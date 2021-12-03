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Атлетико - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

Испания
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Чемпион в погоне за "Реалом"

Атлетико - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 16-й тур
4 декабря. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 19:30 "Мальорка"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Чемпион примет новичка элиты, и у него нет права на ошибку. "Реал" оторвался от конкурентов уже на 7 очков, и даже при матче в запасе у "Атлетико" это не выглядит хорошо для команды Симеоне.

"Мальорка" - подходящий соперник, чтобы поднабрать баллов в таблице. Островитяне не побеждают в чемпионате уже 2 месяца, забивая меньше гола за 90 минут. Чтоб не победить такую оппозицию, "Атлетико" надо показать свой худший футбол.

"Атлетико"

У "Матрасников" неплохо получается бить команды, которые заведомо слабее. В последних турах они сперва дожали "Осасуну" (1:0) за счет навесов, а "Кадис" просто затоптали после перерыва - классную игру показал резервист Матеус Кунья (4:1).

"Мальорка" вряд ли сильнее предыдущих соперников команды Диего Симеоне. У нее посредственная оборона и еще менее эффективная атака. "Атлетико" победит, если использует свои сильные стороны - активные фланги, прессинг в центре, стандарты. Возвращение после травмы Маркоса Льоренте вкупе с неплохой формой Янника Карраско обещает "Мальорке" много проблем.

Ну и еще Симеоне наверняка бы хотел сыграть на ноль. Ранее это была его визитная карточка, но в стартовых 14 турах у "Матрасников" лишь 5 "сухарей".

"Мальорка"

Последняя победа островитян датируется 2 октября - в этот день был обыгран "Леванте" (1:0). С тех пор вот уже 7 туров "Мальорка" не выигрывает, штампуя ничьи против не самых сильных оппонентов. Из почетных мировых выделяются лишь 1:1 с "Севильей" месячной давности.

Лучший игрок островитян, очевидно, Ли Кан Ин - он и забить умеет, и пройти, и отдать. Только вот беда - молод, нестабилен и часто нервничает. Остальные - середняки уровня низов таблицы.

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В минувшем туре "Мальорка" не пробила даже "Хетафе" - самую слабую команду Ла Лиги прямо сейчас. За этим последовали вымученные в экстра-тайме 2:0 в Кубке против соперника из 4-го дивизиона. Слабо верится, что такой соперник может навредить "Атлетико".

"Атлетико" - "Мальорка": статистика личных встреч

В минувшем сезоне "Мальорка" играла в Сегунде, потому команды не встречались. А вот в чемпионате-2019/20 "Матрасники" дважды обыгрывали андердога - 3:0 дома и 2:0 на выезде.

Последняя победа "Мальорки" на поле "Атлетико" датируется 2006 годом - единственный гол тогда забил Хонас Гутьеррес, позже много игравший за "Ньюкасл".

"Атлетико" - "Мальорка": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Атлетико - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021 - изображение 1

Последние матчи "Мальорки"

Атлетико - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 3.12

Атлетико - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

"Атлетико" не играл в Кубке на неделе, поэтому ротация маловероятна - выйдут все сильнейшие. Вне игры из-за травмы лишь Киран Трипьер. У "Мальорки" травмированы ветеран Сальва Севилья и таранный форвард Мэттью Хоппе.

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо - Лемар, де Пауль, Коке, Карраско - Гризманн, Суарес

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо, Хауме Коста - де Галларета, Баба - Кубо, Ли Кан Ин, Дани Родригес - Анхель

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"Атлетико" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

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"Атлетико" - "Мальорка": прогноз от UA-Football

Все пять сухих матчей в текущем чемпионате "Матрасники" сыграли на своем поле; а тут еще и соперник, забивший 14 раз в 15 турах. Рискнем поставить, что "Атлетико" не пропустит и выберем ставку "индивидуальный тотал 2 меньше 0,5" - БК предлагают ее с коэффициентами 1,7-1,8.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Прогнозы
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