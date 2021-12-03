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Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

Испания
(1 голосов)

Проверка на прочность - для обоих

Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.12.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 16-й тур
4 декабря. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Реал" выиграл 7 последних матчей во всех турнирах и уверенно возглавляет таблицу. "Реал Сосьедад", или как его называют в Испании "Ла Реал", отстает от него на 7 баллов, деля вторую строчку с "Атлетико".

Казалось бы, чего еще желать баскскому клубу? Но аппетит приходит во время еды. В этом сезоне "Сосьедад" уже останавливал "Атлетико" (2:2). Почему бы не повторить тот фокус против другой мадридской команды? Все понимают: если Мадрид победит и завтра, отрыв вырастет до угрожающих размеров.

"Реал Сосьедад"

"Ла Реал" сейчас в посредственной форме - у него лишь две победы в пяти последних матчах, да и то одна из них - над любителями в Кубке. Так плохо дела у басков не шли от старта сезона.

Отчасти виной тому травмы Микеля Мерино и Давида Сильвы, на которых держится средняя зона - один отбирает, другой отдает. Равноценной замены у Иманола Альгуасиля нет. Казалось бы, выздоровел Микель Оярсабаль, но после травмы он еще не забивал. Вдобавок в минувшем туре с "Эспаньолом" (0:1) против "Ла Реала" сыграл арбитр, странным образом отменивший гол Исака.

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Эго "Сосьедада" таких размеров, что уступать "Реалу" владение на своем поле он не станет. Скорее, нас ждет рубилово в средней зоне. У Мадрида более качественные исполнители; хозяева попытаются компенсировать это старанием и куражом. В общем, игра предстоит боевая.

"Реал" Мадрид

Мадрид выдает лучший отрезок в сезоне - уже 7 побед кряду! Место в плей-офф ЛЧ гарантировано, в Ла Лиге отрыв достиг 7 очков. Чего еще желать?

Ответ на поверхности - отдыха. "Реал" проводит матчи одним и тем же составом - особенно, когда речь идет про серьезную оппозицию, вроде "Севильи" (2:1) и "Атлетика" (1:0), с которыми Мадрид встречался за последнюю неделю. 36-летний Модрич в итоге так устал, что во втором тайме с басками еле ходил. Когда его заменил Камавинга, преимущество "Реала" в центре испарилось, и "Атлетик" чудом не сравнял счет (чудо зовут Куртуа, если что).

И что прикажете делать на "Аноэте"? Мучить уставшую основу или проводить ротацию, которая непременно ударит по качеству игры? У Анчелотти важная дилемма. Одно хорошо - Винисиус на таком ходу, что может вытащить вообще любой матч.

"Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид: статистика личных встреч

"Ла Реал" - очень неудобный соперник для Мадрида. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью - 0:0 на "Аноэте" и 1:1 на "Альфредо Ди Стефано".

Если копнуть глубже, то в последних 7 очных встречах у "Сосьедада" три победы, две ничьи и всего-то два поражения.

"Реал Сосьедад" - "Реал" Мадрид: последние матчи команд

Последние матчи "Реал Сосьедада"

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Последние матчи "Реала"

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Турнирное положение команд

На 3.12

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Ориентировочные составы

У "Сосьедада" много потерь, которые непременно ударят по команде - это и плеймейкер Сильва, и опорник Мерино, и лидер обороны Элустондо - у него дисквалификация.

Касательно "Реала", здесь все проще - в лазарете уже энную неделю остаются лишь Гарет Бэйл и Дани Себальос, на которых давно уже никто не рассчитывает.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Рико - Порту, Субименди, Гевара, Янузай - Оярсабаль, Исак

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

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"Реал Сосьедад" - "Реал": ставки и коэффициенты

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"Реал Сосьедад" - "Реал": прогноз от UA-Football

Перед матчем с крайне неудобным и жестким соперником Мадрид очень устал - у него сложный график. "Ла Реал" же перед своими фанатами будет из шкуры вон лезть, чтобы насолить столичным.

Слагаем все вместе и выбираем непроигрыш хозяев - букмекеры предлагают это событие с коэффициентами около 1,7.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Прогнозы
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Барселиниус (землянин)
03.12.2021 в 23:12
РеалСос - Реалсос 2-1
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