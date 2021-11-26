Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.11.2021

Примера. 15-й тур

27 ноября. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Два больших клуба Примеры слабо стартовали в текущем чемпионате, и отступать обоим некуда - нужны только победы.

На стороне "Барсы" статистика личных встреч, но много ли она значит сейчас, когда в основе каталонцев выходят 17-летние юнцы? С другой стороны, "Желтая субмарина" играет без своего вожака и лучшего бомбардира Жерара Морено, и это бьет по ее результативности. По сути, эта игра определит, какая из команд более больна? В том, что они не здоровы, сомнений нет никаких.

"Вильярреал"

"Вильярреал" выиграл только 1 из последних 6 матчей в чемпионате, победив практически безнадежный "Хетафе" (1:0). С более серьезными соперниками команда Унаи Эмери не совладала.

Неделю назад "Подводники" забили "Сельте" только благодаря чудовищной ошибке вратаря гостей Матиаса Дитуро, но и это не помогло им победить - всего лишь 1:1. С такой формой против Роналду и "МЮ" шансов особо и не было - отсюда и 0:2 в Лиге чемпионов.

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В прошлом сезоне атаку "Вильярреала" олицетворял Жерар Морено, а теперь его нет, и "Субмарина" забила только 15 голов в 13 турах - лишь на 1 больше, чем у новичков элиты "Мальорки" и "Эспаньола". Чтобы побеждать "Барсу", Эмери надо что-то менять. Вероятно, он сыграет с широкими крыльями Данжумой и Пино, пытаясь растянуть защиту каталонцев. Ну а Бускетсом займется Капу.

"Барселона"

После прихода Хави "Барса" еще не проигрывала, но качественный футбол показывала лишь отрезками. Так, с "Эспаньолом" "Кулес" провели на уровне 60-65 минут, после чего чудом не пропустили (1:0). С "Бенфикой" матч получился не менее рваным, и в добавленное время "Орлы" едва не вырвали победу - Сеферович промазал по пустым воротам (0:0).

Хави не хватает качественных кадров. Он вынужден играть одним и тем же составом все матчи, точечно привлекая молодежь из Ла Масии. Далеко на этом не уедешь. Возможно, как-то поможет выздоровление Дембеле, но кто даст гарантию, что Усмана хватит хотя бы на тайм?

The Xavi Effect pic.twitter.com/pWrsHvlPWs — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2021

Один, два, три и даже десять лет назад "Барса" была несомненным фаворитом на "Мадригале"; сейчас - уже нет. Нам светит равная борьба, в которой "Кулес", конечно, будут больше владеть мячом, но это совершенно ничего им не гарантирует.

"Вильярреал" - "Барселона": статистика личных встреч

Наверное, во всей Примере нет более удобного соперника для "Барсы", чем "Вильярреал". "Кулес" не проигрывают "Желтой субмарины" уже 26 матчей кряду во всех турнирах, начиная с 2008 года!

В прошлом сезоне "Барса", как обычно, дважды победила "Подводников" - 4:0 дома и 2:1 в гостях.

"Вильярреал" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение

По состоянию на 26.11

Ориентировочные составы

У "Вильярреала" все еще вне игры Жерар Морено - и это трагедия для Эмери и всех поклонников команды.

Касательно "Барсы", то здесь возвращается в игру Дембеле, но в лазарете по-прежнему Ансу Фати и Педри; также под вопросом Рональд Араухо, умудрившийся повредить мышцу, празднуя гол в ворота "Бенфики", который через минуту отменил VAR. Кажется, это самая глупая травма в истории.

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Капу, Коклен - Пино, Дья, Данжума

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Эрик Гарсия, Пике, Альба - де Йонг, Бускетс, Гави - Дембеле, Депай, Эззальзули

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"Вильярреал" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Две команды с уймой проблем не выглядят способными на победу в такой игре прямо сейчас. Рискнем поставить на их ничью - БК оценивают это событие с коэффициентами 3,4-3,6.