класса игроков, а тут еще и капитан "Ла Реала" Микель Оярсабаль выбыл из-за травмы. Диего Симеоне не поймут, если "Атлетико" вновь потеряет очки.

"Атлетико"

О текущей форме "Матрасников" можно судить лишь по матчу ЛЧ против "Ливерпуля" (2:3), поскольку минувший тур чемпионата они пропускали, а до этого был международный перерыв. Так вот, с англичанами "Атлетико" выглядел достойно, эффектно отыгрался и даже переигрывал соперника до глупого удаления Гризманна.

8': Atletico 0-1 Liverpool

13': Atletico 0-2 Liverpool

20': Atletico 1-2 Liverpool

34': Atletico 2-2 Liverpool

34': Atletico 2-2 Liverpool

52': Griezmann sent off

78': Atletico 2-3 Liverpool

84': Penalty overturned



The Champions League delivers again pic.twitter.com/1w7s6Sw2Lm — ESPN UK (@ESPNUK) October 19, 2021

Против "Сосьедада", однако, такой прыти от команды Симеоне не ждем. Во-первых, сложно ее показывать через три дня на четвертый; во-вторых, баски - не "Ливерпуль", и будут играть гораздо закрытее. С такими соперниками у "Атлетико" обычно есть проблемы.

Против "Ливерпуля" на замену выходил Суарес - вероятно, завтра он появится в старте и атаковать будут через него. Также ждем активности от Лемара, который в лучшей форме со времени перехода в "Атлетико". По остальным судить сложно - уж больно нестабильны и Гризманн, и Феликс, и Корреа.

"Реал Сосьедад"

"Ла Реал" - классическая "низовая" команда. Во всех пяти последних матчах басков было забито менее 2,5 голов; при этом ни одну из встреч они не проиграли.

Последнее время "Сосьедаду" сложно из-за травмы Оярсабаля, забившего 6 голов в 8 турах на старте сезона. Равноценной замены у басков нет, и это сделало их нападение еще скучнее - да, есть стандарты, есть удары Мерино с дальней/средней дистанции, есть скорость Исака. Но проходит это все крайне редко.

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В Мадрид "Сосьедад" едет преимущественно обороняться и ждать шанса в контратаке, это точно. Учитывая, что и "Атлетико" любит играть в том же ключе, это не обещает нам зрелищного матча. Скорее, наоборот - на поле будет тактическая борьба до первой ошибки. Сторона, которая забьет первый гол, получит огромное преимущество.

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В пяти последних матчах между командами "Атлетико" побеждал трижды, "Ла Реал" - раз, и еще однажды была зафиксирована ничья.

В последний раз команды встречались на "Ванда Метрополитано" в мае, и тогда "Матрасники" победили 2:1 - забили Карраско и Корреа. "Сосьедад" же последний раз побеждал на поле "Атлетико" в апреле 2018-го (3:0).

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Реал Сосьедада"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Атлетико" вне игры Стеван Савич и Маркос Льоренте - это важные игроки, но их нельзя назвать незаменимыми. Касательно "Сосьедада", то тут проблем на порядок больше - помимо уже упомянутого Оярсабаля в лазарете остаются Карлос Фернандес, Начо Монреаль, Мартин Субименди и Андер Барренечеа.

"Атлетико": Облак - Фелипе, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Лемар, Коке, де Пауль, Карраско - Гризманн, Суарес

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо, Ле Норманн, Горосабель - Давид Сильва, Мерино, Гевара - Порту, Исак, Янузай

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"Атлетико" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Football

5 из 6 последних очных матчей между командами были "низовыми". "Атлетико" в этом сезоне заиграл ненамного живее, а вот баски сели еще глубже в защиту. В такой ситуации выберем ставку ТМ 2,5 - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 1,7-1,8.