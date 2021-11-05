Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021

Примера. 13-й тур

6 ноября. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 17:15 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Хави уже договорился о компенсации с "Аль-Саддом" и вот-вот прилетит в Барселону, где его ожидают, как спасителя. Огромное доверие у "Кулес" к легенде, но и ответственность тоже огромная.

Пока же "Барсу" продолжает возглавлять Серхи Бархуан, с которым команда дома не справилась с "Алавесом" (1:1), но одолела в Киеве "Динамо" (1:0). "Сельта" по именам уж точно не слабее украинского гранда; к тому же, выезды у каталонцев в этом сезоне катастрофичны. Если "Барса" не победит, вряд ли хоть кто-то удивится.

"Сельта"

"Кельты" завершили минувший сезон на 8 месте и явно рассчитывали запрыгнуть еще выше в текущем, но их подвела короткая скамейка. Нельзя проводить сезон в Испании с 14-15 квалифицированными исполнителями.

Отсюда и слабые результаты. В этом сезоне "Сельта" обыгрывала лишь откровенно слабые коллективы, как "Хетафе", "Леванте" или "Гранаду". С остальными дела у Аспаса и компании не складывались, хотя, например, с "Сосьедадом" "Кельты" выглядели отлично и заслуживали на ничью.

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Матч минувшего тура против "Райо Вальекано" (0:0) у команды Эдуардо Коудета не получился в плане атаки; вдобавок травму получил лучший бомбардир Санти Мина. Международный перерыв "Сельте" сейчас на руку, а вот матч с "Барсой" - не очень. Кто, кроме Аспаса, будет ее атаковать - не совсем ясно. Одна надежда на трибуны "Балаидоса", которые неоднократно сбивали с толку "Барсу" даже в ее лучшие времена.

"Барселона"

Здесь все замерли в ожидании Хави. Серхи Бархуан не смог зажечь команду после отставки Рональда Кумана. Да, "Барса" победила "Динамо" в ЛЧ, но по игре киевляне вряд ли заслуживали поражения. Скорее, их подвела неуверенность в себе при завершении атак.

Победа в Киеве - пока единственная гостевая для "Барсы" в этом сезоне, а на дворе уже начало ноября. Кто больше виноват - атака или защита - спорить бессмысленно. По факту, "Кулес" и атакуют посредственно, и защищаются с ошибками. Особенно в те дни, когда на поле не может выйти Рональд Араухо - Гарсия и Ленгле те еще "пожарники".

Confirmed. Here Xavi’s farewell with Al-Sadd players and staff as he’s leaving the club to become new Barcelona manager. ???????????? #FCB #Xavi pic.twitter.com/Q4SGBQhID5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021

"Сельта" с ее 4-1-3-2 может создать "Барсе" проблемы, если та позволит вингерам "Кельтов" набирать скорость на флангах и быстро двигать мяч. Еще один вызов "Кулес" - опека Яго Аспаса, который уже неоднократно огорчал всех вратарей "Барсы", против которых играл. Хави будет потом, а пока что каталонцам важно просто не облажаться и взять свое, в любом стиле или даже вообще без него.

"Сельта" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: "Барса" в начале сезона победила в Виго 3:0, играя в меньшинстве целый тайм; "Сельта" ответила волевой победой 2:1 на "Камп Ноу" в матче, где за "Кулес" последний раз забил Лео Месси.

В целом же "Сельта" трижды обыгрывала "Барсу", начиная с 2016 года - раз в гостях и дважды дома.

"Сельта" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Сельты" две очень болезненные потери - центрфорвард Санти Мина и вингер Браис Мендес. Обоих равноценно заменить просто нельзя.

У "Барсы", как обычно, полный лазарет больных - Пике, Педри, Брейтуэйт, Дест и вечные Дембеле с Агуэро. Также под вопросом и Серхи Роберто.

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Мурильо, Галан - Тапиа - Денис Суарес, Бельтран, Нолито - Аспас, Гальярдо

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Коутиньо, Фати, Депай

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"Сельта" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Барселона": прогноз от UA-Football

"Сельта" в последних трех матчах выглядела очень даже ничего, и она готовилась к "Барсе" целую неделю, тогда как каталонцы изрядно помучились в Киеве во вторник. Рискнем поставить, что андердог выстоит и выберем ставку 1Х - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 1,7-1,8.