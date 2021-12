Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

Дивные наступили времена: "Бетис" подходит к матчу 16-го тура против "Барселоны", опережая ее в таблице! Зелено-белые идут 5-ми, каталонцы - 7-ми.

Фаворит завтрашнего противостояния, тем не менее, все равно "Барса". Да, у нее вагон проблем; она рискует не выйти из группы в ЛЧ и вообще многовато ошибается в обороне. Просто у "Бетиса"-то их еще больше, и еще он катастрофичен против статусных соперников.

Хави еще не проигрывал на посту наставника "Кулес" - две победы и ничья. При этом убедительными выступления каталонцев назвать нельзя - во всех трех матчах с "Эспаньолом" (1:0), "Бенфикой" (0:0) и "Вильярреалом" (3:1) им дико везло.

Игру с "Подводниками", например, "Барса" вытащила, забив на 88-й минуте после уймы моментов у собственных ворот. Тер Штеген - вот кто пока главный герой Хави. С атакой дела туги - "Кулес" страдают от отсутствия Ансу Фати. Неопределенность с Усманом Дембеле, которому грозит отстранение из-за непродления контракта, конструктива тоже не добавляет.

Barcelona manager Xavi confirms again: “Frenkie De Jong will not leave the club. He’s not for sale - we consider Frenkie as key player for Barça” ???????? #FCB



“The club is working to strengthen the team in the winter transfer window. If a new signing arrives, someone has to leave”. pic.twitter.com/GtNPrsqxDd