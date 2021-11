Гранада - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.11.2021

Один из фаворитов Примеры едет в гости к команде, которая сильно разочаровала в первой трети сезона. Конечно, фанаты "Реала" ждут от своих только победы.

"Гранада" уже очень давно не может навязать "Сливочным" борьбу в очных встречах; к тому же команда Карло Анчелотти здорово провела последние туры. Что может добавить интриги? Разве что усталость после матчей сборных - Винисиус, Каземиро, Милитао, да и Бензема с Модричем наелись порядочно, пока почти все их завтрашние соперники отдыхали.

Южане занимали 7-е и 9-е места в минувших чемпионатах, а сейчас идут аж на 17-й позиции. Старт сезона команда провалила начисто, взявшись за голову лишь в конце октября. Да и то последний выезд к "Эспаньолу" провалили - 0:2.

У "Гранады" очень бедная на голы атака - лишь 11 мячей в 12 турах. Вроде, игроки национальных сборных в составе - Дарвин Мачис, Луис Суарес, плюс еще опытный Карлос Бакка. Но на троих они забили ровно три раза.

Вкупе с посредственной обороной это приводит к проблемам. "Гранада" набирает очки только если ей удается диктовать темп, а это происходит, сами понимаете, только со слабыми оппонентами. Ну и еще разок с "Севильей" (1:0), которая банально расслабилась. Если "Реал" сыграет сконцентрировано, в своем темпе, то победит - коллектив Роберта Морено рассыпается, если его быстро атакуют.

У Карло Анчелотти дела идут хорошо - Мадрид победил в 5 из 6 последних матчей во всех турнирах. У "Реала" с отрывом лучшая атака в Примере - аж 28 мячей. С другой стороны, защита неидеальна и пропустила 13 голов в 12 турах.

В прошлом туре против "Райо Вальекано" эти две стороны "Сливочных" были как на ладони - Бензема и Винисиус создали не менее 6-7 явных голевых шансов, тогда как оборона пропустила после первой же вылазки "Райо". Конечно, с этим надо что-то делать.

