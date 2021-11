Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021

Хави уже договорился о компенсации с "Аль-Саддом" и вот-вот прилетит в Барселону, где его ожидают, как спасителя. Огромное доверие у "Кулес" к легенде, но и ответственность тоже огромная.

Пока же "Барсу" продолжает возглавлять Серхи Бархуан, с которым команда дома не справилась с "Алавесом" (1:1), но одолела в Киеве "Динамо" (1:0). "Сельта" по именам уж точно не слабее украинского гранда; к тому же, выезды у каталонцев в этом сезоне катастрофичны. Если "Барса" не победит, вряд ли хоть кто-то удивится.

"Кельты" завершили минувший сезон на 8 месте и явно рассчитывали запрыгнуть еще выше в текущем, но их подвела короткая скамейка. Нельзя проводить сезон в Испании с 14-15 квалифицированными исполнителями.

Отсюда и слабые результаты. В этом сезоне "Сельта" обыгрывала лишь откровенно слабые коллективы, как "Хетафе", "Леванте" или "Гранаду". С остальными дела у Аспаса и компании не складывались, хотя, например, с "Сосьедадом" "Кельты" выглядели отлично и заслуживали на ничью.

Матч минувшего тура против "Райо Вальекано" (0:0) у команды Эдуардо Коудета не получился в плане атаки; вдобавок травму получил лучший бомбардир Санти Мина. Международный перерыв "Сельте" сейчас на руку, а вот матч с "Барсой" - не очень. Кто, кроме Аспаса, будет ее атаковать - не совсем ясно. Одна надежда на трибуны "Балаидоса", которые неоднократно сбивали с толку "Барсу" даже в ее лучшие времена.

Здесь все замерли в ожидании Хави. Серхи Бархуан не смог зажечь команду после отставки Рональда Кумана. Да, "Барса" победила "Динамо" в ЛЧ, но по игре киевляне вряд ли заслуживали поражения. Скорее, их подвела неуверенность в себе при завершении атак.

Победа в Киеве - пока единственная гостевая для "Барсы" в этом сезоне, а на дворе уже начало ноября. Кто больше виноват - атака или защита - спорить бессмысленно. По факту, "Кулес" и атакуют посредственно, и защищаются с ошибками. Особенно в те дни, когда на поле не может выйти Рональд Араухо - Гарсия и Ленгле те еще "пожарники".

