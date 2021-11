Кадис - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.11.2021

Один из аутсайдеров испанского сезона примет чемпиона, который никак не найдет свою прошлогоднюю игру. "Атлетико" многовато пропускает, а в нападении, чаще всего, уповает на банальные навесы.

От такого матча можно ждать всего, чего угодно, так что усаживайтесь у экранов поудобнее. Яркого зрелища не обещаем, зато интрига будет обязательно. Команда Симеоне в этом сезоне всего однажды победила без вопросов в 13 турах; остальное - борьба, борьба, борьба…

Команда Альваро Серверы опережает зону вылета лишь на одно очко, и это закономерно. 23 пропущенных гола - это больше, чем у "Эльче" и "Хетафе", которые сейчас расположились на дне таблицы.

В последних пяти турах у южан только одна победа - 1:0 в Бильбао. Также в актив можно занести яркие 3:3 против "Вильярреала", хотя, конечно, в этом сезоне "Подводники" кому только не дарили очки. Ну а неделю назад "Кадис" попросту облажался. Проиграть 0:4 "Хетафе", который до этого имел одну победу в 13 турах - это провал 99 уровня.

Против "Атлетико" команда Серверы сыграет, как всегда - на контратаках и с глубокой обороной. Скорость и реализация Лосано должны обеспечить остроту впереди, а 4-4-2 со стоппером Фали в полузащите - надежность. "Атлетико" часто навешивает верхом, и многое будет зависеть от работы Арояна и Калы на втором этаже. Ну и фулбекам тоже не зевать - Эспино в этом плане надежен, а вот Карселен - так себе.

Команда Диего Симеоне на неделе уступила "Милану" (0:1), чем резко понизила свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Пожалуй, это справедливый итог осени от "Матрасников" - what goes around comes around.

Сломалась система Эль Чоло, и ее не получается быстро починить. В текущем чемпионате "Атлетико" последний раз побеждал в двух турах кряду еще в августе. Неделю назад мадридцы ценой неимоверных усилий и астрономического количества навесов одолели "Осасуну" - 1:0. Эта не та игра, которой ждешь от чемпиона.

