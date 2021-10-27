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Леванте - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2021
Аутсайдер против чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Примера. 11-й тур
28 октября. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" 22:30 "Атлетико"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Действующий чемпион Испании в гостях сыграет против одной из двух команд текущего первенства, которые вообще не побеждали в стартовых 10 турах. Понятное дело, кто здесь фаворит.
Впрочем, с "Леванте" порой случаются немыслимые озарения, вроде 3:3 с "Реалом" в начале сезона. Чтобы взять свое, "Атлетико" важно не терять концентрацию, что последнее время команде Диего Симеоне не удавалось.
"Леванте"
"Лягушки" набрали 5 очков в 10 турах Примеры, но при этом ни разу не побеждали. На данный момент команда занимает 19-е место в чемпионате, опережая еще более безнадежный "Хетафе".
В прошлом туре подопечные Хавьера Перейры рискнули сыграть в открытый футбол на "Рамон Санчес Писхуане", что обернулось для них эффектным поражением 3:5. Капитан Хосе Моралес как мог тащил команду, но отвратительная оборона все испортила. В принципе, так оно случалось в большинстве матчей "Лягушек" в этом сезоне - их 18 пропущенных голов в 10 турах это антирекорд лиги.
Против "Атлетико" "Леванте" попытается сыграть на контратаках, как и положено аутсайдеру, но главный вопрос опять будет к его защите - способна ли она удержать Луиса Суареса? Без этого интриги не будет.
"Атлетико"
Чемпион Испании идет лишь 4-м в таблице, испытывая непривычные для себя проблемы с балансом и обороной. В 9 матчах "Матрасники" пропустили 8 голов; добавьте сюда 3 от "Ливерпуля" в ЛЧ - когда такое было?
Воскресный матч против "Реал Сосьедада" в очередной раз вскрыл проблемы Симеоне в обороне - его команда позволяла сопернику раз за разом выходить из-под прессинга и создавать ситуации 2 в 2 или даже 3 в 2. В итоге лишь геройства Луиса Суареса позволили "Атлетико" уйти от поражения - 2:2.
Why didn’t Griezmann just do this? pic.twitter.com/88y0jCDYNz— jacob ???????????????????????????? (@LFCJacobP) October 22, 2021
Добавьте сюда проблемы с нападением - у "Матрасников" худшая атака в ТОП-7 Примеры (13 голов) - и что получим? Конечно, мадридцы все еще фаворит в матчах против соперников калибра "Леванте", но случись осечка - никто не удивится. Команда Симеоне слишком далека от своих прошлогодних стандартов.
"Леванте" - "Атлетико": статистика личных встреч
"Леванте" сенсационно выиграл последний очный матч команд на "Ванда Метрополитано" в феврале этого года (2:0), а на своем поле расписал ничью (1:1). Это нехороший звоночек для Мадрида.
С другой стороны, если копнуть в историю, то "Атлетико" в целом уверенно разбирался с "Лягушками" - 5 побед в 8 последних встречах.
"Леванте" - "Атлетико": последние матчи команд
Последние матчи "Леванте"
Последние матчи "Атлетико"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Леванте" точно вне игры из-за травм центрбек Шкодран Мустафи и полузащитник Хосе Кампанья; также под большим вопросом участие в игре Серхио Постиго и Рохера Марти.
У "Атлетико" отмечаем травмы Тома Лемара, Маркоса Льоренте и Стевана Савича - все трое твердые игроки основы. Также немного шансов поучаствовать в игре у волнореза Жоффрея Кондогбья.
"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Везу, Робер, Клерк - де Фрутос, Мальса, Мелеро, Барди, Моралес - Сольдадо
"Атлетико": Облак - Фелипе, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Коке, Эррера, Карраско - Гризманн, Феликс - Суарес
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"Леванте" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Леванте" - "Атлетико": прогноз от UA-Football
Ну если не побеждать нынешний "Леванте", то кого вообще побеждать? "Атлетико" пора взять себя в руки и напомнить о своем статусе. Поставим на его победу - букмекеры оценивают ее с коэффициентами 1,7-1,8.
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