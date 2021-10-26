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Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021

Испания
(1 голосов)

Легко Мадриду не будет

Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 11-й тур
27 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:30 "Осасуна"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO

"Реал" на выходных победил в Эль Класико на "Камп Ноу", но правда в том, что матч с "Осасуной" может стать для команды Карло Анчелотти даже большим испытанием. "Барса" терпит бедствие, а вот баски на крейсерском ходу.

В этом сезоне команда Ягобы Аррасате выиграла все 4 гостевых поединка и заслуженно идет в зоне еврокубков, набрав лишь на два очка меньше самого "Реала". Все указывает, что в среду на "Бернабеу" будет жарко.

"Реал"

Команда Карло Анчелотти наверняка довольна собой - после провальной недели в конце сентября она собралась и выдала два сильных матча, одолев "Шахтер" (5:0) и "Барсу (2:1). Вопросов нет, "Реал" оба раза победил по игре. Но насколько сильной была оппозиция?

Кажется, "Осасуна" готова создать "Сливочным" больше проблем. Ее глубокая оборона может и потушить скорость Винисиуса, а без него "Реалу" с трудом даются моменты. Еще одним вызовом для Мадрида будет мидвик как такой - команда у Анчелотти возрастная; посмотрим, как Модрич, Кроос, Бензема и компания справятся с нагрузкой. В сентябре они сдулись.

Впрочем, все вышесказанное не отменяет того, что "Реал" - фаворит. Класс есть класс, а у столичных его по-прежнему много. Вдобавок им реально помогают родные стены - беспроигрышная домашняя серия "Реала" в Ла Лиге достигла 13 матчей; на этом отрезке они 10 раз забивали 2 и больше голов за 90 минут. Любая ошибка "Осасуны" ей дорого обойдется.

"Осасуна"

Баски выиграли три кряду матча в октябре, после чего неожиданно оступились дома с "Гранадой" (1:1), пропустив после грубого ляпа вратаря на 90-й минуте. Неприятно, да, но старт сезона у команды Аррасате все равно великолепен - всего 2 поражения в 10 турах.

При этом "Осасуна" выиграла все 4 матча на выезде, среди прочих одолев победителя ЛЕ "Вильярреал" (2:1), с которым "Сливочные", например, не справились (0:0). Конечно, Анчелотти знает об этом - недооценка исключена.

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Козыри "Осасуны" в ее глубокой защите, крепком коллективе, сильной игре на втором этаже. Чими Авила даже после травмы достаточно быстр, а Кике Гарсия хорошо чувствует момент. Эта команда умеет терпеть и ждать, что уже доказала на "Эль Мадригале". На "Бернабеу" баски постараются провернуть тот же фокус.

"Реал" - "Осасуна": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" победил басков дома (2:0), а на выезде расписал сухую ничью.

Если копнуть глубже, то за "Сливочными" остались 7 из последних 8 очных матчей команд. "Осасуна" не побеждает в Мадриде с далекого 2004-го.

"Реал" - "Осасуна": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021 - изображение 1

Последние матчи "Осасуны"

Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Реал - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Осасуны" травмирован лишь неосновной центрбек Хонас Рамальо; плюс латераль Коте отбывает дисквалификацию. Вероятно, его заменит Ману Санчес.

У "Реала" потерь больше - в лазарете остаются Бэйл, Иско, Себальос и Йович, к которым после Класико добавился Феде Вальверде. Впрочем, у Анчелотти есть ресурс, чтобы выпутаться.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Кроос, Каземиро, Модрич - Азар, Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Крус, Ману Санчес - Монкайола, Торро, Брашанац - Кике, Рубен Гарсия

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"Реал" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Осасуна": прогноз от UA-Football

Карим Бензема промолчал на "Камп Ноу", а в этом сезоне для него это большая редкость. Предположим, что в игре с "Осасуной" он вновь результативно напомнит о себе - ставку на его гол букмекеры предлагают с коэффициентами 1,7-1,8.

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
26.10.2021 в 22:15
Перемога Осасуни 2:1
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