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Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021

Испания
(1 голосов)

Малое мадридское дерби

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 13-й тур
6 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:00 "Райо Вальекано"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Мадридское дерби пройдет в правильное время: обе команды на ходу и показывают неплохие результаты. Ясно, что "Реал" в таблице повыше, но и "Райо", учитывая его возможности, забрался очень высоко.

Также встреча станет очной дуэлью двух возрастных, но чертовски эффективных форвардов - Бензема с одной стороны и Фалькао с другой. Не стоит недооценивать Радамеля: в этом сезоне он уже укладывал на лопатки саму "Барселону".

"Реал"

"Сливочные" собрались после череды невнятных матчей в конце прошлого месяца и выдали серию из пяти поединков без поражений. За ничью с Мадридом на этом отрезке зацепилась лишь "Осасуна", выставившая трехэтажный автобус на "Бернабеу" - 0:0. Попытки, например, "Шахтера" сыграть интереснее, закончились поражениями.

"Реал", как и летом, тащат Бензема и Винисиус. Неделю назад с "Эльче" бразилец оформил дубль в отсутствие француза; в среду с "Шахтером" двумя голами отметился уже Карим. При этом пара форвардов еще и классно взаимодействует между собой, разыгрывает стенки, выводит друг друга на удары.

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Кажется, этому "Реалу" даже сподручнее играть против мяча, атакуя пространство, а не три ряда защитников. В этом плане смелый "Райо" может стать для "Сливочных" удобным соперником, но лишь до тех пор, пока "Королевский клуб" будет успевать за контратаками оппонентов. "Райо" их проводит еще быстрее и чаще "Шахтера" и, как уже говорилось, у него есть Фалькао.

"Райо Вальекано"

Если "Реал" в среду отдавал силы в ЛЧ, то "Райо" готовился к матчу в недельном цикле, что само по себе дает некоторое преимущество. Для команды Андони Ираолы оно важно, ведь бегает она зачастую очень много - это издержки стиля.

"Райо" любит контратаковать, но не прочь и подержать мяч, поискать вариант после какого-то навеса с фланга или рывка в штрафную из глубины. В общем, команда хоть и не имеет звезд, кроме 35-летнего Фалькао, но обучена действовать по-всякому, в зависимости от соперника и характера игры.

Неделю назад "Райо" не пробил оборону "Сельты", которая почти ничего не создала в нападении, лишь оборонялась большим числом. А вот до этого подопечные Ираолы победили на "Вальекасе" "Барселону", тем самым уволив Рональда Кумана. Играл "Райо" в том матче осторожно, часто применял сдваивания для отбора и перекрывал весь кислород на своей половине, а вот на чужую выходил точечно. Думается, против "Реала" будет нечто похожее.

"Реал" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в сезоне-2018/19, и тогда они обменялись минимальными домашними победами со счетом 1:0.

Победа "Райо" над "Реалом", добытая в апреле 2019-го, стала для клуба первой в дерби со "Сливочными" с 1997 года.

"Реал" - "Райо Вальекано": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021 - изображение 1

Последние матчи "Райо Вальекано"

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.11.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Реала" на манеже в лазарете все те же - Бэйл, Себальос, Вальверде; также под вопросом остается Родриго, получивший повреждение в игре с "Шахтером".

У "Райо Вальекано" ситуация еще лучше - вне игры лишь хавбек Мартин Меркеланц, плюс микротравма у защитника Эстебана Савельича, по нему решение тренеры примут в последний момент.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Сисс, Комесанья - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Фалькао

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"Реал" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Football

Пожалуй, самая слабая линия в "Райо" - это его центр обороны. Рискнем предположить, что Карим Бензема в нынешней форме его пробьет и поставим на его гол. Букмекеры оценивают это событие с коэффициентами 1,7-1,8.

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В статье: Реал (Мадрид) Прогнозы Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
06.11.2021 в 01:45
2-1 или 3-1…
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metall5291 (Kharkiv)
06.11.2021 в 01:36
Пора выпускать Камавингу в основе. Ну и конечно, любой результат кроме победы Реала, болельщики не поймут.
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