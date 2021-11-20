Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021

Примера. 14-й тур

20 ноября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Эспаньол"

Арбитр: Карлос дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Итак, Хави Эрнандес дебютирует у руля "Барселоны". Легенда каталонцев вернулась, чтобы вытащить клуб из глубокой ямы. Если у него получится, об этом напишут книги и снимут сериалы.

Если же нет… Об этом пока лучше не думать. Тем более, дебют у Хави абсолютно кинематографичный - дерби против непримиримого врага. Не такого мощного, как "Реал", но все же достаточно зубастого, чтобы добавить сюжету интриги.

"Барселона"

Перед международным перерывом "Барса" выглядела жалко. Единственный соперник, который ей дважды проиграл на том отрезке, это киевское "Динамо". Команды более высокого уровня, как "Алавес" или "Райо Вальекано", очки у каталонцев забирали исправно.

Причин тому много. У "Барсы" сбои в нападении в дни, когда отсутствует Фати; защита привозит голы в любых сочетаниях; в центре поля нет баланса без травмированного Педри. Но хуже всего - психология. Только ментально убитая команда может сыграть 3:3 против "Сельты", которую до перерыва разбирала на запчасти, побеждая 3:0.

Xavi knows what it's like to score in #BarçaEspanyol matches!



Decade and a half of derbies — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 18, 2021

Первоочередная задача Хави - вдохнуть в команду победный дух, выветрившийся за последние годы. Против "Эспаньола" от "Барсы" хочется увидеть, прежде всего, характер и целеустремленность. Ну и еще результат. "Кулес" уже 4 тура не могут победить в Примере. Это многовато даже для команды из зоны ЛЕ.

"Эспаньол"

"Попугаи" летом вернулись в элиту и, наверное, могут гордиться стартом сезона. После небольшой адаптации они набрали 14 очков в 8 турах, убежав очень далеко от зоны вылета. Попутно лидер "Эспаньола" Рауль де Томас дебютировал в сборной Испании в двух ноябрьских матчах вышел в основе.

Если "Барса" даже в печальной форме пытается играть в контроль, то "Эспаньол" - команда контратак, стандартов и де Томаса, который конвертирует кроссы в голы. Козыри, вроде, нехитрые, но с их помощью в этом сезоне "Попугаи" уже побеждали "Реал" (2:1), а он сейчас помощнее "Кулес".

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Приход Хави, помешанного на контроле мяча, вряд ли изменит планы "Эспаньола" на игру. Гости и не собирались атаковать позиционно на "Камп Ноу"; их план в том, чтобы сковать "Барсу" на своей половине и быстро выбежать вперед. Адри Эмбарба проводит сильный сезон; Серхи Дардер здорово разгоняет по центру. Ну и как не вспомнить Алейша Видаля - "Барсе" он не пригодился, но за "Эспаньол" в этом сезоне уже забил "Реалу"!

"Барселона" - "Эспаньол": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды между собой не играли, ведь "Попугаи" выступали в Сегунде.

Если копнуть глубже, то последняя победа "Эспаньола" над "Барсой" датирована январем 2018-го - тогда были 1:0 в Кубке короля, которые "Кулес", впрочем, отыграли дома - 2:0. Ну а на "Камп Ноу" "Эспаньол" не побеждает аж с 2009-го - в той исторической игре Хави заработал желтую, а за "Попугаев" дублем отметился Иван де ла Пенья (2:1).

"Барселона" - "Эспаньол": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Эспаньола"

Турнирное положение команд

По состоянию на 19.11

Ориентировочные составы

Хави унаследовал от Кумана не только провальные результаты, но и полный лазарет. Против "Эспаньола" из-за проблем со здоровьем не смогут выйти Агуэро, Фати, Дембеле и Нико Гонсалес; вернувшийся на "Камп Ноу" Дани Алвес тоже вне игры - дозаявить его смогут лишь в январе.

У "Эспаньола" проблем намного меньше - травмирован опорник Кейди Баре, а правый защитник Оскар Хиль под вопросом.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, Гави - Коутиньо, Люк де Йонг, Депай

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Морланес, Дардер - Меламед, Мелендо, Эмбарба - де Томас

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"Барселона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Football

У Хави было слишком мало времени, чтобы фундаментально изменить игру "Барсы". Пока она не умеет обороняться, и это медицинский факт. Отсюда и ставка - на "обе забьют". БК оценивают это событие с коэффициентами 1,8-1,9.