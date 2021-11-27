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Кадис - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.11.2021
Ждем еще тысячу навесов от команды Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Примера. 15-й тур
28 ноября. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" 19:30 "Атлетико"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Один из аутсайдеров испанского сезона примет чемпиона, который никак не найдет свою прошлогоднюю игру. "Атлетико" многовато пропускает, а в нападении, чаще всего, уповает на банальные навесы.
От такого матча можно ждать всего, чего угодно, так что усаживайтесь у экранов поудобнее. Яркого зрелища не обещаем, зато интрига будет обязательно. Команда Симеоне в этом сезоне всего однажды победила без вопросов в 13 турах; остальное - борьба, борьба, борьба…
"Кадис"
Команда Альваро Серверы опережает зону вылета лишь на одно очко, и это закономерно. 23 пропущенных гола - это больше, чем у "Эльче" и "Хетафе", которые сейчас расположились на дне таблицы.
В последних пяти турах у южан только одна победа - 1:0 в Бильбао. Также в актив можно занести яркие 3:3 против "Вильярреала", хотя, конечно, в этом сезоне "Подводники" кому только не дарили очки. Ну а неделю назад "Кадис" попросту облажался. Проиграть 0:4 "Хетафе", который до этого имел одну победу в 13 турах - это провал 99 уровня.
Против "Атлетико" команда Серверы сыграет, как всегда - на контратаках и с глубокой обороной. Скорость и реализация Лосано должны обеспечить остроту впереди, а 4-4-2 со стоппером Фали в полузащите - надежность. "Атлетико" часто навешивает верхом, и многое будет зависеть от работы Арояна и Калы на втором этаже. Ну и фулбекам тоже не зевать - Эспино в этом плане надежен, а вот Карселен - так себе.
"Атлетико"
Команда Диего Симеоне на неделе уступила "Милану" (0:1), чем резко понизила свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Пожалуй, это справедливый итог осени от "Матрасников" - what goes around comes around.
Сломалась система Эль Чоло, и ее не получается быстро починить. В текущем чемпионате "Атлетико" последний раз побеждал в двух турах кряду еще в августе. Неделю назад мадридцы ценой неимоверных усилий и астрономического количества навесов одолели "Осасуну" - 1:0. Эта не та игра, которой ждешь от чемпиона.
Without Messi & Ronaldo:— Football Factly (@FootballFactly) November 19, 2021
Most goals in a season in the 21st century: Suarez (59)
Most G/A in a season in the 21st century: Suarez (83)
Most golden boots in history: Suarez(2)
Most assists in history: Suarez (275)
Luis Suarez is by far the 3rd best player of his generation pic.twitter.com/C3Z6NujbbU
Луис Суарес как-то резко сдал и потяжелел, накрыть его стало гораздо проще. Прогресс Анхеля Корреа, наметившийся в конце прошлого сезона, затормозился. Льоренте и Лемар не могут набрать форму из-за травм. Да, "Кадис" - нетоповый соперник, но и с ним Чоло придется помучиться.
"Кадис" - "Атлетико": статистика личных встреч
В 21 веке "Кадис" ни разу не побеждал "Атлетико" в официальных матчах, зато дважды брал верх в товарняках. Такое себе достижение.
В прошлом чемпионате "Матрасники" разбирали на запчасти защиту южан - 4:0 дома и 4:2 в гостях.
"Кадис" - "Атлетико": последние матчи команд
Последние матчи "Кадиса"
Последние матчи "Атлетико"
Турнирное положение команд
На 27.11.
Ориентировочные составы
У "Атлетико" вне игры Киран Трипьер, а Жоау Феликс под большим вопросом - скорее всего, он тоже пропустит встречу. У "Кадиса" отмечаем травмы Томаса Аларкона, Хосе Гарридо и Хосе Мари.
"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян, Кала, Эспино - Сальви, Алекс, Бастида, Переа - Лосано, Негредо
"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Врсалько, Лемар, Коке, де Пауль, Карраско - Суарес, Гризманн
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"Кадис" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Кадис" - "Атлетико": прогноз от UA-Football
Вообще "Матрасники" очень нестабильны и показывают посредственный футбол, но "Кадис" - особый случай. С ним "Атлетико" в любом состоянии до сих пор разбирался довольно уверенно. Рискнем поставить на победу команды Симеоне - БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,5.
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