Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

Примера. 16-й тур

4 декабря. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Реал" выиграл 7 последних матчей во всех турнирах и уверенно возглавляет таблицу. "Реал Сосьедад", или как его называют в Испании "Ла Реал", отстает от него на 7 баллов, деля вторую строчку с "Атлетико".

Казалось бы, чего еще желать баскскому клубу? Но аппетит приходит во время еды. В этом сезоне "Сосьедад" уже останавливал "Атлетико" (2:2). Почему бы не повторить тот фокус против другой мадридской команды? Все понимают: если Мадрид победит и завтра, отрыв вырастет до угрожающих размеров.

"Реал Сосьедад"

"Ла Реал" сейчас в посредственной форме - у него лишь две победы в пяти последних матчах, да и то одна из них - над любителями в Кубке. Так плохо дела у басков не шли от старта сезона.

Отчасти виной тому травмы Микеля Мерино и Давида Сильвы, на которых держится средняя зона - один отбирает, другой отдает. Равноценной замены у Иманола Альгуасиля нет. Казалось бы, выздоровел Микель Оярсабаль, но после травмы он еще не забивал. Вдобавок в минувшем туре с "Эспаньолом" (0:1) против "Ла Реала" сыграл арбитр, странным образом отменивший гол Исака.

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Эго "Сосьедада" таких размеров, что уступать "Реалу" владение на своем поле он не станет. Скорее, нас ждет рубилово в средней зоне. У Мадрида более качественные исполнители; хозяева попытаются компенсировать это старанием и куражом. В общем, игра предстоит боевая.

"Реал" Мадрид

Мадрид выдает лучший отрезок в сезоне - уже 7 побед кряду! Место в плей-офф ЛЧ гарантировано, в Ла Лиге отрыв достиг 7 очков. Чего еще желать?

Ответ на поверхности - отдыха. "Реал" проводит матчи одним и тем же составом - особенно, когда речь идет про серьезную оппозицию, вроде "Севильи" (2:1) и "Атлетика" (1:0), с которыми Мадрид встречался за последнюю неделю. 36-летний Модрич в итоге так устал, что во втором тайме с басками еле ходил. Когда его заменил Камавинга, преимущество "Реала" в центре испарилось, и "Атлетик" чудом не сравнял счет (чудо зовут Куртуа, если что).

The year is 2040 and Carlo Ancelotti’s Real Madrid have just secured another champions league title with the legendary trio Kroos Casemiro and Modric. pic.twitter.com/gaK6dPtehp — Kyle (@valverdecentral) December 1, 2021

И что прикажете делать на "Аноэте"? Мучить уставшую основу или проводить ротацию, которая непременно ударит по качеству игры? У Анчелотти важная дилемма. Одно хорошо - Винисиус на таком ходу, что может вытащить вообще любой матч.

"Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид: статистика личных встреч

"Ла Реал" - очень неудобный соперник для Мадрида. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью - 0:0 на "Аноэте" и 1:1 на "Альфредо Ди Стефано".

Если копнуть глубже, то в последних 7 очных встречах у "Сосьедада" три победы, две ничьи и всего-то два поражения.

"Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид: последние матчи команд

Последние матчи "Реал Сосьедада"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 3.12

Ориентировочные составы

У "Сосьедада" много потерь, которые непременно ударят по команде - это и плеймейкер Сильва, и опорник Мерино, и лидер обороны Элустондо - у него дисквалификация.

Касательно "Реала", здесь все проще - в лазарете уже энную неделю остаются лишь Гарет Бэйл и Дани Себальос, на которых давно уже никто не рассчитывает.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Рико - Порту, Субименди, Гевара, Янузай - Оярсабаль, Исак

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

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"Реал Сосьедад" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Реал": прогноз от UA-Football

Перед матчем с крайне неудобным и жестким соперником Мадрид очень устал - у него сложный график. "Ла Реал" же перед своими фанатами будет из шкуры вон лезть, чтобы насолить столичным.

Слагаем все вместе и выбираем непроигрыш хозяев - букмекеры предлагают это событие с коэффициентами около 1,7.