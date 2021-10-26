Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021

Примера. 11-й тур

27 октября. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 20:00 "Барселона"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO

Новичок элиты подходит к матчу 11-го тура против "Барселоны", находясь на две строчки выше в таблице. Какие еще нужны аргументы, чтобы признать - каталонцы в беде?

"Барса" лишь формально является фаворитом встречи против "Райо". По факту, команда Андони Ираолы удивляла едва ли не в каждом матче этого сезона. "Кулес" же фрагментами напоминали себя прежних только в пределах "Камп Ноу". У нас есть все поводы ждать сенсацию.

"Райо Вальекано"

"Райо" после десяти туров не просто идет 7-м с 16 очками; он еще и занимает второе место после "Реала" в рейтинге самых забивных команд Ла Лиги - подопечные Андони Ираолы наколотили уже 17 мячей.

Персону Радамеля Фалькао вы, конечно, знаете, но погоду делает не он, а нераскрученные кадры - Альваро Гарсия, Рэнди Нтека, Оскар Трехо. Эль Тигре на опыте им помогает. Иногда не получается, как в минувшем туре против "Бетиса", где мадридцы нарвались на бенефис левого бека Алекса Морено.

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"Барсе" нужно такое же мощное выступление от кого-то из своих звезд, чтобы сломить "Райо". Команда Ираолы обучена и обороне, и контратакам; она здорово двигается и имеет несколько вариантов вывода мяча в зону атаки; ее нападение вариативно и достаточно мобильно, чтобы беспокоить даже сильные обороны, вроде "Атлетика" из Бильбао. И, да - у "Райо" серия из 4 кряду домашних побед.

"Барселона"

Если "Райо" дома почти не проигрывает, то "Барса" на выездах просто кошмарна. В этом сезоне она набрала на чужих полях два очка, забив один гол в трех матчах. "Кадис" - и то не пробили. Плюс еще были 0:3 в Лиссабоне от "Бенфики" в рамках ЛЧ.

Настроение у сине-гранатовых тоже на дне после проигранного в воскресенье Эль Класико. "Реал" был лучше со старта, открыл счет и больше не рискуя довел игру до победы. Впервые за 56 лет "Барса" проиграла 4 ЭК подряд. После игры фанаты едва не разбили авто Рональда Кумана, которого винят во всех бедах.

Koeman against the big boys pic.twitter.com/gZ7Q484OVG — A D I L (@Barzaboy) October 25, 2021

В таких вот условиях "Барсе" надо как-то собраться на "Райо". Думаете, получится? Если да, то у каталонцев точно есть характер, а у Кумана - влияние на раздевалку. Впрочем, большинство обозревателей в Испании верят в обратное.

"Райо Вальекано" - "Барселона": статистика личных встреч

Здесь мадридцам гордиться нечем - все 14 (!) последних матчей против "Барселоны" они проиграли. Последний был в Кубке короля в прошлом январе - за "Кулес" тогда забили Френки де Йонг и Лео Месси (2:1).

"Райо Вальекано" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

"Райо" подходит к игре почти без потерь - в лазарете лишь арендованный у "Сосьедада" Мартин Меркеланс. А вот у "Барсы" дела с этим намного хуже - все еще лечатся Дембеле, Брейтуэйт, Араухо и Педри, плюс в ЭК получил повреждение Френки де Йонг - он тоже вне игры.

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Нтека

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Эрик Гарсия, Альба - Гави, Бускетс, Роберто - Коутиньо, Депай, Фати

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"Райо Вальекано" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Барселона": прогноз от UA-Football

"Райо" очень хорош и результативен в нападении, а вот про защиту "Барсы" много комплиментов не скажешь. Тем более, травмирован Араухо.

В свете этого выберем рискованную, но интересную ставку - индивидуальный тотал "Райо Вальекано" > 1,5 - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 2,8-3,0.