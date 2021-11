Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021

"Атлетико" выиграл ровно половину матчей чемпионата, но идет на 4-м месте. "Осасуна" не знает побед 4 тура кряду, но занимает место в зоне еврокубков. Таковы реалии Примеры - в этом сезоне никто не выступает идеально.

Перед перерывом на сборные было ощущение, что и "Матрасники", и баски подустали, и передышка должна пойти им на пользу. Очный матч проверит эту гипотезу. Ладно, "Осасуна", но "Атлетико" некуда отступать - он ведь чемпион!

У чемпиона Испании всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах. Добыть ее удалось в матче против "Бетиса", который в Мадриде начисто развалился - 3:0. С сопротивлявшимися соперниками дела у "Матрасников" шли плохо.

Взять хотя бы последний тур против "Валенсии". Чемпион играл слабо, но побеждал вплоть до 90-й минуты, когда пропустил дважды кряду от Уго Дуро - 3:3. Перед камбэком "Лос Чес" Диего Симеоне снял нескольких форвардов и выпустил защитников. На пресс-конференции Чоло не оправдывался и признал, что сам виноват.

????| Diego Simeone on Griezmann: “We need him to play the same as in the match against Betis and Valencia. That’s the football player we went to look for, the one people want and the team needs.” pic.twitter.com/Acn97aPg2A