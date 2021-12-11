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Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021

Испания
(1 голосов)

Блауграна уже не фаворит

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 17-й тур
12 декабря. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

А вот и первые проблемы Хави - мы же знали, что так будет, правда? Два подряд поражения от "Бетиса" (0:1) и "Баварии" (0:3) - "Барса" при Кумане сыграла бы ровно так же. А это о чем говорит? Да-да, зимой необходимо усиление. Хави не волшебник.

Выезд в Памплону мало у кого проходит гладко, но на сей раз "Барсе" немного повезло с моментом: "Осасуна" без побед в Ла Лиге с середины октября и, кажется, находится на самом дне своей формы. Это может помочь Блаугране сохранить лицо.

"Осасуна"

Вот уже 7 матчей команда Ягобы Аррасате не может никого победить в Примере - у нее три ничьи и четыре поражения. Конечно, это плохо. Но еще хуже качество футбола басков.

Неделю назад они не справились с абсолютно худшей командой текущего чемпионата "Леванте" (0:0). Лишь тотальное невезение не позволило "Лягушкам" взять три очка - играли-то они намного интереснее. Еще в августе-сентябре "Осасуна" была другой - и это повод для тревоги.

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Что будет с "Барселоной"? Очевидно, такая же плотная защита, как с "Реалом" (0:0) и "Атлетико" (0:1). По сути, там были просто "автобусы". Кулес" далеки от всегдашних стандартов, поэтому здесь от басков хотелось бы чего-то более оригинального. Например, фланговых контратак и даже фрагментарного высокого прессинга - почему нет? Кого им бояться - Гави и Эззальзули?

"Барселона"

Это одна из проблем "Барсы" - в нынешнем виде ее никто не боится. Уход Месси сыграл определяющую роль, но и остальные постарались - поражения "Бетису" (0:1) и "Райо" (0:1) не добавляют авторитета.

Добыть его можно только победами, но пока Хави больше говорит, чем делает. Да, его команда заиграла с желанием, а отрезками у нее получается фирменное высокое давление, но та же игра с "Бетисом" недельной давности четко показала - классные атаки некому завершать голами. Ну а "Бавария" на неделе засвидетельствовала еще одно - уровень "Барсы" что при Кумане, что при Хави так низок, что топ-клуб Европы ее просто не замечает.

В общем, оно и хорошо для "Кулес", что они опустились в Лигу Европы - там они сейчас уместнее. Таковы реалии. Даже на "Эль Садаре" "Барса" больше не выглядит явным фаворитом. Да, баски играют плохо. Но "Кулес" приедут без Альбы, Педри, Фати...

"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дважды обыграла "Осасуну" - 4:0 дома и 2:0 в гостях. Месси, как всегда, выступил спасителем, выполнив два ассиста.

При этом даже в эру Лео баски умудрялись время от времени ставить подножку "Кулес" - например, в июне 2020-го на "Камп Ноу" (2:1).

"Осасуна" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Осасуны"

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021 - изображение 2

Турнирное положение

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Осасуны" потерь нет, кроме защитника Хесуса Аресо. Опаснее для хозяев то, что некоторые игроки хоть и здоровы, но в отвратительной форме, как тот же Кике Гарсия.

У "Барсы" к давно травмированным Фати, Брейтуэйту, Педри и Роберто присоединился на недельке еще и Жорди Альба. Скоро Хави придется либо ставить одних детей, либо выходить на поле самому.

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Барха, Торро, Брашанац, Рубен Гарсия - Авила, Будимир

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Мингеса - де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес - Гави, Депай, Эззальзули

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"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Все хорошее, что принес Хави, так или иначе было связано с эмоциями. А какие они после неудачи с "Бетисом" и порки от "Баварии"? Тут нужен опытный тренер, чтобы быстро привести молодежь в чувство. Хави же только начинает свой путь. Поставим на непроигрыш "Осасуны" - БК предлагают такое событие с коэффициентами 1,8-1,9.

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона) Прогнозы
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Комментарии (14)
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Барселиниус (землянин)
11.12.2021 в 19:43
Выгоняйте уже всех из лазарета нах.уй, зае.бали уже там лежать, придурки блъ.. Нех.уёво устроились су.ки. Братвайт этот уже пол года лежит.. шо ему там ногу блъ оторвало, чи шо? Фати дембеле изображать стал.. Роберто вечно примороженный... то играет, то не играет.. Педри этот ещё.. Ну Альба токо-токо.. пусть старичок отдохнёт трохи, пашет в последнее время за двоих. А этих всех гнать в шею на поле, хай блъ зарплату отрабатывают в поте лица своего, молодые же все, здоровые, должно, как на собаке заживать.. Как там Кварцяный говорил... у меня не играют только безногие? ))) Или это Лобановский изрёк?
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
11.12.2021 в 19:04
Перемога Осасуни 2-1.
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+3
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
11.12.2021 в 19:07
П Н Х
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
11.12.2021 в 19:03
Так Барселона буде грати без нападників... Депай по інформації іншого сайту теж травмований, а Люк... зі своїми "рекордними 6 голами за сезон" чи то взагалі форвард Як там один тренер казав, що дивлячись на поле, в нашому випадку на склади та гру команд, можна сказати гри НЕ буде буде биться-бороться Утім навіть за ЛЄ треба боротися навіть у цьому сезоні. Побажаємо Барселоні перемоги, а там як карта ляже
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 19:02
Ничейку и ок!
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0
-2
sasha_lv (Львів)
11.12.2021 в 19:01
Тяжко буде Барсі, король Осасун тепер пішки в ПСЖ прогулюється
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
11.12.2021 в 18:56
вангую, что барселона сможет сохранить в гостях у Осасуны свое очко
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+2
-2
Dr. House (Поділля)
11.12.2021 в 18:47
Победа Осасуны позволит ей обойти Барсу в борьбе за 7 место...
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+4
-2
Algrab (Костопiль)
11.12.2021 в 19:03
Ответить
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
11.12.2021 в 18:43
Откуда взялся этот Синчук?
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0
-4
Dr. House (Поділля)
11.12.2021 в 18:46
Меня больше интересует откуда взялся кот- тридварас? Это какая-то ошибка природы
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+3
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
11.12.2021 в 18:49
П Н Х
0
-3
Algrab (Костопiль)
11.12.2021 в 19:04
Мутації, сер...
+2
-1
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Барселиниус (землянин)
11.12.2021 в 19:57
Ага... Как то так ХОПА! и появился.. Кто такой, откуда, кто его протолкнул, кто его пропихнул, чей он сыночек? Кто у него Папик? В каких сношен.. тьфу ты.. в каких отношениях с Семьоном и Швецом? Какое ПТУ заканчивал? Где раньше работал? Вопросы и вопросы...
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