Эльче - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2021

Примера. 12-й тур

30 октября. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" 15:00 "Реал"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Самый богатый клуб Примеры едет в гости к одному из самых бедных. Впрочем, не спешите переключать канал - интрига здесь вполне имеет место.

"Эльче" - классическая домашняя команда, сохраняющая место в элите лишь благодаря результатам на "Мануэль Мартинес Валеро". "Реал" вроде бы уверенно играет в гостях, но на сей раз он выступит без своего лучшего бомбардира и ассистента Карима Бензема, и это обязательно скажется на качестве его атак.

"Эльче"

Команда Франа Эскрибы выиграла всего лишь один из семи последних матчей в чемпионате. Посреди недели "Эльче" в гостях проиграл "Алавесу", создав меньше шансов и пропустив после подачи с углового - 0:1.

Но это лишь одна сторона медали. С другой же "Эльче" в этом сезоне вообще не проигрывал дома - четыре ничьи и одна победа. Среди прочих зелено-полосатые останавливали "Атлетик" (0:0) и "Севилью" (1:1). Ключ к их домашним успехам на поверхности - надежная защита. Лишь в одном из пяти домашних матчей "Эльче" пропустил больше одного гола.

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Лидеры команды Эскрибы - форвард Лукас Бойе, умеющий забивать в полном отрыве от партнеров; левый универсал Мохика с приличной скоростью и передачей; ну и вратарь Кико Касилья, которого в "Реале" хорошо знают. Безусловно, этого мало на фоне мадридских звезд, но, опять же, стадион "Эльче" - особое место, и здесь регулярно случаются апсеты фаворитов.

"Реал"

"Реал" идет в группе лидеров, но его качество игры вряд ли устраивает и тренера Карло Анчелотти, и фанатов команды. В последних четырех турах Примеры у Мадрида всего одна победа - над совершенно разваленной "Барселоной" (2:1).

На неделе против "Осасуны", выставившей на "Реал" типичный "автобус", мадридцы выглядели невнятно и почти не создали опасных моментов. Итоговые 0:0 - это еще хороший результат для "Реала": попади Монкайола не в штангу, а в створ из центра штрафной, "Сливочные" покинули бы поле с баранкой.

На поле "Эльче" команде Анчелотти надо показать реакцию, но хватит ли свежести? Лука Модрич, например, пропускал предыдущий тур из-за мышечной усталости. Теперь из-за ушиба не сыграет Бензема. Одна надежда на молодежь, но она что-то не спешит тянуть команду к золоту.

"Эльче" - "Реал": статистика личных встреч

Вы не поверите, но "Эльче" последний раз побеждал "Реал" в 1978 году! Правда, в их соперничестве был длительный перерыв - с 1989-го по 2013-й.

Касательно минувшего сезона, то здесь Мадриду есть над чем задуматься: в гостях он расписал ничью 1:1, а дома еле добился победы - 2:1.

"Эльче" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Эльче"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

По состоянию на 29.10.2021

Ориентировочные составы

У "Эльче" вне игры лишь опытный атакующий универсал Пабло Пьятти. В то же время "Реал", как уже говорилось, сыграет без Бензема, а также Иско, Себальоса и Феде Вальверде.

"Эльче": Касилья - Бигас, Верду, Баррахан - Хосан, Гути, Маскарель, Фидель, Мохика - Бенедетто, Бойе

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Азар, Йович, Винисиус

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"Эльче" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Эльче" - "Реал": прогноз от UA-Football

"Эльче" дома здорово играет на удержание, тогда как "Реал" еще не выступал в этом сезоне без Бензема, организующего большинство голов команды. Рискнем предположить, что матч при таких обстоятельствах будет малорезультативным и поставим на ТМ 2,5 - букмекеры предлагают эту ставку с коэффициентами 2,0-2,1.