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Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021
Блауграна уже не фаворит
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Примера. 17-й тур
12 декабря. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
А вот и первые проблемы Хави - мы же знали, что так будет, правда? Два подряд поражения от "Бетиса" (0:1) и "Баварии" (0:3) - "Барса" при Кумане сыграла бы ровно так же. А это о чем говорит? Да-да, зимой необходимо усиление. Хави не волшебник.
Выезд в Памплону мало у кого проходит гладко, но на сей раз "Барсе" немного повезло с моментом: "Осасуна" без побед в Ла Лиге с середины октября и, кажется, находится на самом дне своей формы. Это может помочь Блаугране сохранить лицо.
"Осасуна"
Вот уже 7 матчей команда Ягобы Аррасате не может никого победить в Примере - у нее три ничьи и четыре поражения. Конечно, это плохо. Но еще хуже качество футбола басков.
Неделю назад они не справились с абсолютно худшей командой текущего чемпионата "Леванте" (0:0). Лишь тотальное невезение не позволило "Лягушкам" взять три очка - играли-то они намного интереснее. Еще в августе-сентябре "Осасуна" была другой - и это повод для тревоги.
Что будет с "Барселоной"? Очевидно, такая же плотная защита, как с "Реалом" (0:0) и "Атлетико" (0:1). По сути, там были просто "автобусы". Кулес" далеки от всегдашних стандартов, поэтому здесь от басков хотелось бы чего-то более оригинального. Например, фланговых контратак и даже фрагментарного высокого прессинга - почему нет? Кого им бояться - Гави и Эззальзули?
"Барселона"
Это одна из проблем "Барсы" - в нынешнем виде ее никто не боится. Уход Месси сыграл определяющую роль, но и остальные постарались - поражения "Бетису" (0:1) и "Райо" (0:1) не добавляют авторитета.
Добыть его можно только победами, но пока Хави больше говорит, чем делает. Да, его команда заиграла с желанием, а отрезками у нее получается фирменное высокое давление, но та же игра с "Бетисом" недельной давности четко показала - классные атаки некому завершать голами. Ну а "Бавария" на неделе засвидетельствовала еще одно - уровень "Барсы" что при Кумане, что при Хави так низок, что топ-клуб Европы ее просто не замечает.
Muller after sending Barca to the Europa League pic.twitter.com/q7B3raLx6w— ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2021
В общем, оно и хорошо для "Кулес", что они опустились в Лигу Европы - там они сейчас уместнее. Таковы реалии. Даже на "Эль Садаре" "Барса" больше не выглядит явным фаворитом. Да, баски играют плохо. Но "Кулес" приедут без Альбы, Педри, Фати...
"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Барса" дважды обыграла "Осасуну" - 4:0 дома и 2:0 в гостях. Месси, как всегда, выступил спасителем, выполнив два ассиста.
При этом даже в эру Лео баски умудрялись время от времени ставить подножку "Кулес" - например, в июне 2020-го на "Камп Ноу" (2:1).
"Осасуна" - "Барселона": последние матчи команд
Последние матчи "Осасуны"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение
Ориентировочные составы
У "Осасуны" потерь нет, кроме защитника Хесуса Аресо. Опаснее для хозяев то, что некоторые игроки хоть и здоровы, но в отвратительной форме, как тот же Кике Гарсия.
У "Барсы" к давно травмированным Фати, Брейтуэйту, Педри и Роберто присоединился на недельке еще и Жорди Альба. Скоро Хави придется либо ставить одних детей, либо выходить на поле самому.
"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Барха, Торро, Брашанац, Рубен Гарсия - Авила, Будимир
"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Мингеса - де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес - Гави, Депай, Эззальзули
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"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Football
Все хорошее, что принес Хави, так или иначе было связано с эмоциями. А какие они после неудачи с "Бетисом" и порки от "Баварии"? Тут нужен опытный тренер, чтобы быстро привести молодежь в чувство. Хави же только начинает свой путь. Поставим на непроигрыш "Осасуны" - БК предлагают такое событие с коэффициентами 1,8-1,9.
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