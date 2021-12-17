Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.12.2021

Примера. 18-й тур

18 декабря. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 19:30 "Эльче"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Барселона" на этой неделе была в центре внимания, но отнюдь не так, как бы ей того хотелось. Серхио Агуэро, присоединившийся к "Кулес" летом, объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Также каталонцы проиграли "Бока Хуниорс" Кубок Марадоны, который чисто ради денег разыграли аж в Эр-Рияде.

Добавьте сюда вылет из Лиги чемпионов и всего одно очко в двух последних турах Примеры - и что получим? Матч против скромного "Эльче" - прекрасный шанс для команды Хави вспомнить, что такое победы.

"Барселона"

"Барсу" по-прежнему сотрясают проблемы. С кадрами беда - на неделе к внушительному лазарету присоединился еще и Мемфис Депай. Вот кем его менять?

С другой стороны, у "Кулес" все еще нет обороны. Взять хотя бы матч против "Осасуны": атака сработала прилично, забив два гола на весьма негостеприимном поле, но стоило баскам поджать в концовке, как мяч тут же оказался в воротах тер Штегена - 2:2. Защитники "Барсы" умудрились забыть на линии штрафной Чими Авилу - самого мастеровитого из форвардов "Осасуны".

У "Эльче" есть еще более качественный аргентинский центр - Лукас Бойе, наколотивший уж 5 голов в текущем чемпионате. Первоочередная задача Хави - закрыть его наглухо. Атака что-нибудь обязательно придумает - Эззальзули, Гави и Нико, несмотря на молодость, показывают взрослый, изобретательный футбол. Его не хватает с "Баварией", да, но это ведь только "Эльче".

"Эльче"

В текущем сезоне зелено-белые выиграли всего лишь трижды, а на чужих полях - вообще один раз при восьми попытках. Произошло это на поле "Хетафе", который в таблице 19-й.

"Барса" при всех своих проблемах - соперник совершенно другого калибра. На "Камп Ноу" "Эльче" придется много играть без мяча, обороняться и рассчитывать на нечастые контратаки. Звучит банально, но это чистая правда. У Маскареля, Пере Мильи и Моренте не хватит класса, чтобы навязать равный футбол, а от Хавьера Пасторе осталось одно только имя.

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"Атлетико", "Реал", "Сосьедад", "Вильярреал", "Бетис", "Валенсия" - в этом сезоне коллектив Франсиско Родригеса била каждая более-менее приличная испанская команда. Если "Эльче" удастся зацепиться за очки на "Камп Ноу" - это будет немыслимый успех для них и грандиозная оплеуха для "Кулес".

"Барселона" - "Эльче": статистика личных встреч

Цифры тоже буквально кричат, что каталонцы победят. В минувшем сезоне они не дали "Эльче" забить в свои ворота - 3:0 и 2:0.

В целом же "Барса" выиграла 8 из 9 матчей против зелено-белых за последнее десятилетие. Последний раз "Эльче" удалось сдержать гранда в мае 2014-го (0:0).

"Барселона" - "Эльче": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Эльче"

Турнирное положение команд

На 17.12

Ориентировочные составы

Агуэро закончил карьеру, Дани Алвес сможет играть с января, а в лазарете пребывают одновременно Депай, Фати, Педри, Роберто и Брейтуэйт. Это не катастрофа, но уже близко.

"Барса" может завидовать "Эльче" в этом плане - зелено-белые перед выездом на "Камп Ноу" вообще не имеют потерь, лишь Мохика и Бигас остаются под вопросом.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Юмтити, Эрик Гарсия - Френки де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес - Гави, Дембеле, Эззальзули

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Диего Гонсалес, Роко, Мохика - Моренте, Маскарель, Марконе, Фидель - Лукас Перес, Бойе

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"Барселона" - "Эльче": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Эльче": прогноз от UA-Football

Если не побеждать "Эльче" на "Камп Ноу", то кого вообще побеждать? При этом ужасная оборона "Барсы" как бы намекает, что как минимум раз они пропустят. Рискнем поставить на П1 через ТБ 2,5 - БК предлагают такое событие с коэффициентами 1,95-2,0.