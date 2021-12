Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021

А вот и первые проблемы Хави - мы же знали, что так будет, правда? Два подряд поражения от "Бетиса" (0:1) и "Баварии" (0:3) - "Барса" при Кумане сыграла бы ровно так же. А это о чем говорит? Да-да, зимой необходимо усиление. Хави не волшебник.

Выезд в Памплону мало у кого проходит гладко, но на сей раз "Барсе" немного повезло с моментом: "Осасуна" без побед в Ла Лиге с середины октября и, кажется, находится на самом дне своей формы. Это может помочь Блаугране сохранить лицо.

Вот уже 7 матчей команда Ягобы Аррасате не может никого победить в Примере - у нее три ничьи и четыре поражения. Конечно, это плохо. Но еще хуже качество футбола басков.

Неделю назад они не справились с абсолютно худшей командой текущего чемпионата "Леванте" (0:0). Лишь тотальное невезение не позволило "Лягушкам" взять три очка - играли-то они намного интереснее. Еще в августе-сентябре "Осасуна" была другой - и это повод для тревоги.

Что будет с "Барселоной"? Очевидно, такая же плотная защита, как с "Реалом" (0:0) и "Атлетико" (0:1). По сути, там были просто "автобусы". Кулес" далеки от всегдашних стандартов, поэтому здесь от басков хотелось бы чего-то более оригинального. Например, фланговых контратак и даже фрагментарного высокого прессинга - почему нет? Кого им бояться - Гави и Эззальзули?

Это одна из проблем "Барсы" - в нынешнем виде ее никто не боится. Уход Месси сыграл определяющую роль, но и остальные постарались - поражения "Бетису" (0:1) и "Райо" (0:1) не добавляют авторитета.

Добыть его можно только победами, но пока Хави больше говорит, чем делает. Да, его команда заиграла с желанием, а отрезками у нее получается фирменное высокое давление, но та же игра с "Бетисом" недельной давности четко показала - классные атаки некому завершать голами. Ну а "Бавария" на неделе засвидетельствовала еще одно - уровень "Барсы" что при Кумане, что при Хави так низок, что топ-клуб Европы ее просто не замечает.

