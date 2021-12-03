Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

Примера. 16-й тур

4 декабря. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 17:15 "Бетис"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Дивные наступили времена: "Бетис" подходит к матчу 16-го тура против "Барселоны", опережая ее в таблице! Зелено-белые идут 5-ми, каталонцы - 7-ми.

Фаворит завтрашнего противостояния, тем не менее, все равно "Барса". Да, у нее вагон проблем; она рискует не выйти из группы в ЛЧ и вообще многовато ошибается в обороне. Просто у "Бетиса"-то их еще больше, и еще он катастрофичен против статусных соперников.

"Барселона"

Хави еще не проигрывал на посту наставника "Кулес" - две победы и ничья. При этом убедительными выступления каталонцев назвать нельзя - во всех трех матчах с "Эспаньолом" (1:0), "Бенфикой" (0:0) и "Вильярреалом" (3:1) им дико везло.

Игру с "Подводниками", например, "Барса" вытащила, забив на 88-й минуте после уймы моментов у собственных ворот. Тер Штеген - вот кто пока главный герой Хави. С атакой дела туги - "Кулес" страдают от отсутствия Ансу Фати. Неопределенность с Усманом Дембеле, которому грозит отстранение из-за непродления контракта, конструктива тоже не добавляет.

Barcelona manager Xavi confirms again: “Frenkie De Jong will not leave the club. He’s not for sale - we consider Frenkie as key player for Barça” ???????? #FCB



“The club is working to strengthen the team in the winter transfer window. If a new signing arrives, someone has to leave”. pic.twitter.com/GtNPrsqxDd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2021

В матче с "Бетисом" каталонцы будут держать мяч и атаковать - Хави играет только так. Френки де Йонг и Депай показывают энтузиазм, который обещает не один шанс у ворот гостей. Но вопрос в том, как "Барса" будет обороняться? Эксперимент с Эриком Гарсией на правом фланге с "Вильярреалом" провалился. Бускетса хватает на 60-70 минут, Пике - и того меньше.

"Бетис"

…Задача "Бетикос" - использовать слабости возрастных лидеров каталонцев и дожать их в концовке. Так пытались сыграть и "Бенфика" с "Вильярреалом", только им не хватало меткости.

В теории у "Бетиса" есть все, чтобы обыграть нынешнюю "Барсу" - и качественный состав, и сыгранность, и класс тренера, и даже серия побед. Беда в том, что зелено-белые в текущем сезоне без шансов уступали в гостях всем стоящим оппонентам - 0:3 с "Атлетико", 0:4 с "Байером", 0:2 с "Вильярреалом". "Барса" же дома уступала лишь гигантам - "Баварии" (0:3) и "Реалу" (1:2).

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Получается, главный соперник "Бетиса" на "Камп Ноу" - даже не "Барса", а он сам. Надо сломать психологический барьер; пробить привычный потолок. Именно от этого и будет зависеть результат игры - на бумаге "Барса" сильнее, но не критично.

"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч

Еще один аргумент в пользу команды Хави - все 5 последних матчей с "Бетисом" каталонцы выиграли.

Последний успех зелено-белых на "Камп Ноу" датирован ноябрем 2018-го - тогда они феерично победили 4:3 с решающим голом от Серхио Каналеса.

"Барселона" - "Бетис": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

На 3.12.

Ориентировочные составы

У "Барсы" по-прежнему залечивают травмы Педри, Фати и Брейтуэйт, а Агуэро вообще может закончить карьеру из-за проблем с сердцем.

У "Бетиса" вернулся после дисквалификации Бельерин - и это хорошо. С другой стороны, из-за перебора карточек не сыграет Набиль Фекир - и это ужасно. Другого такого плеймейкера у команды Мануэля Пеллегрини нет.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Депай, Гави

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья, Виктор Руис, Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо - Каналес, Родри, Хуанми - Виллиан Жозе

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"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Football

Вообще везение Хави рано или поздно закончится, конечно, но в матче с "Бетисом", который приехал без Фекира, да еще и подуставший из-за Кубка посреди недели, все должно пройти хорошо. Поставим на победу "Барсы" - ее БК оценивают с вероятностью около 1,5.