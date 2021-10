Атлетико - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.10.2021

Важный матч с точки зрения борьбы за лидерство в Примере. "Реал Сосьедад" не проигрывает в чемпионате уже 8 туров кряду, благодаря чему подошел к 10-му туру на первом месте. "Атлетико", в свою очередь, не так убедителен в октябре, но не проигрывает дома уже 11 поединков кряду.

"Матрасники" в любом случае были бы фаворитом противостояния из-за их статуса и класса игроков, а тут еще и капитан "Ла Реала" Микель Оярсабаль выбыл из-за травмы. Диего Симеоне не поймут, если "Атлетико" вновь потеряет очки.

О текущей форме "Матрасников" можно судить лишь по матчу ЛЧ против "Ливерпуля" (2:3), поскольку минувший тур чемпионата они пропускали, а до этого был международный перерыв. Так вот, с англичанами "Атлетико" выглядел достойно, эффектно отыгрался и даже переигрывал соперника до глупого удаления Гризманна.

8': Atletico 0-1 Liverpool

13': Atletico 0-2 Liverpool

20': Atletico 1-2 Liverpool

34': Atletico 2-2 Liverpool

52': Griezmann sent off

78': Atletico 2-3 Liverpool

84': Penalty overturned



