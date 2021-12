Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

"Реал" выиграл 7 последних матчей во всех турнирах и уверенно возглавляет таблицу. "Реал Сосьедад", или как его называют в Испании "Ла Реал", отстает от него на 7 баллов, деля вторую строчку с "Атлетико".

Казалось бы, чего еще желать баскскому клубу? Но аппетит приходит во время еды. В этом сезоне "Сосьедад" уже останавливал "Атлетико" (2:2). Почему бы не повторить тот фокус против другой мадридской команды? Все понимают: если Мадрид победит и завтра, отрыв вырастет до угрожающих размеров.

"Ла Реал" сейчас в посредственной форме - у него лишь две победы в пяти последних матчах, да и то одна из них - над любителями в Кубке. Так плохо дела у басков не шли от старта сезона.

Отчасти виной тому травмы Микеля Мерино и Давида Сильвы, на которых держится средняя зона - один отбирает, другой отдает. Равноценной замены у Иманола Альгуасиля нет. Казалось бы, выздоровел Микель Оярсабаль, но после травмы он еще не забивал. Вдобавок в минувшем туре с "Эспаньолом" (0:1) против "Ла Реала" сыграл арбитр, странным образом отменивший гол Исака.

Эго "Сосьедада" таких размеров, что уступать "Реалу" владение на своем поле он не станет. Скорее, нас ждет рубилово в средней зоне. У Мадрида более качественные исполнители; хозяева попытаются компенсировать это старанием и куражом. В общем, игра предстоит боевая.

Мадрид выдает лучший отрезок в сезоне - уже 7 побед кряду! Место в плей-офф ЛЧ гарантировано, в Ла Лиге отрыв достиг 7 очков. Чего еще желать?

Ответ на поверхности - отдыха. "Реал" проводит матчи одним и тем же составом - особенно, когда речь идет про серьезную оппозицию, вроде "Севильи" (2:1) и "Атлетика" (1:0), с которыми Мадрид встречался за последнюю неделю. 36-летний Модрич в итоге так устал, что во втором тайме с басками еле ходил. Когда его заменил Камавинга, преимущество "Реала" в центре испарилось, и "Атлетик" чудом не сравнял счет (чудо зовут Куртуа, если что).

