Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021

Примера. 17-й тур

12 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

На бумаге это одно из наиболее неравных дерби Мадриленьо за последние годы. "Реал" на коне, он выиграл 9 матчей подряд и кажется практически неуязвимым - по крайней мере, на уровне Примеры. "Атлетико" же не показывает топ-класса ни в атаке, ни в обороне. Особенно в обороне.

Велик соблазн назвать "Реал" фаворитом, но давайте повременим. Во-первых, это дерби, а значит, будет много эмоции. Он могут и спутать карты. Во-вторых, команда Анчелотти прошла через такой марафон, что вообще непонятно, откуда у нее силы на очередной рывок?

"Реал"

"Севилья", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Интер" - это список соперник, побежденных "Реалом" за последние две недели. Причем ротации как таковой не было - "Сливочные" умудрились обыграть всех одним и тем же составом. Даже 36-летний Модрич выдержал!

Это говорит о блестящей физической подготовке, а также уверенности тренера в игроках. Он выбрал основную обойму - она это знает и хладнокровно идет к цели. Последний раз такой заряженный "Реал" доводилось видеть еще при Зидане - когда Мадрид шел за Лигой чемпионов.

????| Carlo Ancelotti: "I hope I can stay at Real Madrid the same duration Simeone has stayed at Atletico." pic.twitter.com/SC1QvzKKJE — Madrid Xtra. (@MadridXtra) December 11, 2021

В дерби не стоит ждать от Анчелотти больших перестановок - папа Карло не меняет то, что работает. Значит, будет ставка на рывки Винисиуса - куда ж без них. Будут солидные отрезки без мяча - "Реал" не хватает на 90 минут сплошного давления. Будут и дальние удары - последнее время у Крооса и Модрича идет игра. Разнообразие в атаке будет зависеть и от состояния Бензема - говорят, он может играть, но пока немного. У "Сливочных" есть запас в таблице - вряд ли они рискнут своим лучшим игроком, если не будут на 100% уверены.

"Атлетико"

Диего Симеоне собрал команду на "последний и решительный" бой с "Порту" в ЛЧ - в результате "Матрасники" со скрипом, но пролезли в плей-офф. А вот в Ла Лиге у него пока так не получается. Многовато ошибок - индивидуальных и командных. Но больше всего потрясает оборона.

1:2 дома от "Мальорки" (!) с двумя пропущенными за последние 10 минут - это вообще не "Атлетико" Симеоне. Это какая-то другая, слабохарактерная и никем не управляемая команда. В Испании сейчас про это не пишет только ленивый.

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Вот поэтому "Атлетико" и в таблице лишь 4-й с 10 очками отставания от "Реала". Если у Анчелотти просматривается игровая концепция, то у Чоло прямо сейчас - нет. В дерби так играть нельзя - "Сливочные" не простят, да и свои фанаты тоже. Значит, надо биться. Если красиво не победить - надо пробовать некрасиво. Этого и ждем от дерби Мадриленьо - провокаций, стычек, фолов и прочих моментов, чтобы сбить "Реал" с победной дорожки. Симеоне мастер таких вещей, и его игроки тоже.

"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" уверенно выиграл дома 2:0, а на "Ванда Метрополитано" команды расписали ничью 1:1. Тем не менее, чемпионом, как мы помним, стал "Атлетико".

Если копнуть глубже, то последняя победа "Матрасников" на поле "Реала" датируется еще маем 2017-го - тогда в Лиге чемпионов команда Симеоне торжествовала 2:1 с голами Сауля и Гризманна. Правда, до этого "Реал" победил дома 3:0, так что успех не принес "Атлетико" особой радости.

"Реал" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

На 11.12

Ориентировочные составы

У "Реала" вернулся в общую группу даже Гарет Бэйл - а еще говорят, что новогодних чудес не бывает! Касательно Бензема, то слухи ходят разные. Поставим на то, что Карим выйдет, но лишь на 20-30 минут, да и то если счет будет скользким.

У "Атлетико" травмированы Трипьер, Савич и Луис Суарес. Защитников поменять можно, а вот Пистолеро - это больно, даже несмотря на его не самую выдающуюся форму.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Асенсио, Йович, Винисиус

"Атлетико": Облак - Льоренте, Фелипе, Хименес, Эрмосо - Лемар, Коке, де Пауль, Карраско - Матеус Кунья, Гризманн

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"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

Команда Анчелотти на ходу, команда Симеоне - нет. При этом статус матча и другие нюансы не позволяют решительно зарядить на "Реал". Попробуем поставить на его победу с форой 0 - БК предлагают такой осторожный вариант с коэффициентами 1,55-1,6.