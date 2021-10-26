  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021

Испания
(1 голосов)

Когда фаворит - совсем не фаворит

Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 11-й тур
27 октября. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 20:00 "Барселона"
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
Трансляция: MEGOGO

Новичок элиты подходит к матчу 11-го тура против "Барселоны", находясь на две строчки выше в таблице. Какие еще нужны аргументы, чтобы признать - каталонцы в беде?

"Барса" лишь формально является фаворитом встречи против "Райо". По факту, команда Андони Ираолы удивляла едва ли не в каждом матче этого сезона. "Кулес" же фрагментами напоминали себя прежних только в пределах "Камп Ноу". У нас есть все поводы ждать сенсацию.

"Райо Вальекано"

"Райо" после десяти туров не просто идет 7-м с 16 очками; он еще и занимает второе место после "Реала" в рейтинге самых забивных команд Ла Лиги - подопечные Андони Ираолы наколотили уже 17 мячей.

Персону Радамеля Фалькао вы, конечно, знаете, но погоду делает не он, а нераскрученные кадры - Альваро Гарсия, Рэнди Нтека, Оскар Трехо. Эль Тигре на опыте им помогает. Иногда не получается, как в минувшем туре против "Бетиса", где мадридцы нарвались на бенефис левого бека Алекса Морено.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

"Барсе" нужно такое же мощное выступление от кого-то из своих звезд, чтобы сломить "Райо". Команда Ираолы обучена и обороне, и контратакам; она здорово двигается и имеет несколько вариантов вывода мяча в зону атаки; ее нападение вариативно и достаточно мобильно, чтобы беспокоить даже сильные обороны, вроде "Атлетика" из Бильбао. И, да - у "Райо" серия из 4 кряду домашних побед.

"Барселона"

Если "Райо" дома почти не проигрывает, то "Барса" на выездах просто кошмарна. В этом сезоне она набрала на чужих полях два очка, забив один гол в трех матчах. "Кадис" - и то не пробили. Плюс еще были 0:3 в Лиссабоне от "Бенфики" в рамках ЛЧ.

Настроение у сине-гранатовых тоже на дне после проигранного в воскресенье Эль Класико. "Реал" был лучше со старта, открыл счет и больше не рискуя довел игру до победы. Впервые за 56 лет "Барса" проиграла 4 ЭК подряд. После игры фанаты едва не разбили авто Рональда Кумана, которого винят во всех бедах.

В таких вот условиях "Барсе" надо как-то собраться на "Райо". Думаете, получится? Если да, то у каталонцев точно есть характер, а у Кумана - влияние на раздевалку. Впрочем, большинство обозревателей в Испании верят в обратное.

"Райо Вальекано" - "Барселона": статистика личных встреч

Здесь мадридцам гордиться нечем - все 14 (!) последних матчей против "Барселоны" они проиграли. Последний был в Кубке короля в прошлом январе - за "Кулес" тогда забили Френки де Йонг и Лео Месси (2:1).

"Райо Вальекано" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Райо Вальекано"

Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

"Райо" подходит к игре почти без потерь - в лазарете лишь арендованный у "Сосьедада" Мартин Меркеланс. А вот у "Барсы" дела с этим намного хуже - все еще лечатся Дембеле, Брейтуэйт, Араухо и Педри, плюс в ЭК получил повреждение Френки де Йонг - он тоже вне игры.

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Нтека

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Эрик Гарсия, Альба - Гави, Бускетс, Роберто - Коутиньо, Депай, Фати

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Райо Вальекано" - "Барселона": ставки и коэффициенты

1xbet
4,44
4,0
1,85
Сделать ставку
Favbet
4,35
3,85
1,83
Сделать ставку
VBET
4,40
3,71
1,86
Сделать ставку

"Райо Вальекано" - "Барселона": прогноз от UA-Football

"Райо" очень хорош и результативен в нападении, а вот про защиту "Барсы" много комплиментов не скажешь. Тем более, травмирован Араухо.

В свете этого выберем рискованную, но интересную ставку - индивидуальный тотал "Райо Вальекано" > 1,5 - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 2,8-3,0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Прогнозы Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...