  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021

Испания
(1 голосов)

Последняя игра каталонцев без Хави

Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 13-й тур
6 ноября. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Хави уже договорился о компенсации с "Аль-Саддом" и вот-вот прилетит в Барселону, где его ожидают, как спасителя. Огромное доверие у "Кулес" к легенде, но и ответственность тоже огромная.

Пока же "Барсу" продолжает возглавлять Серхи Бархуан, с которым команда дома не справилась с "Алавесом" (1:1), но одолела в Киеве "Динамо" (1:0). "Сельта" по именам уж точно не слабее украинского гранда; к тому же, выезды у каталонцев в этом сезоне катастрофичны. Если "Барса" не победит, вряд ли хоть кто-то удивится.

"Сельта"

"Кельты" завершили минувший сезон на 8 месте и явно рассчитывали запрыгнуть еще выше в текущем, но их подвела короткая скамейка. Нельзя проводить сезон в Испании с 14-15 квалифицированными исполнителями.

Отсюда и слабые результаты. В этом сезоне "Сельта" обыгрывала лишь откровенно слабые коллективы, как "Хетафе", "Леванте" или "Гранаду". С остальными дела у Аспаса и компании не складывались, хотя, например, с "Сосьедадом" "Кельты" выглядели отлично и заслуживали на ничью.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Матч минувшего тура против "Райо Вальекано" (0:0) у команды Эдуардо Коудета не получился в плане атаки; вдобавок травму получил лучший бомбардир Санти Мина. Международный перерыв "Сельте" сейчас на руку, а вот матч с "Барсой" - не очень. Кто, кроме Аспаса, будет ее атаковать - не совсем ясно. Одна надежда на трибуны "Балаидоса", которые неоднократно сбивали с толку "Барсу" даже в ее лучшие времена.

"Барселона"

Здесь все замерли в ожидании Хави. Серхи Бархуан не смог зажечь команду после отставки Рональда Кумана. Да, "Барса" победила "Динамо" в ЛЧ, но по игре киевляне вряд ли заслуживали поражения. Скорее, их подвела неуверенность в себе при завершении атак.

Победа в Киеве - пока единственная гостевая для "Барсы" в этом сезоне, а на дворе уже начало ноября. Кто больше виноват - атака или защита - спорить бессмысленно. По факту, "Кулес" и атакуют посредственно, и защищаются с ошибками. Особенно в те дни, когда на поле не может выйти Рональд Араухо - Гарсия и Ленгле те еще "пожарники".

"Сельта" с ее 4-1-3-2 может создать "Барсе" проблемы, если та позволит вингерам "Кельтов" набирать скорость на флангах и быстро двигать мяч. Еще один вызов "Кулес" - опека Яго Аспаса, который уже неоднократно огорчал всех вратарей "Барсы", против которых играл. Хави будет потом, а пока что каталонцам важно просто не облажаться и взять свое, в любом стиле или даже вообще без него.

"Сельта" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: "Барса" в начале сезона победила в Виго 3:0, играя в меньшинстве целый тайм; "Сельта" ответила волевой победой 2:1 на "Камп Ноу" в матче, где за "Кулес" последний раз забил Лео Месси.

В целом же "Сельта" трижды обыгрывала "Барсу", начиная с 2016 года - раз в гостях и дважды дома.

"Сельта" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Сельты"

Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Сельты" две очень болезненные потери - центрфорвард Санти Мина и вингер Браис Мендес. Обоих равноценно заменить просто нельзя.

У "Барсы", как обычно, полный лазарет больных - Пике, Педри, Брейтуэйт, Дест и вечные Дембеле с Агуэро. Также под вопросом и Серхи Роберто.

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Мурильо, Галан - Тапиа - Денис Суарес, Бельтран, Нолито - Аспас, Гальярдо

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Коутиньо, Фати, Депай

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Сельта" - "Барселона": ставки и коэффициенты

1xbet
3,50
3,64
2,19
Сделать ставку
Favbet
3,45
3.55
2,14
Сделать ставку
VBET
3,41
3,69
2,16
Сделать ставку

"Сельта" - "Барселона": прогноз от UA-Football

"Сельта" в последних трех матчах выглядела очень даже ничего, и она готовилась к "Барсе" целую неделю, тогда как каталонцы изрядно помучились в Киеве во вторник. Рискнем поставить, что андердог выстоит и выберем ставку 1Х - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 1,7-1,8.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Сельта (Виго) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
05.11.2021 в 23:12
Последняя игра каталонцев без Хави состоялась более шести лет назад. Журналист, видимо, в тот момент боролся за оценки в девятом классе.
Ответить
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
05.11.2021 в 23:07
Ожидание Хави больше "зажгло" хейтеров. И озабоченную редакцию.
Ответить
+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
05.11.2021 в 23:19
В редакции просто будет вазелиновая вечеринка. Рома Игорька, потом наоборот.
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
05.11.2021 в 23:24
Вот така ху.ня, малята.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...