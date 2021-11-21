Гранада - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.11.2021

Примера. 14-й тур

21 ноября. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" 17:15 "Реал"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Один из фаворитов Примеры едет в гости к команде, которая сильно разочаровала в первой трети сезона. Конечно, фанаты "Реала" ждут от своих только победы.

"Гранада" уже очень давно не может навязать "Сливочным" борьбу в очных встречах; к тому же команда Карло Анчелотти здорово провела последние туры. Что может добавить интриги? Разве что усталость после матчей сборных - Винисиус, Каземиро, Милитао, да и Бензема с Модричем наелись порядочно, пока почти все их завтрашние соперники отдыхали.

"Гранада"

Южане занимали 7-е и 9-е места в минувших чемпионатах, а сейчас идут аж на 17-й позиции. Старт сезона команда провалила начисто, взявшись за голову лишь в конце октября. Да и то последний выезд к "Эспаньолу" провалили - 0:2.

У "Гранады" очень бедная на голы атака - лишь 11 мячей в 12 турах. Вроде, игроки национальных сборных в составе - Дарвин Мачис, Луис Суарес, плюс еще опытный Карлос Бакка. Но на троих они забили ровно три раза.

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Вкупе с посредственной обороной это приводит к проблемам. "Гранада" набирает очки только если ей удается диктовать темп, а это происходит, сами понимаете, только со слабыми оппонентами. Ну и еще разок с "Севильей" (1:0), которая банально расслабилась. Если "Реал" сыграет сконцентрировано, в своем темпе, то победит - коллектив Роберта Морено рассыпается, если его быстро атакуют.

"Реал"

У Карло Анчелотти дела идут хорошо - Мадрид победил в 5 из 6 последних матчей во всех турнирах. У "Реала" с отрывом лучшая атака в Примере - аж 28 мячей. С другой стороны, защита неидеальна и пропустила 13 голов в 12 турах.

В прошлом туре против "Райо Вальекано" эти две стороны "Сливочных" были как на ладони - Бензема и Винисиус создали не менее 6-7 явных голевых шансов, тогда как оборона пропустила после первой же вылазки "Райо". Конечно, с этим надо что-то делать.

Just Vinicius Jr doing this in a #WCQ pic.twitter.com/uaJQLjQzFI — fuboTV (@fuboTV) November 17, 2021

Другой вопрос, что впереди у Мадрида лишь "Гранада", а потому бить набат никто не будет. На "Лос Карменес" гения Бензема должно хватить для решения проблем. Это потом, в Лиге чемпионов, от Анчелотти понадобятся решения. Сейчас он вправе положиться на класс своих лидеров и наслаждаться игрой.

"Гранада" - "Реал": статистика личных встреч

Дополнительная причина для папы Карло не переживать - история матчей "Реала" против "Гранады". Все 12 последних очных поединков "Сливочные" выиграли.

Последняя победа южан датирована аж февралем 2013-го - не поверите, но единственный и решающий гол в собственные ворота тогда забил Криштиану Роналду!

"Гранада" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Гранады"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры травмированный Гарет Бэйл, заболевший на гастроэнтерит Эден Азар, а также Дани Себальос, который еще не выступал в текущем сезоне.

"Гранада" не сможет рассчитывать на защитника Домингуша Дуарте; под вопросом Луис Милья и Исмаэль Руис.

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас, Херман Санчес, Нева - Рочина, Мончу, Гоналон, Соро - Молина, Луис Суарес

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус

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"Гранада" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Гранада" - "Реал": прогноз от UA-Football

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