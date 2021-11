Реал - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.11.2021

Лидер таблицы примет команду, идущую на третьем месте - конечно, это центральный матч тура в Примере.

"Севилью" еще до начала сезона называли главным конкурентом для "вечных" лидеров испанского футбола, и так оно происходит на самом деле. Мончи собрал глубокий, разносторонний состав, а Хулен Лопетеги добивается с ним внушающих уважение результатов. Да, "Реал" - фаворит, но все не так однозначно, как бы хотелось фанатам "Сливочных".

"Реал" выиграл 7 из 8 последних поединков во всех турнирах - и это мощный показатель. С другой стороны, кого он побеждал? Да, была разваленная "Барса" Кумана (2:1), ну а кто еще? "Шахтер", "Шериф", "Эльче", "Гранада", "Райо"? Ага, очень внушительно.

По факту, именно игра с "Севильей" покажет, насколько "Реал" крут сейчас на самом деле. Ну не по выезду же в Тирасполь судить, честное слово. В Молдове Алаба, Кроос и Бензема просто сделали то, что и должны были - продемонстрировали пропасть, лежащую между командами.

