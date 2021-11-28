Реал - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.11.2021

Примера. 15-й тур

28 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Севилья"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Лидер таблицы примет команду, идущую на третьем месте - конечно, это центральный матч тура в Примере.

"Севилью" еще до начала сезона называли главным конкурентом для "вечных" лидеров испанского футбола, и так оно происходит на самом деле. Мончи собрал глубокий, разносторонний состав, а Хулен Лопетеги добивается с ним внушающих уважение результатов. Да, "Реал" - фаворит, но все не так однозначно, как бы хотелось фанатам "Сливочных".

"Реал"

"Реал" выиграл 7 из 8 последних поединков во всех турнирах - и это мощный показатель. С другой стороны, кого он побеждал? Да, была разваленная "Барса" Кумана (2:1), ну а кто еще? "Шахтер", "Шериф", "Эльче", "Гранада", "Райо"? Ага, очень внушительно.

По факту, именно игра с "Севильей" покажет, насколько "Реал" крут сейчас на самом деле. Ну не по выезду же в Тирасполь судить, честное слово. В Молдове Алаба, Кроос и Бензема просто сделали то, что и должны были - продемонстрировали пропасть, лежащую между командами.

17 goal contributions in 18 appearances for Real Madrid.



Vinicius Jr is coming of age pic.twitter.com/ARnsCPwlLd — GOAL (@goal) November 26, 2021

С "Севильей" так не пройдет. Здесь не хватит одиноких попыток Бензема, Винисиуса и одного-двух включений Модрича. Нужно будет включать командную скорость - чем выше, тем лучше. Кроме того, важен баланс между атакой и обороной, а то ведь "Нервион" не будет без конца отсиживаться в тылу, как "Гранада". У "Реала" все еще имеется преимущество в классе, но и мастерство Анчелотти тоже понадобится в полной мере, иначе победы не видать.

"Севилья"

У "Севильи" в этом сезоне получались разные матчи, но всего лишь одно поражение в 13 турах иллюстрирует главное - ниже определенной планки команда Хулена Лопетеги на падает. И планка эта установлена довольно высоко.

В прошлом туре "Нервион" сенсационно не обыграл "Алавес" (2:2), но там был такой ливень, что поле превратилось в кашу, и было просто сложно показать свое техническое превосходство. Уже на неделе против "Вольфсбурга" в ЛЧ была другая игра - и там испанцы всухую победили 2:0.

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Если для "Реала" игра с "Севильей" - лакмусовая бумажка уровня команды, то для "Нервиона" это шанс бросить вызов извечному гранду у всех на глазах. Одно дело идти с ним вровень, побеждая лузеров, а другое - доказать амбиции лицом к лицу. Интересно посмотреть, хватит ли у парней Лопетеги класса и яиц для этого.

"Реал" - "Севилья": статистика личных встреч

Последняя игра команд прошла в мае и закончилась боевой ничьей - 2:2. Эден Азар героично сравнял счет на 94-й минуте.

До этого "Реал" выиграл 4 кряду матча против "Севильи", а последний успех "Нервиона" на "Бернабеу" вообще датирован 2008 годом - за него тогда забивали Кануте, Ромарик, Ренато и Адриано. Помните ту команду, правда?

"Реал" - "Севилья": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Севильи"

Турнирное положение команд

На 27.11.

Ориентировочные составы

В лазарете "Реала" остаются лишь неизменные Дани Себальос и Гарет Бэйл, плюс под вопросом работяга-универсал Феде Вальверде. У "Севильи" травмированы капитан Хесус Навас и лучший бомбардир прошлого сезона Юсеф Эн-Несири, которого, впрочем, достойно меняет Рафа Мир.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус

"Севилья": Буну - Монтьель, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Жордан - Ламела, Рафа Мир, Окампос

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"Реал" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Севилья": прогноз от UA-Football

Матчи двух сильных команд в середине сезона часто превращаются в тактические баталии, где много стыков, фолов, заминок, но мало, собственно, футбола. Лопетеги - умелец устраивать такое против грандов, кстати говоря. Рискнем поставить на ТМ 2,5 - букмекеры предлагают это событие с коэффициентами около 2,0.