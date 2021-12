Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.12.2021

На бумаге это одно из наиболее неравных дерби Мадриленьо за последние годы. "Реал" на коне, он выиграл 9 матчей подряд и кажется практически неуязвимым - по крайней мере, на уровне Примеры. "Атлетико" же не показывает топ-класса ни в атаке, ни в обороне. Особенно в обороне.

Велик соблазн назвать "Реал" фаворитом, но давайте повременим. Во-первых, это дерби, а значит, будет много эмоции. Он могут и спутать карты. Во-вторых, команда Анчелотти прошла через такой марафон, что вообще непонятно, откуда у нее силы на очередной рывок?

"Севилья", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Интер" - это список соперник, побежденных "Реалом" за последние две недели. Причем ротации как таковой не было - "Сливочные" умудрились обыграть всех одним и тем же составом. Даже 36-летний Модрич выдержал!

Это говорит о блестящей физической подготовке, а также уверенности тренера в игроках. Он выбрал основную обойму - она это знает и хладнокровно идет к цели. Последний раз такой заряженный "Реал" доводилось видеть еще при Зидане - когда Мадрид шел за Лигой чемпионов.

????| Carlo Ancelotti: "I hope I can stay at Real Madrid the same duration Simeone has stayed at Atletico." pic.twitter.com/SC1QvzKKJE