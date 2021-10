Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021

"Реал" на выходных победил в Эль Класико на "Камп Ноу", но правда в том, что матч с "Осасуной" может стать для команды Карло Анчелотти даже большим испытанием. "Барса" терпит бедствие, а вот баски на крейсерском ходу.

В этом сезоне команда Ягобы Аррасате выиграла все 4 гостевых поединка и заслуженно идет в зоне еврокубков, набрав лишь на два очка меньше самого "Реала". Все указывает, что в среду на "Бернабеу" будет жарко.

Команда Карло Анчелотти наверняка довольна собой - после провальной недели в конце сентября она собралась и выдала два сильных матча, одолев "Шахтер" (5:0) и "Барсу (2:1). Вопросов нет, "Реал" оба раза победил по игре. Но насколько сильной была оппозиция?

Кажется, "Осасуна" готова создать "Сливочным" больше проблем. Ее глубокая оборона может и потушить скорость Винисиуса, а без него "Реалу" с трудом даются моменты. Еще одним вызовом для Мадрида будет мидвик как такой - команда у Анчелотти возрастная; посмотрим, как Модрич, Кроос, Бензема и компания справятся с нагрузкой. В сентябре они сдулись.

9 - @vinijr ???????? has attempted 9 dribbles against Barça (4 completed) - no @realmadriden player has attempted more in a #ElClásico match at Camp Nou in @LaLigaEN since at least 2005/06 (also 9 Kaká ????????in 2009, Marcelo ???????? in 2015 and Cristiano Ronaldo ???????? in 2016). Show. pic.twitter.com/3knmWw0Apx