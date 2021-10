Эльче - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2021

Самый богатый клуб Примеры едет в гости к одному из самых бедных. Впрочем, не спешите переключать канал - интрига здесь вполне имеет место.

"Эльче" - классическая домашняя команда, сохраняющая место в элите лишь благодаря результатам на "Мануэль Мартинес Валеро". "Реал" вроде бы уверенно играет в гостях, но на сей раз он выступит без своего лучшего бомбардира и ассистента Карима Бензема, и это обязательно скажется на качестве его атак.

Команда Франа Эскрибы выиграла всего лишь один из семи последних матчей в чемпионате. Посреди недели "Эльче" в гостях проиграл "Алавесу", создав меньше шансов и пропустив после подачи с углового - 0:1.

Но это лишь одна сторона медали. С другой же "Эльче" в этом сезоне вообще не проигрывал дома - четыре ничьи и одна победа. Среди прочих зелено-полосатые останавливали "Атлетик" (0:0) и "Севилью" (1:1). Ключ к их домашним успехам на поверхности - надежная защита. Лишь в одном из пяти домашних матчей "Эльче" пропустил больше одного гола.

Лидеры команды Эскрибы - форвард Лукас Бойе, умеющий забивать в полном отрыве от партнеров; левый универсал Мохика с приличной скоростью и передачей; ну и вратарь Кико Касилья, которого в "Реале" хорошо знают. Безусловно, этого мало на фоне мадридских звезд, но, опять же, стадион "Эльче" - особое место, и здесь регулярно случаются апсеты фаворитов.

"Реал" идет в группе лидеров, но его качество игры вряд ли устраивает и тренера Карло Анчелотти, и фанатов команды. В последних четырех турах Примеры у Мадрида всего одна победа - над совершенно разваленной "Барселоной" (2:1).

На неделе против "Осасуны", выставившей на "Реал" типичный "автобус", мадридцы выглядели невнятно и почти не создали опасных моментов. Итоговые 0:0 - это еще хороший результат для "Реала": попади Монкайола не в штангу, а в створ из центра штрафной, "Сливочные" покинули бы поле с баранкой.

@Benzema has been named the @LaLigaEN player of the month for September!#RealMadrid | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/1cc3l1Oc2T