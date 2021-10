Леванте - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2021

Действующий чемпион Испании в гостях сыграет против одной из двух команд текущего первенства, которые вообще не побеждали в стартовых 10 турах. Понятное дело, кто здесь фаворит.

Впрочем, с "Леванте" порой случаются немыслимые озарения, вроде 3:3 с "Реалом" в начале сезона. Чтобы взять свое, "Атлетико" важно не терять концентрацию, что последнее время команде Диего Симеоне не удавалось.

"Лягушки" набрали 5 очков в 10 турах Примеры, но при этом ни разу не побеждали. На данный момент команда занимает 19-е место в чемпионате, опережая еще более безнадежный "Хетафе".

В прошлом туре подопечные Хавьера Перейры рискнули сыграть в открытый футбол на "Рамон Санчес Писхуане", что обернулось для них эффектным поражением 3:5. Капитан Хосе Моралес как мог тащил команду, но отвратительная оборона все испортила. В принципе, так оно случалось в большинстве матчей "Лягушек" в этом сезоне - их 18 пропущенных голов в 10 турах это антирекорд лиги.

Против "Атлетико" "Леванте" попытается сыграть на контратаках, как и положено аутсайдеру, но главный вопрос опять будет к его защите - способна ли она удержать Луиса Суареса? Без этого интриги не будет.

Чемпион Испании идет лишь 4-м в таблице, испытывая непривычные для себя проблемы с балансом и обороной. В 9 матчах "Матрасники" пропустили 8 голов; добавьте сюда 3 от "Ливерпуля" в ЛЧ - когда такое было?

Воскресный матч против "Реал Сосьедада" в очередной раз вскрыл проблемы Симеоне в обороне - его команда позволяла сопернику раз за разом выходить из-под прессинга и создавать ситуации 2 в 2 или даже 3 в 2. В итоге лишь геройства Луиса Суареса позволили "Атлетико" уйти от поражения - 2:2.

