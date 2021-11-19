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Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021

Испания
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Чемпиону пора возвращаться к победам

Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 14-й тур
20 ноября. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 19:30 "Осасуна"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO, Volia.tv

"Атлетико" выиграл ровно половину матчей чемпионата, но идет на 4-м месте. "Осасуна" не знает побед 4 тура кряду, но занимает место в зоне еврокубков. Таковы реалии Примеры - в этом сезоне никто не выступает идеально.

Перед перерывом на сборные было ощущение, что и "Матрасники", и баски подустали, и передышка должна пойти им на пользу. Очный матч проверит эту гипотезу. Ладно, "Осасуна", но "Атлетико" некуда отступать - он ведь чемпион!

"Атлетико"

У чемпиона Испании всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах. Добыть ее удалось в матче против "Бетиса", который в Мадриде начисто развалился - 3:0. С сопротивлявшимися соперниками дела у "Матрасников" шли плохо.

Взять хотя бы последний тур против "Валенсии". Чемпион играл слабо, но побеждал вплоть до 90-й минуты, когда пропустил дважды кряду от Уго Дуро - 3:3. Перед камбэком "Лос Чес" Диего Симеоне снял нескольких форвардов и выпустил защитников. На пресс-конференции Чоло не оправдывался и признал, что сам виноват.

Пауза на матчи сборных дала ему возможность подумать над ошибками. Их очень много. "Атлетико" провалил игры с "Ливерпулем" в ЛЧ, пропустил 13 раз в 12 турах Примеры; его атака навевает сон, а оборона - слезу. Матч с "Осасуной" должен продемонстрировать рефлексию. Если Симеоне не соберет команду даже сейчас - пора бить набат.

"Осасуна"

Баски превосходно начали сезон, набрав 17 очков в 9 турах, но затем резко притормозили. Это было ожидаемо. С их кадровым ресурсам нельзя постоянно бить такие команды, как "Вильярреал" (2:1).

Вот уже 4 тура кряду "Осасуна" не побеждает. И если ничья с "Гранадой" (1:1) во многом случайна, а с "Реалом" (0:0) - почетна, то матчи с "Севильей" (0:2) и "Реал Сосьедадом" (0:2) команде Ягобы Аррасате не удались. Бензин кончился, нужен был отдых.

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"Осасуна" в сущности похожа на "Атлетико". Она исповедует тот же жесткий, оборонительный стиль; любит контратаки и навесы. В матче с "Реалом" "Осасуна" выставила трехэтажный автобус и провела одну хорошую контратаку. На "Ванда Метрополитано" ей под силу провести больше интересных акций, если, конечно, "Атлетико" не возьмется за голову.

"Атлетико" - "Осасуна": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Матрасники" выиграли оба матча у "Осасуны" - 3:1 в гостях и 2:1 дома. Именно волевая победа над басками с голом Суареса на 88-й минуте принесла парням Эль Чоло титул.

Если копнуть глубже, то "Осасуна" - один из удобных соперников для "Атлетико". "Матрасники" еще не проигрывали ей на "Ванда Метрополитано" - их последнее домашнее поражение датировано апрелем 2009-го, когда встречу принимал "Висенте Кальдерон" (2:4).

"Атлетико" - "Осасуна": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

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Последние матчи "Осасуны"

Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

По состоянию на 19.11

Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

За время международного перерыва лазареты обеих команд опустели - у "Атлетико" вне игры лишь Киран Трипьер и Жоау Феликс, тогда как за "Осасуну" не сможет сыграть защитник Аридане.

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Льоренте, Коке, де Пауль, Карраско - Гризманн, Корреа - Суарес

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола, Брашанац, Торро - Авила, Кике, Рубен Гарсия

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"Атлетико" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

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"Атлетико" - "Осасуна": прогноз от UA-Football

Это удивительно, но ставка ТБ 2,5 заходила во всех четырех последних матчах "Матрасников" в Ла Лиге. Вот что значит разладившаяся оборона!

Рискнем и сегодня поставить на три и более гола - букмекеры оценивают это событие с вероятностью 2,1-2,2.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона) Прогнозы
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