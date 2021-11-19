Атлетико - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021

Примера. 14-й тур

20 ноября. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 19:30 "Осасуна"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia.tv

"Атлетико" выиграл ровно половину матчей чемпионата, но идет на 4-м месте. "Осасуна" не знает побед 4 тура кряду, но занимает место в зоне еврокубков. Таковы реалии Примеры - в этом сезоне никто не выступает идеально.

Перед перерывом на сборные было ощущение, что и "Матрасники", и баски подустали, и передышка должна пойти им на пользу. Очный матч проверит эту гипотезу. Ладно, "Осасуна", но "Атлетико" некуда отступать - он ведь чемпион!

"Атлетико"

У чемпиона Испании всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах. Добыть ее удалось в матче против "Бетиса", который в Мадриде начисто развалился - 3:0. С сопротивлявшимися соперниками дела у "Матрасников" шли плохо.

Взять хотя бы последний тур против "Валенсии". Чемпион играл слабо, но побеждал вплоть до 90-й минуты, когда пропустил дважды кряду от Уго Дуро - 3:3. Перед камбэком "Лос Чес" Диего Симеоне снял нескольких форвардов и выпустил защитников. На пресс-конференции Чоло не оправдывался и признал, что сам виноват.

????| Diego Simeone on Griezmann: “We need him to play the same as in the match against Betis and Valencia. That’s the football player we went to look for, the one people want and the team needs.” pic.twitter.com/Acn97aPg2A — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 19, 2021

Пауза на матчи сборных дала ему возможность подумать над ошибками. Их очень много. "Атлетико" провалил игры с "Ливерпулем" в ЛЧ, пропустил 13 раз в 12 турах Примеры; его атака навевает сон, а оборона - слезу. Матч с "Осасуной" должен продемонстрировать рефлексию. Если Симеоне не соберет команду даже сейчас - пора бить набат.

"Осасуна"

Баски превосходно начали сезон, набрав 17 очков в 9 турах, но затем резко притормозили. Это было ожидаемо. С их кадровым ресурсам нельзя постоянно бить такие команды, как "Вильярреал" (2:1).

Вот уже 4 тура кряду "Осасуна" не побеждает. И если ничья с "Гранадой" (1:1) во многом случайна, а с "Реалом" (0:0) - почетна, то матчи с "Севильей" (0:2) и "Реал Сосьедадом" (0:2) команде Ягобы Аррасате не удались. Бензин кончился, нужен был отдых.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Осасуна" в сущности похожа на "Атлетико". Она исповедует тот же жесткий, оборонительный стиль; любит контратаки и навесы. В матче с "Реалом" "Осасуна" выставила трехэтажный автобус и провела одну хорошую контратаку. На "Ванда Метрополитано" ей под силу провести больше интересных акций, если, конечно, "Атлетико" не возьмется за голову.

"Атлетико" - "Осасуна": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Матрасники" выиграли оба матча у "Осасуны" - 3:1 в гостях и 2:1 дома. Именно волевая победа над басками с голом Суареса на 88-й минуте принесла парням Эль Чоло титул.

Если копнуть глубже, то "Осасуна" - один из удобных соперников для "Атлетико". "Матрасники" еще не проигрывали ей на "Ванда Метрополитано" - их последнее домашнее поражение датировано апрелем 2009-го, когда встречу принимал "Висенте Кальдерон" (2:4).

"Атлетико" - "Осасуна": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

По состоянию на 19.11

Ориентировочные составы

За время международного перерыва лазареты обеих команд опустели - у "Атлетико" вне игры лишь Киран Трипьер и Жоау Феликс, тогда как за "Осасуну" не сможет сыграть защитник Аридане.

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Льоренте, Коке, де Пауль, Карраско - Гризманн, Корреа - Суарес

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола, Брашанац, Торро - Авила, Кике, Рубен Гарсия

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

"Атлетико" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Осасуна": прогноз от UA-Football

Это удивительно, но ставка ТБ 2,5 заходила во всех четырех последних матчах "Матрасников" в Ла Лиге. Вот что значит разладившаяся оборона!

Рискнем и сегодня поставить на три и более гола - букмекеры оценивают это событие с вероятностью 2,1-2,2.