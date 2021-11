Барселона - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.11.2021

Итак, Хави Эрнандес дебютирует у руля "Барселоны". Легенда каталонцев вернулась, чтобы вытащить клуб из глубокой ямы. Если у него получится, об этом напишут книги и снимут сериалы.

Если же нет… Об этом пока лучше не думать. Тем более, дебют у Хави абсолютно кинематографичный - дерби против непримиримого врага. Не такого мощного, как "Реал", но все же достаточно зубастого, чтобы добавить сюжету интриги.

Перед международным перерывом "Барса" выглядела жалко. Единственный соперник, который ей дважды проиграл на том отрезке, это киевское "Динамо". Команды более высокого уровня, как "Алавес" или "Райо Вальекано", очки у каталонцев забирали исправно.

Причин тому много. У "Барсы" сбои в нападении в дни, когда отсутствует Фати; защита привозит голы в любых сочетаниях; в центре поля нет баланса без травмированного Педри. Но хуже всего - психология. Только ментально убитая команда может сыграть 3:3 против "Сельты", которую до перерыва разбирала на запчасти, побеждая 3:0.

Xavi knows what it's like to score in #BarçaEspanyol matches!



Decade and a half of derbies